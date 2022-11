Kolíková: Kvôli Matovičomu rozpočtu prídeme o stovky miliónov z plánu obnovy

„Vláda nechala situáciu v zdravotníctve vyhniť až tak, že hrozilo, že ľudia nedostanú zdravotnú starostlivosť riadne a včas. Jednoznačne sa tomu dalo zabrániť, keby sa normálne rokovalo. Dostali sme sa do stavu, že situácia bola osobitne Igorom Matovičom tak vyeskalovaná, že zdravotníctvu hrozil krach,“ hovorí exministerka spravodlivosti a poslankyňa strany SaS Mária Kolíková.

Dohoda s lekármi je však závislá od schválenia štátneho rozpočtu. „Ten podporiť nevieme, pretože je nezodpovedný, netransparentný a nerešpektuje ani samotný zákon. Takýto rozpočet je biancošekom pre ministra financií Igora Matoviča, ktorý ukazuje, že nevie vládnuť a zvládať svoju funkciu. A robí to spôsobom, ktorý je zákerný a pomstichtivý,“ zdôraznila Kolíková.

Varuje, že takýto rozpočet môže Slovensko pripraviť o milióny eur. „Kľúčovým problémom rozpočtu sú výdavkové limity. To je v rozpore so zákonom, ktorý dáva podmienku výdavkových limitov. Je to podmienka aj voči Európskej komisii. Prídeme o stovky miliónov z Plánu obnovy a odolnosti. Môžeme prísť o celý balík,“ upozorňuje Kolíková.