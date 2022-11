Šéf hmotných rezerv: Kritika Matoviča nie je príjemná, ale nákup antigénových testov posudzovali Krajčiho ľudia

Na Ukrajine hladujú ľudia, v rozvodnej sieti často nemajú vodu ani elektrinu. Ak by sme sa v takej situácii ocitli my, jednou z inštitúcií, ktoré by boli zodpovedné za prežitie ľudí by bola Správa hmotných štátnych rezerv. Ako je na podobnú situáciu pripravená? A ako sa vysporiadala s érou stíhaného Kajetána Kičuru? Ako vníma jej súčasný šéf Ján Rudolf kritiku Igora Matoviča za nákup antigénových testov počas pandémie, na ktorej minister trvá aj po zastavení trestného stíhania políciou v tejto veci? Obáva sa, ako nominant SaS, o svoju stoličku po jej odchode z koalície?