Vyrastá u nás stratená generácia mladých Ukrajincov. Pomôcť im chcú slovenskí rovesníci

Na Slovensku žije po spustení ruskej agresie približne 15 tisíc mladých Ukrajincov vo veku od 14 do 24 rokov, z ktorých sa iba 10 percent riadne vzdeláva v škole. O ostatných sa veľa nevie. Pomôcť im chce organizácia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ktorá vedie program Stand by me. Mladých Ukrajincov sa snaží prostredníctvom slovenských mladých dobrovoľníkov začleniť do novej spoločnosti. Slováci tak cez voľnočasové aktivity vytvárajú s Ukrajincami priateľstvá, ktoré, ako vraví v podcaste denníka Pravda Dominik Schwab a Andrea Vrbovská nepomáhajú iba samotným Ukrajincom.