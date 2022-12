Kauza Mýtnik: Suchobov rozhovor s Kočnerom na nahrávke súd zatiaľ nepripustil

Kľúčový svedok v kauze Mýtnik, podnikateľ v IT technológiách Michal Suchoba, včera spontánne vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici niekoľko hodín. Opisoval svoj vzťah s obžalovaným podnikateľom Jozefom Brhelom, ktorý vstúpil do jeho firmy Allexis. Tiež to, ako sa dohadovali na rozdelení peňažného zisku. Tvrdil, že do spoločnosti prišiel Brhel bez vkladu, pričom jeho účasť v nej zhodnotil ako výpalníctvo.

Imrecze: Necítim sa byť hlavou zločineckej skupiny

Suchoba hovoril aj o bývalom štátnom tajomníkovi ministerstva financií Radkovi Kurucovi, ktorého za presadenie eKasy podplatil sumou 60-tisíc eur. Predtým o tomto obžalovanom vypovedal aj exšéf Finančnej správy František Imrecze, ktorý uviedol, že Kuruc dostal spomínanú sumu dvakrát. Za projekt eKasa si podľa neho pýtal peniaze aj vtedajší minister financií Peter Kažimír, s ktorým sa dohodli na sume 150-tisíc eur.

Vo štvrtok proces pokračuje, svedok odpovedal na otázky prokurátora. Potom prišli na rad advokáti. Na to, či sa Brhelovci podieľali na dodávaní IT technológií a všetkom s tým súvisiacim Suchoba odvetil, že nie.

Obhajoba žiadala, aby sa senát vysporiadal s nahrávkou, ktorú navrhli ako dôkazový materiál ešte v utorok. Ide o zvukový záznam rozhovoru medzi Suchobom a Mariánom Kočnerom, ktorý vznikol v septembri 2015. Tvrdí na ňom, že za úplatok dokáže upratať vratky DPH na Finančnej správe. Kočner mal túto nahrávku vo svojom mobile. Advokáti žiadali, aby ju prehrali priamo na pojednávaní. Prokurátor Ondrej Repa reagoval, že doteraz si ju nestihol vypočuť.

„Z informácií ktoré mám, však tá nahrávka s týmto konaním nesúvisí. Nevidím dôvod na jej vykonanie,“ podotkol Repa. Predseda senátu Ján Hrubala reagoval, že ide o súkromný záznam, no jeho použitie je za istých okolností pripustiteľný. „V tomto štádiu konania však súd navrhovaný dôkaz nevykoná,“ povedal Hrubala s tým, že o jeho prehratí rozhodne senát podľa priebehu výsluchu svedka, ktorý ešte nebol ukončený.

Brhelov advokát Michal Mandzák počas krátkej prestávky povedal, že Suchoba je nedôveryhodný svedok. „Postup tohto súdu, najmä predsedu senátu, nie je nestranný. V iných trestných konaniach totiž pripúšťa nahrávky vyhotovené zo súkromnej komunikácie. Poukazujem na prípad Mareka Trajtera, kde pán Hrubala pripustil takýto dôkaz,“ uviedol Mandzák. Neverí, že v neskoršom štádiu konania senát zvukový záznam pripustí. „Tento prípad vykazuje známky politického procesu a svedkovia predstavujú jeho kulisy,“ poznamenal advokát. Nahrávka je podľa neho dôležitá, lebo jednoznačne ukazuje, kto bol na Finančnej správe bosom. „Nebol to pán Brhel, ale Suchoba. Ten sa dopúšťal kriminálnych aktivít bez účasti môjho klienta,“ doplnil.

Suchoba pred súdom pokračoval, že jeho podnikanie s Brhelom sa skončilo v roku 2020. Spoločnosť Allexis totiž mala problém získať previerku Národného bezpečnostného úradu. Riešil to s Brhelom a ten mu vraj o pár dní oznámil, že za milión eur to sprocesujú.