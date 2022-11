Reťazce sprísňujú predaj rýb. Na niektorých miestach kapra na Vianoce už nekúpite

Kapry sa už chystajú na vianočný stôl

Kto bude chcieť živú rybu, bude musieť oprášiť výstroj a zamieriť na rybačku. Alebo navštíviť najbližšie rybárstvo. Obchodné centrá predaj z kadí pred Vianocami postupne zakazujú.

„Viete si predstaviť, že by ste si na parkovisku pred obchodným centrom kúpili živú sliepku a potom by ste jej doma v kúpeľni alebo v kuchyni vykrútili krk a následne ju spracovali?“ pýta sa jeden z organizátorov petície a člen petičného výboru Martin Smrek, predseda zvieracoprávnej organizácie Humánny pokrok. Cieľom petície „Zastavme kaprie peklo!“, ktorá má k dnešnému dňu takmer 10-tisíc podpisov, je ochrániť tieto ryby pred krutosťou a zastaviť predaj živých kaprov na Slovensku. A postupne sa im to darí, pretože zákaz živého predaja zavádzajú aj najväčšie reťazce.

„Hlavným dôvodom spustenia petície boli najnovšie vedecké poznatky, ktoré dokazujú, že ryby majú rovnakú schopnosť prežívať stres, strach či bolesť ako ľudia či ostatné cicavce. Praktiky, na ktoré sme u nás zvyknutí, sú teda veľmi kruté. Je to teda jedna z tém, ktorým sa potrebujeme začať venovať, teda aby aj ryby mali takú mieru ochrany ako ostatné zvieratá,“ vysvetľuje Smrek.

Predaj živých rýb sa pred sviatkami u nás pravidelne organizuje pred supermarketmi na parkoviskách, akváriá so smutnými sladkovodnými rybami mali niektoré reťazce aj priamo vnútri, pri mäsových pultoch. Vo svete to však už dávnejšie nefunguje.

„Aj obchodné prevádzky vnímajú spotrebiteľov a ich názory na to, že zaobchádzanie s rybami týmto zaužívaným spôsobom nie je v poriadku. Tiež si uvedomujú kontrast, ako sa nielen u nás zaobchádza s ostatnými zvieratami a skúsenosti majú aj zo zahraničia. My sme tieto reťazce oslovili. Argumentovali sme aj príkladom z Poľska, kde kruté zaobchádzanie s kaprami viedlo k prelomovému súdnemu rozhodnutiu, ktoré zakázalo predávať živé kapry priamo do rúk spotrebiteľa. Takisto sa tam sedem reťazcov zaviazalo, že s takýmto predajom skončia. A presne o to sme ich žiadali aj my,“ hovorí Smrek s tým, že takýto prísľub im už dali viaceré reťazce na Slovensku.

Prebiehajúca petícia a ani zákaz predaja živých rýb však nemusia mať vôbec vplyv na zaužívané štedrovečerné menu. Ryby rôznych druhov sa totiž dajú jednoducho kúpiť chladené alebo mrazené, často aj v lepšej kvalite. Podľa spomínaného prieskumu je tradícia kupovania živej ryby najsilnejšia na západnom Slovensku a najnižšia v Košickom kraji.

Čítajte viac Rieka Slaná je mŕtva. O nápravu žiada aj Maďarsko

Rýb je menej a sú drahšie

Na východe Slovenska sa chovajú ryby najmä v Períne-Chyme (Košice-okolie) a v Iňačovciach (Michalovce). Chovatelia z týchto rybárstiev sa pre viaceré médiá vyjadrili, že ich tohto roku majú pomenej. Dôvodom je hlavne suché počasie a vodné vtáctvo (kormorány, volavky), ktoré dokáže za desať dní zožrať aj tonu rýb. Ryby z týchto chovov sa na vianočných trhoch vôbec neobjavia. Podľa Štatistického úradu sa približne 75 % živých a kaprovitých rýb na Slovensko dováža z Českej republiky.

Na rozdiel od východu republiky majú na západe Slovenska, v Rybárstve Stupava, rýb dostatok. Cenu však museli oproti minulému roku zdvihnúť o 20 percent. Zákazníci tam za kilo kapra zaplatia 6,50 eura. Majiteľ rybárstva Andrej Horváth však odporúča zákazníkom, aby si kúpu nenechávali na posledné dni pred sviatkami, keďže sa môže stať, že budú vypredané. Ryby budú ponúkať iba priamo v Stupave alebo si ich môžu záujemcovia z celého Slovenska objednať cez ich e-shop.

zväčšiť Foto: Rybárstvo Stupava Rybárstvo Stupava V predajni rýb v Stupave majú obrovský výber čerstvých, chladených aj mrazených rýb.

Stupavským rybárom sa však iniciatíva Kaprie peklo nepáči. „Vo svojich vyjadreniach účelovo klamú a zavádzajú verejnosť. Na svojich plagátoch a weboch dávajú fotky kaprov ktoré majú háčiky v papuľkách, čo s chovom rýb nemá nič spoločné. Ale aby som len nekrivdil a triezvo sa na to pozeral, majú pravdu v tom, že po predaji, keď si človek berie rybu domov, tak častokrát trpí. Ryba sa dusí v igelitke, potom ju ľudia dajú do teplej vody, a toto sú veci, ktoré rybe ubližujú,“ konštatuje Horváth a dodáva, že na Slovensku máme najprísnejšie zákony na predaj živých rýb v Európe, kde je presne povedané, koľko môže byť kusov v nádržiach, akú má mať voda teplotu, ale aj to, ako s rybami manipulovať a ako ich usmrcovať. „No, bohužiaľ, aj napriek tomu to iniciatíve Kaprie peklo vychádza, čím na Slovensku znižuje konzum najzdravšej potraviny – ryby. Ľudia v rybárstvach prichádzajú o prácu, keďže nebudú mať kde predávať ryby. Prácu nebudú mať ani sezónni brigádnici.“

Do vane nepatrí

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) kontroluje podmienky ambulantného predaja rýb. „Ryby by sa mali zabíjať v osobitnom priestore za plentou mimo dohľadu zákazníka a hlavne detí. Robí sa to manuálnym úderom do hlavy a následným prerezaním žiabrových oblúkov, aby nedošlo k opätovnému nadobudnutiu vedomia,“ uvádza sa v usmernení veterinárov.

Ak sa už rozhodnete pre kúpu živého kapra, požiadajte o jeho usmrtenie na predajnom mieste. Pri prenose živej ryby do domáceho prostredia je vhodné uprednostniť tašky, ktoré sú priedušné a z prírodných materiálov, a vyhýbať sa prenosu týchto rýb v igelitových taškách. Vypúšťanie nakúpených rýb do prírodných vodných tokov v zimnom období má pre ryby smrteľné dôsledky. Kapry určite nepatria do vane, keďže na prežitie potrebujú čistú okysličenú vodu. Chlórovaná voda z vodovodu kaprovi leptá citlivé žiabre a oči.

K predaju živých kaprov sa pre organizáciu Humánny pokrok vyjadril aj Chris Fegan z katolíckeho hnutia na ochranu zvierat v Anglicku. Poukázal na to, že predaj živých kaprov nie je v súlade s katolíckou tradíciou. „V našej organizácii veríme tomu, že všetky zvieratá vrátane živočíchov žijúcich vo vode aj na súši sú Božími stvoreniami, patria Bohu a od ľudí sa pre ne žiada rešpekt a starostlivosť,” hovorí Fegan. Ďalej pokračuje, že spájanie predaja živých kaprov s katolíckou tradíciou by sa malo skončiť. „Zvlášť tradícia predaja živých kaprov a ich zabíjania doma, pretože toto je voči zvieratám nesmierne kruté a zlé nielen pre ryby, ale aj pre ľudí, ktorí sú toho súčasťou," doplnil Fegan.

„Kresťanská tradícia pritom nikdy neprikazovala kupovať si kapry na parkovisku pred supermarketom živé, presúvať ich dusiace sa v igelitovej taške, a zabíjať ich doma tupým predmetom či odrezaním hlavy pri plnom vedomí," dodal na záver Smrek, ktorý si na štedrú večeru pripraví takisto niečo vyprážané. Ryba to ale nebude. „Ešte som o tom nepremýšľal, ale mám rád takto upravený sójový plátok.“

Ak ste si mysleli, že kapor na štedrovečernom stole môže byť iba v trojobale, pozrite si tento recept a vychutnajte si tradičné jedlo trochu inak.

Reťazce zmenu podporujú Všetky obchodné reťazce sa pripravujú na vianočný predaj rýb. Budú to však ryby chladené alebo mrazené. S vylúčením predaja živých rýb problém nemajú. Záväzok ukončiť predaj živých kaprov minulý týždeň prijala maloobchodná spoločnosť Tesco, a to od roku 2023. Najviac živých kaprov sa totiž na Slovensku predávalo práve pred Tescom a Kauflandom. KAUFLAND

„Téma životných podmienok zvierat je pre nás už roky veľmi dôležitá a neustále sa snažíme rozširovať naše aktivity v tejto oblasti. Po nezávislom zvážení všetkých relevantných skutočností sme sa ako prvý obchodný reťazec na Slovensku rozhodli už minulý rok, že od 1. 1. 2022 ukončíme, a zároveň neumožníme ani tretím osobám, predaj živých kaprov v našich priestoroch a prevádzkach. Je to pre nás ďalší prirodzený krok k ešte zodpovednejšiemu konaniu. Zákazníci si môžu u nás, samozrejme, aj naďalej vybrať zo širokej ponuky čerstvých rýb na našich rybacích pultoch alebo zo širokej ponuky mrazených rýb, a to všetko za dostupné ceny," uviedol Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti. LIDL

„Spoločnosť Lidl nikdy nepredávala živé ryby a ani to neplánujeme. Pre našich zákazníkov sme pred Vianocami pripravili pestrú ponuku sladkovodných rýb, napríklad kapor, pstruh a tiež morských rýb, ako sú treska či losos,“ uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Bezák. Terno a KRAJ

Spoločnosť TERNO real estate, ktorá prevádzkuje potraviny Terno a KRAJ, ponúka zákazníkom mrazené a vo vybraných predajniach aj chladené ryby. Garantujeme ich najvyššiu kvalitu a čerstvosť. Ako spoločnosť sme sa od predaja živých rýb v našich predajniach alebo v ich areáloch dištancovali už v roku 2021. Od 1. februára 2022 sme sa zaviazali aj oficiálne," povedala Paula Kentošová. BILLA

„Záver roka sa na Slovensku spája s niektorými tradíciami, ktoré ubližujú zvieratám, ľuďom i životnému prostrediu. Uvedomuje si to spoločnosť Billa, ktorá už dlhodobo nepredáva živé ryby a zábavnú pyrotechniku nemala v ponuke nikdy," povedala za spoločnosť Billa hovorkyňa Kvetoslava Kirchnerová.