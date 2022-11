Maratón rokovaní pokračuje, lekári trvajú na zvyšovaní platov. Visolajský: Matovičove nápady prinášajú negatívne emócie

„Dnes sme na rokovanie prišli situáciu upokojiť a vyriešiť. Do nemocníc sa chceme vrátiť s lepšími podmienkami pre pacientov," povedal Visolajský a dodal, že stále majú osem požiadaviek. Naďalej tak trvajú na požiadavke zvyšovania platov vrátane odmeňovania za odpracované roky. „Keď pán premiér a ministri hovoria, že sedem bodov je vyriešených, čakáme, že to bude v najbližších dňoch schválené v parlamente. To bude pre nás potvrdením, že to myslia vážne,“ zdôraznil šéf LOZ Visolajský.

V rámci stabilizácie lekárov v nemocniciach si LOZ podľa Visolajského chce vypočuť vládnu ponuku, pretože LOZ už s kompromisom prišlo.

„Ohľadom platov máme stále rovnakú požiadavku, od dohody nás delí len 40 miliónov eur. Keď Matovič dokáže nájsť 415 miliónov eur zo dňa na deň na jeho návrh či nápad, tak si myslím, že 40 miliónov eur je naozaj malý krok k dohode," dodal Visolajský.

Za mediátora sa pôvodne ponúkla Slovenská lekárska komora. Lekárske odborové združenie ponuku odmietlo, rokuje sa tak bez mediátora.

Viaceré nemocnice na Slovensku pre hromadné výpovede lekárov od decembra rušia, prípadne odkladajú plánované operácie. Pacientov na ne okrem iných neobjednáva Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Poprad či Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) poslal riaditeľom nemocníc list, v ktorom im odporúča zvážiť všetky kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra. Na zabezpečenie lôžok ich žiada o preplánovanie pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť.

Pri memorande je podľa Lengvarského zatiaľ dohoda na siedmich bodoch, nevyriešenými zostávajú platy. Odborári trvajú na zvýšení miezd pre lekárov za odpracované roky. Kritizujú zámer ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) zaviesť stabilizačný príspevok pre zdravotníkov, ktorí zostanú v nemocniciach. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) avizoval, že vláda neplánuje ustúpiť od návrhu na stabilizačný príspevok.