Štát ustúpil lekárskym odborom. Lekári sťahujú hromadné výpovede

„Kríza je zažehnaná, nečaká nás kolaps nemocníc, dohodli sme sa. Našli sme zhodu aj na ôsmom bode memoranda, je to najväčší kompromis, aký sme mohli dosiahnuť,“ vyhlásil premiér s tým, že vláda ustúpila pri požiadavke LOZ, ktorá si vyžiada uvoľnenie 40 miliónov eur z rozpočtu navyše.

V platnosti navyše zostáva aj stabilizačný príspevok 5-tisíc eur pre ostatných zdravotníckych pracovníkov. Jednotlivé body dohody, tzv. memoranda musia ešte schváliť poslanci parlamentu.

Bez rozpočtu nebude na výplaty Od 1. 1. 2023 by mali mať neatestovaní lekári koeficient 1,5 a za každý odpracovaný rok sa zvýši o 0,05. Atestovaní lekári budú mať koeficient 2,5, pričom za každý odpracovaný rok sa zvýši o 0,025. Pre atestovaných lekárov sa tiež od roku 2025 zvýši koeficient na 0,03. No navyšovanie platov lekárov závisí od schválenia budúcoročného štátneho rozpočtu. Strana SaS ho však ani napriek apelu lekárskych odborov nechce podporiť. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) je rozpočet je nezodpovedný, chýbajú v ňom výdavkové limity, s čím má problém aj Európska komisia. Za rozpočet nezahlasuje ani strana Hlas.

Nie každý však má z dohody radosť. „Sú to vydierači,“ povedal v RTVS v relácii O päť minút dvanásť minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na adresu lekárskych odborárov. „Bolo to tak odporné, ako keď si lekár pred 22 rokmi vypýtal úplatok za operáciu môjho chorého otca,“ sťažoval sa.

Viacerí lekári pritom reagovali, že na úplatok sa podobal skôr Matovičov náhly nápad jednorazových príspevkov od 10– do 30-tisíc eur pre lekárov, ktorí do vypršania výpovedného ultimáta podpíšu, že zostanú pracovať ďalšie tri roky.

V sobotu, vo chvíli, keď bola dosiahnutá dohoda medzi štátom a lekármi, na rokovaní Matovič nebol. Dohodu podľa vlastných slov ponechal na premiérovi Hegerovi. „Budem chápať, keď im v niečom ustúpi, aj keď ich požiadavky už dávno presiahli hranicu boja za spravodlivú mzdu,“ zdôraznil šéf rezortu financií v stanovisku na sociálnej sieti, ktorého súčasťou bolo až deväť postskrípt (p.s., pozn. red). Podotkol napríklad, že s odborármi rokoval približne 40 hodín.

Matovič na sociálnej sieti v tom istom texte opisoval, ako pred 22 rokmi, keď operovali jeho otca, istý lekár požiadal jeho matku o úplatok. „Dnes som ministrom financií a pred pár týždňami som mal rokovanie so spomenutým „lekárom“. Zastupoval lekársky stav, ja štát. Žalúdok sa mi obracal, ale nemohol som na sebe dať znať, že vidím pred sebou ľudský odpad,“ napísal šéf OĽaNO.

Jeden príbeh, dve verzie Minister financií Igor Matovič opísal príbeh, ako musela jeho matka dať úplatok lekárovi, ktorý operoval jeho otca. Rovnaký príbeh rozprával pred desiatimi rokmi. S tým rozdielom, že vtedy tvrdil, že úplatok dal lekárovi on. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že pred desiatimi rokmi Matovič príbeh použil v rámci politického marketingu. „Dnes ho v obmenenej verzii používa v boji proti lekárom bojujúcim za lepšie podmienky v zdravotníctve. Minister tak svojím konaním nielenže vyvoláva ďalšiu nedôveru a nenávisť v spoločnosti, ale ako líder protikorupčného hnutia nejde ani dobrým príkladom,“ dodala nadácia. Podľa nadácie nie je fér „obracať takýmto spôsobom nenávisť a hnev v spoločnosti voči všetkým čestným lekárom, ktorí sa o nás starali počas dvoch rokov pandémie a teraz sa snažia vyrokovať zlepšené podmienky v zdravotníctve“. „V tomto kontexte sme poukázali aj na to, že tento príbeh sme už v minulosti počuli pri inej príležitosti a v inej podobe,“ upozornili na sociálnej sieti.

„Z pozície lekára sa stala dekadencia spoločnosti,“ reagovala na vývoj verejnej diskusie o vyjednávaniach odborov so štátom Ingrid Dzurňáková, primárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Levoča. Skonštatovala, že spoločnosť sa pri hromadných výpovediach a hroziacom núdzovom stave veľmi polarizovala. „Pacienti sa na nás pozerali s tým, že či máme málo peňazí a či budeme ešte robiť. Správali sa agresívne, pacient sa tiež bál a tlačil tú zlosť, hnev na niekoho a odfiltroval sa na doktorovi,“ dodala pre denník Pravda.

Profesor Štefan Hrušovský sa stará o pacientov s chorobami pečene, žlčového systému a pankreasu. Jeho sa už napätá situácia netýkala. „Presúvam sa na Bory,“ vysvetlil s veľavravným úsmevom. Súkromná nemocnica Bory finančnej skupiny Penta získala v piatok kolaudačné rozhodnutie, no nábor lekárov robí už niekoľko mesiacov. Prvé pracoviská v nemocnici plánujú otvoriť v marci 2023.

Núdzový stav zažehnaný

Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Ostatné požiadavky sa týkajú spravodlivého financovania nemocníc, reformy vzdelávania a zlepšenia pracovných podmienok.

Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 30. novembra vyprší výpovedná lehota. Viaceré nemocnice na Slovensku pre hromadné výpovede lekárov od decembra zrušili, prípadne odložili plánované operácie. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prisľúbil, že v pondelok bude o pripravovaných zmenách v zdravotníctve rokovať parlamentný výbor.

Peniaze sa však neušli len nemocničným lekárom. Ostatným zdravotníkom by mal byť do konca decembra vyplatený stabilizačný príspevok. Dostanú ho tí zdravotníci, ktorí do 30. novembra podpíšu trojročnú dohodu a zároveň budú mať 1. decembra tohto roku platný pracovný pomer v nemocnici. Príspevok je vo výške 5-tisíc eur pred zdanením. Zamestnanci, ktorí na rovnaké pozície nastúpia čo i len o deň neskôr, by tak príspevok dostať nemali.

Stabilizačný príspevok zostáva Minister financií Matovič sľúbil, že 40-tisíc zdravotníkov okrem nemocničných lekárov dostane stabilizačný príspevok. Medzi tých, čo dostanú príspevok, majú patriť napríklad zdravotné sestry, laboranti či sanitári. Celkovo má ísť o viac ako 20 profesií, no ich zoznam zatiaľ ministerstvo financií nezverejnilo. Podľa ministerstva zdravotníctva to má byť päťtisíc eur. Matovič v RTVS povedal, že by ho mohli dostať už v novembrovej výplate. Ak by to nestihli, podľa neho ho získajú najneskôr v januári, pretože vyplatiť ho chcú ešte z tohtoročného rozpočtu. Stabilizačný príspevok sa bude podľa Matoviča krátiť zdravotníkom, pokiaľ neodrobia tri roky. Skracoval by sa alikvotne podľa toho, o čo menej by odrobili. Matovič dodal, že náborový príspevok pre zdravotníckych pracovníkov už nie je aktuálny.

Dohodu s vládou si predseda LOZ Peter Visolajský pochvaľoval. Poslancov parlamentu zároveň poprosil, aby legislatívne zmeny podporili a vyzval ich tiež, aby zodpovedne pristúpili k hlasovaniu o schvaľovaní rozpočtu. „V najbližších dňoch sa môžu rozbehnúť zmeny pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku,“ uviedol. Na margo rušenia plánovaných zákrokov od 1. decembra v niektorých nemocniciach ubezpečil, že lekári spravia všetko pre to, aby pacienti dostali termíny tak, ako boli pôvodne sľúbené.

Najviac vraj získa pacient

Po nájdení kompromisu lekárom odľahlo. Profesorka Želmíra Macejová z I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach priznala, že sa obávala, čo by nastalo, ak by sa pri požiadavkách nenašiel kompromis. „Nemocnice by poskytovali len neodkladnú starostlivosť, no to sa nedá dlhodobo udržať,“ ozrejmila. Dodala, že požiadavky LOZ mali medzi lekármi podporu aj u tých, ktorí výpoveď nepodali. „Našliapnuté máme dobrým smerom,“ vyhlásila. Profesorka Macejová zároveň aj učí na Lekárskej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa kardiológa Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Milana Luknára neboli požiadavky LOZ len pre lekárov, no koncový užívateľ bude pacient.

„Napríklad zoberme si finančné požiadavky. Keď bude lekár lepšie zaplatený, bude lepší výber. Budete si môcť vybrať lekára a aj nemocnica si bude môcť vybrať lekára. Dnes zamestná len takého človeka, na ktorého má. Keď bude mať lekár motiváciu zostať v nemocnici, bude chcieť súťažiť o svoje miesto, tak z toho zase bude profitovať pacient,“ priblížil Luknár.

Priznal, že „slovenské nemocnice vyzerajú strašne“. „Choďte do banky a choďte do nemocnice,“ porovnával. V piatok LOZ pred ministerstvom zdravotníctva poukazovalo na to, ako vyzerajú slovenské nemocnice a ako vyzerá budova súkromnej zdravotnej poisťovne.

„Potrebujeme pracovať v hygienických priestoroch, aby pacienti neumierali na nozokomiálne nákazy (tzv. nemocničné nákazy, pozn. red.), aby boli lekári odpočinutí a aby mali slušné pracovné podmienky, hodné 21. storočia. Takisto aj pacienti,“ skonštatoval.

Dodal, že sa hromadných výpovedí obával, lebo si nevedel predstaviť, kto by pri pacientoch zostal. Primárka Dzurňáková z levočskej nemocnice priblížila, že nástupný plat pre lekára absolventa v čistom predstavuje 1 100 eur. Lekári podľa nej za to, čo si odslúžili počas pandémie, nedostali ani morálne, ani finančné ohodnotenie. „Máte zachraňovať životy, máte 24-hodinové služby, máte nadčasy a aj doma máte život,“ doplnila.

Sama však vníma, že na lekárov je neustále vyvíjaný spoločenský tlak. „Vždy niečo chcú poisťovne, riaditelia, námestníci, máme plán obnovy, optimalizáciu siete nemocníc. Toľko existenčných vecí je tlačených na lekárov,“ podotkla.

Tvrdí, že sa obáva, ako reforma nemocničnej siete zasiahne malé nemocnice. Rezort zdravotníctva totiž musí do konca roka predstaviť, ako bude vyzerať nová nemocničná sieť na Slovensku. Po novom rozdelí nemocnice do piatich kategórií. Ak napríklad niektoré nemocnice nevykonávajú dostatočný počet jednotlivých zákrokov, môžu o oddelenie prísť, a niektoré zariadenia budú slúžiť na poskytovanie akútnej starostlivosti a na doliečovanie.