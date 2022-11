Kauza Mýtnik: Imrecze hovorí o vplyve Brhela na Kažimíra, Suchobu poslal sudca za dvere

VIDEO: Imrecze odmieta, že by bol hlavou zločineckej skupiny.

Pôvodne mal pred banskobystrickým senátom vypovedať v stredu od rána ďalší kľúčový svedok Michal Suchoba, no predseda senátu ho poslal na chodbu s tým, že má byť na telefóne. Jeho výpoveď sa očakáva v poobedňajších hodinách.

Imrecze vravel o vplyve jedného z obžalovaných, podnikateľa Jozefa Brhela, na bývalého ministra financií Petra Kažimíra. Bez toho by sa vraj firma Allexis, patriaca Suchobovi, nedostala k zákazkám pre daniarov. Suchoba totiž umožnil Brhelovi vstup do tejto spoločnosti. Včera v spontánnej výpovedi Imrecze tvrdil, že Kažimírovi bol Suchoba nesympatický, preto zrejme došlo k takejto dohode.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Michal Suchoba Kajúcnik Michal Suchoba na Špecializovanom súde v Banskej Bystrici.

Brhelov obhajca Michal Mandzák odmieta, že by mal jeho klient spomínaný vplyv. „Z výpovede svedka je zrejmé, že projekty dodané spoločnosťou Allexis neboli predražené a výnimka na obstaranie bola oprávnená,“ uviedol. Podľa neho to znamená, že padajú základné body obžaloby. „Čiže to, že môj klient mal spáchať porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a mal sa dopustiť machinácie. Je to tak preto, že pri porušovaní povinnosti musí byť nejaká nadhodnota a pri machináciách porušenie zákona o verejnom obstarávaní. On sám ale hovoril, že takéto porušenie nevzhliadol,“ doplnil Mandzák.

Kauza Mýtnik sa týka predražených tendrov na Finančnej správe, pričom škoda spôsobená štátu je vyčíslená na viac ako 45 miliónov eur.

Obžalovaní sa mali dopustiť machinácii pri verejnom obstarávaní, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a korupčných skutkov. Peniaze mali končiť na zahraničných účtoch. Obžalobe v tejto kauze čelí šesť osôb– podnikateľ Jozef Brhel starší, jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník financií Radko Kuruc, podnikateľ Martin Bahleda, exšéf IT oddelenia finančnej správy Milan Grega či architekt Miroslav Slahučka.

V prípade figurujú tiež bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sa priznali a spolupracujú s políciou.