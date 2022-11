Lekári výpovede stále nestiahli. Poslanci majú jeden deň na odvrátenie krízy

Lekárske odborové združenie (LOZ) nestiahne výpovede, kým nebude mať záruku, že sa ich požiadavky pretavia do legislatívy. Výpovede majú začať plynúť od 1. decembra, takže parlament má čas len do stredy 30. novembra, no dnes sa pri riešení kolapsu zdravotníctva vyskytla ďalšia prekážka. Lekári vo výpovediach odmietajú podpísať dodatky k zmluvám, ktoré sa odvolávajú na zatiaľ neschválené novely.

„Odmietame podpisovať dodatky bez schválenej legislatívy. Od 1. decembra nebude nikto v nemocnici, len základná služba,“ zdôraznil podpredseda LOZ Miroslav Mendel. Ešte v pondelok tvrdil, že podpisu zmlúv má predchádzať podpis memoranda a to, „že zákony musia prebehnúť v parlamente“.

Dnes zasadal parlamentný zdravotnícky výbor. Jednou z nosných tém mali byť požiadavky LOZ. No vo chvíli, keď sa k nim dostali, časť opozície z rokovania odišla. Dôvodom malo byť, že pozmeňovacie návrhy dostali neskoro a odmietli o nich rokovať.

Medzi pozmeňovacími návrhmi sú aj tie, ktoré riešia navyšovanie koeficientov platov nemocničných lekárov. Zdravotnícky výbor mal prijať odporúčacie uznesenie a následne by o návrhoch mal hlasovať parlament. To sa však dnes nestalo a výbor odročili na zajtra.

To už však podľa Mendela situáciu komplikuje. „Hlasovanie malo byť dnes a následne mohli riaditelia nemocníc dostať zmluvy, ktoré sú prílohou nášho memoranda. Mali sme ísť v režime dodatkov, no ak sa to presunie na zajtra a nestihnú sa dohodnúť, tak lekári budú musieť podpisovať nové zmluvy. Deadline je do polnoci 30. novembra a následne výpovede nadobudnú platnosť,“ dodal Mendel.

Podpredsedníčka výboru Anna Záborská (OĽaNO) dúfala, že sa koeficienty podarí v rámci pozmeňovacieho návrhu prerokovať. Poslancom dala čas na preštudovanie do zajtra.

„Odozvy z vedení nemocníc sú nervózne. Sú nastúpene personálne oddelenia, ktoré čakajú na pokyny a schyľovalo sa k tomu, aby sme to vedeli zrealizovať. Pokiaľ sa to nestihne do 30. novembra, tak výpovede nadobudnú platnosť. Hoci všetko vyzeralo, že je na dobrej ceste, tak dnes to je všetko inak,“ podotkol Mendel.

Upozornil, že ak sa poslanci dohodnú neskôr, tak v decembri budú lekári podpisovať „nie dodatky, ale nové pracovné zmluvy“. Tie však podľa Mendela nestačí len podpísať. Sú k nim potrebné výpisy z registra trestov, či overenie diplomu. „Veľmi sa to tak komplikuje a chceli sme sa tomu vyhnúť. Včera sme do večera na ministerstve prechádzali memorandum a divím sa, že poslanci k tomu takto pristupujú,“ ozrejmil Mendel.

Poslanec Richard Raši (nezarad. Hlas) bol jedným z tých, ktorý rokovanie výboru opustil. „Vládni poslanci priniesli 17 pozmeňovacích návrhov. Každý z nich má priemerne päť strán a my nemôžeme o nich hlasovať, keď nevieme o čom sú,“ skonštatoval. Tvrdí, že samotní koaliční poslanci ich dostali len dnes ráno.

Pre denník Pravda priblížil, že riaditelia nemocníc čakajú na dodatky k zmluvám, kde majú byť zakomponované požiadavky LOZ. „Právny stav je taký, že na to aby mohol lekár podpísať dodatok, tak nemocnica potrebuje zákonný podklad. Teda schválený zákon s novými koeficientami na základné platy a prax. Ten zákon však nie je v parlamente,“ spresnil. Riaditelia tak momentálne môžu vytvoriť dodatky „na vlastné triko, lebo zákon k nim ešte nie je“.

„Môžu len dúfať, že zákon prejde. Keby prišiel dnes, tak by sa to ledva stihlo do zajtra. No nemocnice by mali pripravovať dodatky len ak bude zákon schválený, podpísaný prezidentkou a uverejnený vo vestníku,“ dodal Raši.

Doplnila ho Zuzana Dolinková s tým, že riaditelia nemocníc nateraz čakajú na pokyn od LOZ. Lekárski odborári vzhľadom na komplikácie v Národnej rade, takýto pokyn dať nechcú.