Rodinkárstvo v OĽANO: Mikulec prihral zákazku za 2,5 milióna Hegerovmu známemu

„Rezort s ňou nemal obchodovať aspoň tri roky. Navyše firmu odporučil ministrovi premiérov kamarát," uviedla nadácia s tým, že „kamarátova" firma GD identity sa zároveň stala subdodávateľom zákazky.

Ministerstvo vnútra SR v reakcii uviedlo, že sa nestotožňuje so závermi predmetného rozhodnutia ÚVO. „Považuje ho za rozporné so zákonom aj skutkovým stavom a využije všetky právne prostriedky na jeho nápravu," uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová. Doplnila, že zmluva so spoločnosťou Dustream production, s.r.o., bola ukončená ku dňu 10. júna 2022 a činnosti na východnej hranici momentálne ministerstvo zabezpečuje vlastnými kapacitami.

Čítajte viac Mikulec bez obstarávania nakúpil za 12,5 milióna eur

Nadácia zastavme korupciu ešte na jar tohto roku poukazovala na zmluvu rezortu vnútra so spoločnosťou Dustream production za 2,5 milióna eur s DPH na „Komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov.” Firmu podľa mimovládky ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi totiž poradil známy predsedu vlády Eduarda Hegera Július Slovák. Jeho firma GD Identitity podľa nadácie v minulosti pracovala pre OĽaNO, konkrétne ozvučovala volebnú noc.