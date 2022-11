Policajt si vypočul verdikt za smrť tínedžera. Jeho matku o odpustenie neprosil

Súd teraz policajta uznal vinným z prečinu usmrtenia. Odsúdil ho na 2 roky odňatia slobody s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou na tri roky. Náhradu škody si má matka vymáhať v civilnom konaní. Po krátkej porade obhajca vyhlásil, že sa odvolajú. Rozsudok teda nie je právoplatný.

Tragédia sa odohrala v lete 2017 pri Hronskom Beňadiku. Nezodpovedný šofér Michal Jenis, pochádzajúci z obce Machulince pri Zlatých Moravciach, viezol v nočných hodinách ďalších troch ľudí. Okrem Tomáša aj Bereniku a Roderika, ktorí boli rovesníkmi.

Vladimír Nemčok na súde

Všetci traja bývali v obci Malá Lehota, pričom Michala poznali len zbežne. Ten sa ponúkol, že ich odvezie. To však netušili, o akého problémového človeka ide. Mladý muž totiž jazdil bez vodičského oprávnenia, pričom pre policajtov bol už so svojím Seatom Ibiza známou „firmou“.

Práve preto sa ho hliadka, keď zbadala toto auto, pokúsila zastaviť a skontrolovať. Vyštartovala za ním v smere na obec Orovnica, no na výstražné zvukové a svetelné znamenia reagoval zrýchlenou jazdou.

Ignoroval tiež varovné výstrely, po ktorých sa jeden z policajtov, Vladimír Nemčok, rozhodol mieriť na pravú zadnú pneumatiku. Celé sa to skončilo fatálne, lebo náboj trafil kufor, cez ktorý zasiahol Tomáša. Prenasledovaná posádka vzápätí havarovala pri železničnom priecestí v obci Psiare. Krátko nato zúčastnení zistili, že zranený mladík streľbu neprežil. Jeho matka Zuzana Debnárová tak prišla o svoje jediné dieťa.

Povýšili ho na kapitána

Jenisovi uložil v júni 2018 Okresný súd v Žiari nad Hronom trest odňatia slobody na 6,5 roka. Uznal ho vinným zo zločinu útoku na verejného činiteľa a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Obžalobe, konkrétne pre prečin usmrtenia, čelil aj Nemčok. Proces sa ťahal viac ako päť rokov, no v pondelok žiarsky súd konečne vyniesol verdikt aj v jeho prípade. Ešte predtým obžalovaný uviedol, že stále pôsobí v Policajnom zbore, pričom z nadporučíka ho od decembra povýšili na hodnosť kapitána.

Záverečné reči neboli dlhé. Prokurátor navrhol Nemčokovi uložiť trojročný trest odňatia slobody s podmienkou odkladu na skúšobnú dobu rovnakého trvania. Zároveň žiadal zákaz vykonávania jeho policajnej služby na tri roky a uhradiť škodu Tomášovej matke vo výške 23 683 eur. Jej splnomocnenec Ľubomír Hrežďovič pripomenul, že umrel nevinný mladík, pričom z pohľadu poškodenej nebol dôvod na použitie služobnej zbrane.

Nemčokov obhajca Rastislav Urbáni podčiarkol, že Jenis ohrozoval protiidúce vozidlá a osoby v nich. V jazde pokračoval napriek tomu, že podľa výpovedí svedkyne Bereniky, ktorá sa tiež nachádzala v aute, ho celá posádka prosila, aby zastavil.

Poukázal na nezákonné konanie šoféra a jeho podozrivú jazdu. „Zo strany obžalovaného bolo nutné vykonať služobný zákrok. Tragických následkov je nám nesmierne ľúto, no nedošlo k spáchaniu trestného činu,“ poznamenal advokát. Vzápätí žiadal svojho klienta spod obžaloby oslobodiť.

Konal by rovnako

Nemčok pred samosudcom hovoril, že táto udalosť hlboko zasiahla do jeho života. „Neprejde deň, aby mi to niekto nepripomenul,“ podotkol. „Útok nebol zameraný na nebohého Tomáša, ale na zadnú pneumatiku. Na zastavenie vozidla som inú možnosť ako vystreliť nemal,“ povedal.

Vzápätí sa rozcítil. „O odpustenie som Tomášovu mamu nežiadal. Myslím, že by to bolo zbytočné, lebo odpustiť sa to nedá. Mám dve deti a neviem si predstaviť, ako by som pri takej strate reagoval ja,“ zdôvodnil.

Samosudca potom vyniesol verdikt. Obžalovaného uznal vinným z prečinu usmrtenia, no časť týkajúcu sa zákazu jeho činnosti v Policajnom zbore vypustil. Odsúdil ho na 2 roky odňatia slobody s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou na tri roky. Náhradu škody si má matka vymáhať v civilnom konaní. Po krátkej porade obhajca vyhlásil, že sa odvolajú. Rozsudok teda nie je právoplatný.

Nemčok reagoval, že celé je to pre neho ťažké. „Ale viem, že som konal v prospech štátu. Robil som to, čo mi káže zákon o Policajnom zbore, takže s odstupom času by som konal rovnako,“ povedal. Urbáni uviedol, že s verdiktom spokojný nie je. „Súd nevyhodnotil správne všetky dôkazy,“ mieni.

Nevie si vraj predstaviť inú situáciu, kedy by mala byť služobná zbraň použitá tak, ako v tomto prípade. „Potom už mám len jeden odkaz pre všetkých policajtov: Nepoužívajte služobné zbrane, lebo za to budete odsúdení týmto štátom. To je všetko,“ doplnil.

Hrežďovič považuje rozsudok za správny. „Bez ohľadu na akékoľvek okolnosti som presvedčený, že nie je možné, aby polícia strieľala po uliciach a cestách bez toho, aby sa presvedčila, či je zákrok adekvátny či nedôvodný,“ vraví.

Náhrada škody podľa neho spočíva z pohrebných trov a všetkých výdavkov spojených s konaním. „A najmä, samozrejme, so stratou syna, pričom je podaná aj žaloba o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch,“ dodal, pričom sumu nekonkretizoval.