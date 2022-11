Prezidentka odobrila rozšírenie informačnej povinnosti v infozákone

Informačná povinnosť v infozákone sa rozšíri o subjekty, v ktorých je aspoň väčšinová priama či nepriama účasť povinných osôb. Ustanoví sa výnimka, ktorá sa týka obmedzenia prístupu k informáciám pri ochrane pred ujmou v hospodárskej súťaži. Vyplýva to z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Z novely vyplýva, že získané informácie možno ďalej šíriť a toho, kto ich získal, nemožno za to postihnúť. Zároveň sa stanovujú prípady, pri ktorých nemožno poskytnúť informácie, a to pri hrozbe ujmy v hospodárskej súťaži, ale aj jasné vymedzenie, že od úradov a štátnych firiem nemožno vyžadovať údaje a analýzy, ktoré nemajú a museli by ich vytvoriť iba na základe infožiadosti.

Spresní sa definícia informácie, aby bolo zrejmé, že pod vecnú pôsobnosť zákona nespadajú informácie v rámci povinnej osoby, ktoré boli „len myslené“ alebo „len vyslovené“, pričom návrh vypočítava podoby, v ktorej môže byť informácia zaznamenaná.

Predĺži sa minimálna lehota zverejňovania povinne zverejnenej zmluvy na desať rokov od nadobudnutia účinnosti. Cieľom novely má byť i spresnenie a úprava ustanovení, ktoré doteraz pre nejasnosti viedli k sporom. Zdravotné poisťovne sa ponechajú ako povinné osoby v doterajšom režime.