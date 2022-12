Podarí sa polícii pri Haščákovi a Gorile tentokrát vyhnúť hanbe? Milióny eur od štátu už raz žiadal

Vyšetrovateľ NAKA údajne vzniesol ešte v stredu minulý týždeň obvinenie voči Haščákovi za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Spolu s ním sú podľa portálu Startitup v tejto veci obvinení aj exminister hospodárstva Jiří Malchárek, bývalá predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku Anna Bubeníková a ďalší dvaja muži.

Polícia ani Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ obvinenie nekomentovali, aktuálne tak nie je jasné, aké skutky sú Hačšákovi a ďalším kladené za vinu.

Haščák už v súvislosti s kauzou Gorila čelil obvineniu – z podplácania. Zhruba päť týždňov strávil aj vo vyšetrovacej väzbe. Najvyšší súd ho z nej prepustil 7. januára 2021, keď skonštatoval nezákonnosť väzby. Vo svojom rozhodnutí Najvyšší súd poukázal na nedostatok dôkazov, nepoužiteľnosť výpovedí z rokov 2005 a 2006, ale najmä nezákonnosť informácií z audionahrávky Gorila, ktoré už v roku 2011 nariadil Ústavný súd zničiť.

Napokon bolo Haščákovi zrušené aj celé obvinenie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tak urobil 31. augusta 2021 prostred­níctvom paragrafu 363 Trestného poriadku. Vo svojom zdôvodnení sa generálny prokurátor odvoláva na rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. januára.

Štát sa musel ospravedlňovať

Konštatuje sa v ňom tiež, že „orgánom činným v trestnom konaní sa v predmetnej veci nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, ktoré by v tomto štádiu trestného konania umožňovali vyvodiť podozrenie v určitej rozumnej miere pravdepodobnosti, že obvinení sa skutkov tak, ako sú im kladené za vinu, dopustili,“ informovala vlani v lete Generálna prokuratúra.

Generálny prokurátor „dospel tiež k záveru, že také dôkazy neboli zabezpečené ani po vydaní a právoplatnosti napadnutých uznesení, keďže výpovede svedkov neobsahujú žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by dôvodnosť vzneseného obvinenia potvrdzovali. V zhode so skutkovými a právnymi závermi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky generálny prokurátor konštatuje, že týmto právoplatným uznesením o vznesení obvinenia, bol porušený zákon v neprospech všetkých troch obvinených,“ doplnila vtedy generálna prokuratúra.

Po tomto rozhodnutí sa Haščák rozhodol vymáhať náhradu škody, ktorá mala podľa jeho právnikov dosahovať niekoľko desiatok miliónov eur. Nakoniec od štátu žiadal 13,5 milióna eur. Vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) sa ospravedlneniu vyhýbala a podpísať ho preto musel jej vtedajší štátny tajomník Ondrej Dostál (nom. SaS).

„Obvinenie, zadržanie a vzatie do väzby Jaroslava Haščáka bolo nezákonné a bolo tak nezákonným zásahom do jeho základných ľudských práv,“ uznal rezort spravodlivosti 20. septembra tohto roku. „Ospravedlnenie štátu prijímam. Bol by som rád, ak by sa z môjho prípadu štátne orgány poučili a v budúcnosti sa vyvarovali stíhania kohokoľvek bez toho, aby na to existoval reálny zákonný dôvod,“ uviedol vtedy Haščák v reakcii.

Príbeh Gorily

Spolumajiteľa finančnej skupiny Penta zadržali 1. decembra 2020, keď prišiel na plánovaný výsluch na policajné prezídiu. V sprievode asi 30 kuklúčov ho následne previezli do Petržalky, kde prehľadávali sídlo spoločnosti Penta v Digital Parku.

Zadržaná bola s ním aj bývalá príslušníčka SIS Dana Arpášová a ešte týždeň predtým v inej veci aj jej manžel Ľubomír Arpáš. Boli obvinení z predaja materiálov Slovenskej informačnej služby týkajúcich sa kauzy Gorila a spoločne s Haščákom aj z následnej legalizácie tohto úplatku.

Niekedy v roku 2006 mal Arpáš ako riaditeľ sekcie vnútornej bezpečnosti SIS v rozpore so svojimi služobnými povinnosťami získať v spravodajských evidenciách SIS dôverné informácie zo spravodajskej činnosti SIS, označené ako tzv. spis Gorila.

Týkali sa rôznej ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti členov finančných skupín, podnikateľov, štátnych úradníkov, politikov a iných osôb. Tieto Arpáš najneskôr v septrembri 2006 za úplatok vo výške 194.765 eur mal poskytnúť Haščákovi, ktorého údajnej trestnej činnosti sa tieto informácie týkali, čím sťažil jej objasnenie a vyšetrenie.

Následne medzi septembrom 2006 a marcom 2008 mali po predchádzajúcej dohode používať obchodno-legalizačnú štruktúru, ktorá Haščákovi prostredníctvom fiktívneho obchodného vzťahu umožnila za predstierané analýzy a poradenstvo v oblasti zdravotníctva manželom Arpášovcom vyplatiť postupne v 15 platbách úplatok takmer 200 tisíc eur (5,9 milióna slovenských korún).

Jediným cieľom tohto obchodného vzťahu malo byť podľa polície zakrytie pôvodu a účelu financií. Prvá suma zo začiatku októbra bola vystavená na 1,5 milióna vtedajších korún, druhá na pol milióna a ďaľších 13 išlo po 300 tisíc korún.

Spis SIS známy ako Gorila sa objavil v decembri 2011. Vzniknúť mal ešte v roku 2006 a obsahoval prepisy odposluchov z konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave. V spise sa píše o rozsiahlej korupcii pri privazitácii za druhej Dzurindovej vlády a prepojenie politikov a vysokých predstaviteľov štátnej správy na finančnú skupinu Penta.

Po zverejnení na internete spôsobili informácie obsiahnuté v spise Gorila veľké pouličné protesty. Vlani v októbri vykonanal polícia v rámci vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej u trestne stíhaného podnikateľa Mariana Kočnera domové prehliadky, pri ktorých sa našli aj údajné nahrávky odposluchov v dĺžke 39 hodín.