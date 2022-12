Slovensko má po ôsmich mesiacoch ombudsmana. Dobrovodský zložil sľub

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa vo štvrtok ujal funkcie zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Borisa Kollára (Sme rodina).

Slávnostný akt sa konal v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Dobrovodského zvolili za ombudsmana poslanci NR SR v novembri na päťročné funkčné obdobie.

Kollár považuje za dôležité, aby mal každý občan možnosť ozvať sa, podať podnet či upozorniť na diskrimináciu, krivdu alebo rozdiely pri zaobchádzaní. „Funkcia ombudsmana v sebe nesie vznešenosť, celospoločenský prínos, zodpovednosť a garanciu pomoci. No predovšetkým má významné miesto v demokratickom svete. Mojím želaním je, aby sme na to nezabúdali ani my politici,“ zdôraznil v príhovore.

Čítajte viac Prezidentka udelila obmudsmanke Patakyovej ďakovnú medailu

Verí v konštruktívny vzťah s novým ombudsmanom. „Naším spoločným cieľom je chrániť a pomáhať všetkým občanom SR bez rozdielu,“ doplnil. Dobrovodskému zaželal trpezlivosť, rozvážnosť i porozumenie. „Verím, že sa vám podarí prinavrátiť dôveru občanov v spravodlivosť, v štát aj štátne inštitúcie,“ vyhlásil šéf NR SR.

Stolička ombudsmana bola niekoľko mesiacov neobsadená. Predchodkyňa Dobrovodského Mária Patakyová skončila vo funkcii 29. marca. Odvtedy sa poslancom nedarilo zvoliť nového verejného ochrancu práv až do novembra. Parlament medzitým schválil úpravu, podľa ktorej bude môcť v budúcnosti ombudsman zostať vo funkcii až do zloženia sľubu jeho nástupcu.