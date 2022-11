Lenč: Matovič útočí na lekárov lebo jeho ego nedostalo potravu, ktorú chcelo

„Opäť sa teda ukázalo, že keď sa minister financií Igor Matovič (OĽaNO) do niečoho prestane pliesť, problém sa dá rýchlo vyriešiť,“ hodnotí dohodu medzi lekármi a vládou politológ Jozef Lenč. Matovič podľa neho opäť hazardoval so zdravím obyvateľov a z rokovaní podľa neho odišiel, pretože nevie ustúpiť.

Ako vnímate dosiahnutie dohody medzi lekárskymi odbormi a vládou? Prehral pacient, ako tvrdí Matovič, alebo prehral sám Matovič, ktorý začal v posledných dňoch robiť z lekárov odľudov?

Rozmýšľam na tou logikou, že mohol prehral pacient. Dohoda prišla len niekoľko hodín po tom, ako sa Matovič detsky zdurdil a napísal na sociálnu sieť ďalší nemiestny status. Opäť sa teda ukázalo, že keď sa Matovič do niečoho prestane pliesť, problém sa dá rýchlo vyriešiť. Je ale možné, že tento svoj status a odchod z rokovaní využil len ako „exit stratégiu“. Ak sa totiž malo dospieť k nejakému riešeniu, po ktorom by vláda nevyzerala ako neschopná, to sa dalo len bez Matovičovho vymýšľania ďalších atómových bômb.

Matovičovi sa vraj definitívne prevrátil žalúdok. On by vraj „vydieračom“ neustúpil a rozhodnutie preto nechal na premiéra Eduarda Hegera. Dá sa veriť tomu, že to rozhodnutie naozaj Matovič nechal na Hegera?

To som tým myslel, keď som hovoril o exit stratégii. Človek sa tak veľkou mesianistickou predstavou o sebe vďaka úteku z rokovaní nemusel byť tým, kto ustúpi. A ustúpiť bolo potrebné.

Prečo túto dohodu nesie Matovič tak ťažko a útočí na lekárov?

Pretože to nie je jeho dohoda a neurobilo sa to, čo chcel on. Jeho ego nedostalo potravu, ktorú chcelo.

Nehazardoval svojimi krokmi Matovič so zdravím obyvateľov?

Jednoznačne áno a nie prvý krát.

Dohoda je závislá od schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Môžu ešte slovenskí lekári a pacienti očakávať nejaké prekvapenie?

Osobne si nemyslím. Aj z vyjadrenie šéfa lekárskych odborou Petra Visolajského bolo jasné, že súčasťou tejto dohody bude tlak zdravotníkov na schválenie rozpočtu. Štátny rozpočet podľa mňa bude schválený. ten počet poslancov, ktorých potrebuje vláda na schválenie rozpočtu získať, nie je tak veľký. Nie všetci poslanci, ktorých k tomu vláda potrebuje, sú viazaní nejakými striktnými straníckymi či morálno-etickými príkazmi, ktoré by im bránili rozpočet podporiť. Obvzlášť v situácii, keď bude vláda a lekárske odbory apelovať na to, že rozpočet je potrebné schváliť aby lekárstvo fungovalo.