Zvyšovanie platov bez reforiem zdravotníctvo nezachráni

Zvýšené platy lekárov porovnateľné s Českom, teda jednej skupiny ľudí v zdravotníctve, vyvolá pnutie v celom rezorte aj štátnej správe, tvrdí Dušan Zachar, analytik INEKO. Pacienti však z toho lepšie zdravotníctvo nepocítia, ak účinné reformy zostanú iba na papieri. Dohoda aspoň, zdá sa, zabráni kolapsu.

Aj po výpovediach lekárov v roku 2011 vláda podpísala s lekármi memorandum, na základe ktorého bol zavedený platový automat s pravidelným rastom miezd lekárov, na základe rastu priemernej mzdy v hospodárstve.

Vypočujte si podcast denníka Pravda aj k tejto téme:

Efektom pre pacienta bolo, že sa výsledky nášho zdravotníctva v porovnaní s ostatnými krajinami zhoršili. „Je to dobrým príkladom toho, že len zvýšiť platy lekárom nestačí. Musí prísť k reformám, systémovým zmenám, aby to pocítili aj pacienti. Lekári budú síce lepšie zarábať, budú konkurencie-schopne zarábať aj v porovnaní s Českom, Poľskom a Maďarskom, ale stále budú slúžiť v zanedbaných nemocniciach, budovách s plesňami. Totiž ten obmedzený balík prostriedkov v zdravotníctve bude rozdelený najmä v prospech personálnych nákladov a potom oveľa menej peňazí zostane na investície do infraštruktúry, na nákup nových prístrojov a zmenu procesov a na reformy,“ dodáva analytik Dušan Zachar.

Hrozba u ambulancii na jar

Následku zvýšených platov lekárov sa obávajú aj ambulancie, ktoré sa obávajú, že potom bude menej peňazí na ich podporu, napríklad na pomoc s energiami. Koncom februára podpisujú nové zmluvy s poisťovňami.

Foto: BBSK BBSK, lekári, nábor, ambulancie Hrozba kolapsu sa na jar môže preniesť do ambulancii. Na ilustračnej snímke kardiologická ambulancia vo Veľkom Krtíši.

Kritická teda bude u nich budúca jar. Analytik sa preto obáva, že sa hrozba kolapsu môže preniesť na sektor ambulancií. „Sú to spojité nádoby. To znamená, že ak sa nedofinancuje ambulantný sektor na úroveň sektoru ústavného, ak tam bude vysoký nepomer a práca špecialistu bude niekoľkonásobne lepšie ohodnotená ako práca špecialistu v ambulancii, tak si ambulantný lekár povie, že sa mu neoplatí podnikateľsky riskovať a mať svoju vlastnú ambulanciu, platiť si zdravotnú sestru, všetky náklady a radšej sa zamestná v nemocnici. Síce bude mať nadčasy, nočné služby, možno trochu stresovejšiu prácu, ale istotu dobrej mzdy,“ hovorí Zachar.

Vypočujte si celý rozhovor s Dušanom Zacharom z podcastu v piatok:

Ambulantná sféra by pritom mala hrať prím. Aj optimalizácia siete nemocníc počíta s tým, že sa časť starostlivosti presunie do ambulancii a na domácich ošetrovateľov. „Čiže paradoxne to môže oslabiť ambulantný sektor, ktorý by sa mal práve posilňovať,“ predpokladá analytik.

Vyvážená dohoda s lekármi

Súčasne s vyššími platmi lekárov a reformami by sa podľa analytika malo od lekárov tiež vyžadovať zlepšenie výsledkov, kvality a bezpečnosti pri ich práci v prospech pacienta. „Aby to bolo vyvážené a kompromisné, by som na mieste vlády požadoval napríklad konečne poctivé sledovanie a porovnávanie výskytu nemocničných nákaz, pretože počas COVID krízy na ne umieralo veľmi veľa pacientov. Na to v nemocniciach v podstate kašleme, tým pádom to neriešime a nezlepšujeme sa,“ odporúča analytik Zachar.

„Zakrývame si oči pred takýmito vecami. Mali by sme si každý vstúpiť do seba a pozrieť sa čo môžeme urobiť lepšie. Čo môže urobiť každý sanitár, zdravotná sestra, lekár či primár pre zlepšenie fungovania svojho oddelenia. Stále natŕčať ruky a čakať na pomoc štátu tiež nie je sympatické. Do veľkej miery môžu zlepšiť zdravotníctvo aj samotní lekári, samotné kliniky a nemocnice,“ uzatvára.