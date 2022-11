Ako vziať Žilinkovi paragraf 363? Po zmene volá prezidentka, aktivisti aj politici

VIDEO: Robert Kaliňák strávil 23 dní vo väzbe. Prepustili ho po rozhodnutí Najvyššieho súdu.

Expremiér a predseda Smeru Robert Fico čelil spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom od 19. apríla 2021 obvineniu zo založenia zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Táto skupina podľa polície mala byť okrem finančného zisku zameraná na upevnenie moci strany Smer a jej zvýhodnenie v politickom boji nezákonnými prostriedkami, na ktoré využívala vlastných nominantov najmä v polícii.

Spolu s policajným exprezidentom Tiborom Gašparom a podnikateľom Norbertom Bödörom boli obvinení aj z ohrozenia daňového tajomstva. Toho sa mali dopustiť v súvislosti s údajnými daňovými podvodmi súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a exprezidenta Andreja Kisku.

Fico totiž v čase, keď týchto podnikateľov riešila polícia, verejne prezentoval aj informácie, ktoré neboli verejné a nemohol ich legálne získať ani ako predseda vlády. Všetci štyria vinu odmietajú a tvrdia, že ide o politicky motivovaný proces.

Generálna prokuratúra im zrušila obvinenia, pretože konštatovala porušenie zákona v ich neprospech. „Konštrukcia skutkov opísaných v skutkovej vete uznesenia o vznesení obvinenia bola tak neurčitá, že obvineným neumožňovala využiť ich právo na obhajobu, lebo ani nevedeli, voči čomu sa majú brániť,“ vysvetlil v utorok prvý námestník Generálnej prokuratúry Jozef Kandera.

Žilinka v pozícii sudcu

Poslankyňa za SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) povedala, že generálny prokurátor sa týmto postavil do pozície sudcu. „Rozhoduje o prípadoch, ktoré sa dostanú pred súd a ktoré nie. Akoby rozhodoval o vine a nevine. Toto nie je cesta pre očistu na Slovensku,“ uviedla. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga dokonca žiadal, aby bol za toto svoje rozhodnutie Žilinka disciplinárne stíhaný. Takýto návrh by musela podať hlava štátu.

Tá by úpravu tohto inštitútu privítala. „K budovaniu dôvery neprispieva ani stále prebiehajúca polemika ohľadom spôsobu používania paragrafu 363 Trestného poriadku. Už len samotná skutočnosť, že pri takom závažnom nástroji, voči ktorému neexistuje opravný prostriedok, nie je zhoda o jeho interpretácii a o možnostiach použitia, spôsobuje neprípustnú nepredvídateľnosť a odôvodňuje potrebu zaoberať sa zodpovedajúcou úpravou Trestného poriadku,“ zdôraznila prezidentka Zuzana Čaputová.

Ku kritike tohto inštitútu sa pridala aj nezisková organizácia Via Iuris. Upozornila najmä na tri problematické skutočnosti. „Aplikácia § 363 TP v jeho súčasnom znení je netransparentná a nepredvídateľná. § 363 TP umožňuje generálnemu prokurátorovi nepriamo obchádzať zákaz negatívnych pokynov. Rozhodnutie generálneho prokurátora o použití § 363 TP je nepreskúmateľné a neexistuje voči nemu žiadny opravný prostriedok,“ pripomenuli právnici z Via Iuris.

„Rozhodnutie generálnej prokuratúry podľa nášho názoru potvrdilo, že kombinácia týchto faktorov vytvára priestor pre také rozhodnutia, ktoré môžu zásadným spôsobom znižovať dôveru verejnosti v spravodlivosť trestných stíhaní na Slovensku,“ zdôraznili.

Minister spravodlivosti Viliam Karas (nez.) sa vyslovil proti zrušeniu paragrafu 363. Zmenu však nevylučuje. „Nevidím problém v tom, ako sú upravené mimoriadne opravné prostriedky,“ uviedol s vysvetlením, že vždy musí existovať priestor na zjednanie nápravy nezákonných rozhodnutí štátnych orgánov.

Avizoval, že prípadné zmeny v ustanovení paragrafu 363 TP budú predmetom odborných diskusií. „Ak sa nájde vhodná úprava, ktorá nevylúči možnosť zjednať nápravu, som jej otvorený,“ uviedol Karas v stredu po rokovaní vlády.

Nadužíval ho?

Ostro sa voči rozhodnutiu Generálnej prokuratúry ohradil aj líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. „Z mnohých rozhodnutí, ktoré Generálna prokuratúra v minulosti urobila najmä s touto zbraňou 363, nemám pocit, že sledovali spravodlivosť,“ povedal Matovič v utorok pre portál Postoj. Tvrdí, že Žilinka pred dvoma rokmi paragraf 363 kritizoval.

„Najviac ma mrzí, že je to v rozpore s jeho verejným prísľubom. Počas verejného vypočutia, keď kandidoval za generálneho prokurátora, 363 kritizoval a hovoril, že sa nadužíva. On ju ale začal nadužívať na štvrtú. Nikto by si nemal kakať do pusy, dupľom ak zastáva takúto vysokú ústavnú funkciu,“ povedal minister financií.

Matovičova interpretácia Žilinkových slov z vypočutia je však ďaleko od pravdy. Žilinka poznamenal, že rušenie právoplatných rozhodnutí generálnym prokurátorom je „vratká plocha“. „Hlavne na Úrade špeciálnej prokuratúry nám to robilo posledné roky šarapatu, ale opäť je to o tom, ako sa tá moc uchytí,“ povedal Žilinka na vypočutí 23. novembra 2020.

Dodal, že by bolo dobré sa zaoberať prípadnou zmenou, ktorá by používanie paragrafu 363 zúžila len na právoplatné rozhodnutia, ktoré majú povahu meritórnych rozhodnutí. Takáto zmena by generálnemu prokurátorovi naďalej umožňovala zrušiť viaceré rozhodnutia – zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania, postúpenie veci a v obmedzenom rozsahu aj uznesenie o vznesení obvinenia.

Zrušiť samotné obvinenie by však bolo možné len pre závažné skutkové pochybenia. „To znamená, že skutok, za ktorý bolo vznesené obvinenie, nie je trestným činom. Teda pri nesprávnej právnej kvalifikácii. Alebo neúplnosť skutkových zistení, keď bolo vznesené obvinenie, ale neboli na to splnené zákonné podmienky,“ vysvetlil ešte v lete pre Pravdu profesor trestného práva Jozef Čentéš. Žilinka okrem zneužívania tohto inštitútu dôrazne vylučuje aj akékoľvek jeho nadužívanie.

„Ak dochádza k nadužívaniu, tak len pri zneužívaní mediálneho priestoru na šírenie klamstiev, zavádzania a manipulovania verejnej mienky a určite nie pri napĺňaní zákonnej povinnosti generálneho prokurátora zrušiť každé rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní, ktorého nezákonnosť zistí,“ oponoval Žilinka ešte vlani v decembri.

Matovič však priznáva, že koalícia už nemá možnosť tento mimoriadny opravný prostriedok zmeniť. „Paragraf 363 sa nezmení, nie sú na to v parlamente hlasy. Pokus bol, ale poslanci povyťahovali hlasovacie karty. V parlamente je v otázke zmeny 363 nedemokratická väčšina, ktorá tento paragraf bráni. Tade teda cesta nevedie,“ priznal Matovič.