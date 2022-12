Hotovo. Poslanci prerokovali rozpočet. Kedy budú hlasovať?

Poslednou prihlásenou do rozpravy bola bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Zákon o štátnom rozpočte je podľa nej kľúčom, ako sa spravuje krajina a minister financií by mal počúvať názory k tomuto materiálu. To však podľa Kolíkovej nerobí a buď nepočúva alebo odíde z rokovacej sály.

Neúmerne vysoký bianco šek

Nie je podľa Kolíkovej žiadna istota, že krajina zvládne takto nastavený rozpočet. Vo všeobecnej pokladničnej správe je podľa nej neúmerne vysoký bianco šek a nie je garantované, na čo budú prostriedky použité. „Rozpočet sprevádza chaos a nie je možné ho podporiť,“ uzavrela Kolíková.

Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) na jej vystúpenie reagoval slovami, že je to netransparentný a zlý rozpočet a nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Nie sú v ňom výdavkové limity, ktoré tam byť podľa neho mali. „Jediné riešenie je stiahnuť rozpočet a prepracovať ho,“ povedal Viskupič.

V záverečnom slove vystúpil aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Podľa neho ide o zákon roka. „Sme menšinová vláda, ale pevne verím, že v prípade rozpočtu tú väčšinovú podporu nájdeme,“ povedal Matovič. Hrozí totiž, že rozpočet nezíska potrebný počet hlasov. Potrebných je najmenej 76 hlasov, no koalícia má v aktuálnom zložení iba 70.

Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 6,44 % HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 50,58 mld. eur a výdavky by mali tvoriť 58,45 mld. eur. Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume 7,87 mld. eur. Rozpočet verejnej správy však zahŕňa štátny rozpočet jednotlivých kapitol a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy. Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 26,7 mld. eur a výdavkami za 35,04 mld. eur. Schodok štátneho rozpočtu má v ďalšom roku dosiahnuť 8,34 mld. eur.

Ak sa rozpočet štátnej správy na nasledujúci rok neschváli parlamentom do 31. decembra, od 1. januára nastáva hospodárenie rozpočtovým provizóriom. Príjmy nie sú provizóriom dotknuté a rástli by v súlade s mierou inflácie, no výdavky by boli zmrazené.