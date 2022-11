Zdravotnícky výbor nie je uznášaniaschopný. Koalíciu rozpočet nezaujíma, tvrdí Bittó Cigániková

Parlamentný výbor pre zdravotníctvo nie je uznášaniaschopný. Na rokovanie prišli len šiesti poslanci, to však nie je dostatočný počet na to, aby predsedníčka výboru Anna Zemanová (OĽaNO) mohla otvoriť schôdzu. Výbor sa dnes chcel venovať prerokovaniu tzv. zákona roka, teda budúcoročného štátneho rozpočtu.

To, že sa vláda so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ) v sobotu dohodla ešte neznamená, že kríza je zažehnaná. Všetko závisí od schválenia budúcoročného rozpočtu. „Poslancom koalície nezáleží na rozpočte,“ pohoršovala sa bývala predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).

Dostala sa tak do sporu s Marekom Ševčíkom (OĽaNO), ktorý jej pripomenul, že už nie je predsedníčkou. Nová predsedníčka, poslankyňa Zemanová situáciu pod kontrolou nemá a čaká sa na príchod ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO).

„Stabilizačný príplatok je pre všetky zdravotnícke profesie. Bude vyplácaný z tohtoročného rozpočtu a peniaze pôjdu z rezervy ministerstva financií,“ priblížil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Zastavil sa však len na 15 minúť, odchádza na rokovanie vlády. Ostatné otázky sú podľa neho v štádiu riešenia.

„Malo by to podľa 104 miliónov eur na budúci rok,“ spresnil dopad stabilizačného príspevku na verejné financie šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Štát však zatiaľ nevie, ako tento príspevok vyplatí, či príde zdravotníkom naraz, alebo ako súčasť mzdy. Zástupcovia ministerstva financií z rokovania odišli.

„Považujeme to za škandalózne,“ vyhlásil viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk na adresu chýbajúcich poslancov. „Pokiaľ nebude schválený rozpočet, tak nebudeme vedieť zabezpečiť ani len základná mzdy, nie to ešte kompenzácie energií a to navyšovanie na ktorom na vláda s lekárskymi odbormi dohodli. Ak sa nepodarí dohodnúť to, tak budeme všetci v uliciach,“ dodal Pramuk. Ševčík sa obul do Bittó Cigánikovej, že práve liberáli odmietajú prijať rozpočet.

Strana SaS rozpočet ani napriek apelu lekárskych odborov nechce podporiť. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) je rozpočet nezodpovedný, chýbajú v ňom výdavkové limity, s čím má problém aj Európska komisia. Za rozpočet nezahlasuje ani strana Hlas. Smer tvrdí, že za rozpočet zahlasuje, len ak dostane záruku predčasných volieb.

Od 1. 1. 2023 by mali mať neatestovaní lekári koeficient 1,5 a za každý odpracovaný rok sa zvýši o 0,05. Atestovaní lekári budú mať koeficient 2,5, pričom za každý odpracovaný rok sa zvýši o 0,025. Pre atestovaných lekárov sa tiež od roku 2025 zvýši koeficient na 0,03.

Výbor chcel dnes nájsť odpoveď aj na to, odkiaľ štát zoberie peniaze na stabilizačný príspevok pre 25 zdravotníckych profesií.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sľúbil, že 40-tisíc zdravotníkov okrem nemocničných lekárov dostane stabilizačný príspevok. Medzi tých, čo dostanú príspevok majú patriť napríklad zdravotné sestry, laboranti či sanitári. Celkovo má ísť o viac ako 20 profesií, no ich zoznam zatiaľ ministerstvo financií nezverejnilo. Podľa ministerstva zdravotníctva to má byť päťtisíc eur. Matovič v RTVS povedal, že by ho mohli dostať už v novembrovej výplate.

Ak by to nestihli, podľa neho ho získajú najneskôr v januári, pretože vyplatiť ho chcú ešte z tohtoročného rozpočtu.

Stabilizačný príspevok sa bude podľa Matoviča krátiť zdravotníkom, pokiaľ neodrobia tri roky. Skracoval by sa alikvotne podľa toho, o čo menej by odrobili. Matovič dodal, že náborový príspevok pre zdravotníckych pracovníkov už nie je aktuálny.