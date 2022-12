Politológ: Spolupráca SaS s Hlasom je politická realita. Ďalšie dýky do chrbta koalícia prežiť nemusí

Podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity má už SaS jasno v tom, čo chcú – povaliť vládu a robiť všetko, čo sa dá, aby boli predčasné voľby. Hlas je pre Sulíka to najmenšie zlo a vládu s Petrom Pellegrinim by aktuálne zrejme uprednostnil pred vládou s Igorom Matovičom.

VIDEO: Peter Pellegrini v Ide o pravdu: Hlasovanie o páde vlády bude test. Ukáže sa, kto je provládny.

Liberáli podali návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Čo tým SaS sleduje? Lebo na jednej strane nechcú predčasné voľby, ale myšlienka úradníckej vlády alebo, že bude nová 76-tka aj s SaS je dosť nereálna.

SaS síce odišla do opozície, ale akoby tam nenašli nejaký modus vivendi. Vyzeralo to tak, že to nemajú premyslené a vydávali protichodné signály. Ich voliči sa pýtali: Čo to vlastne robia? Preto o časť voličov pre tieto zmätočné signály prišli a vyzerá to tak, že už v tom majú jasno. Chcú povaliť vládu a robiť všetko, čo sa dá, aby vláda skončila a boli predčasné voľby. Ak nie predčasné voľby, tak aspoň vláda bez Igora Matoviča ako ministra.

VIDEO Strana SaS podala návrh na odvolanie vlády, Sulík vidí tri scenáre

Pri zbere podpisov sa SaS oprela o hlasy strany Hlas. Koalícia to vníma ako problém, ako zradu protikorupčného zamerania. Napríklad Veronika Remišová vyčíta Sulíkovi, že sa spojil s obvineným poslancom Petrom Žigom (Hlas). Je to problém?

V opozícii musíte spolupracovať len s tým, čo je tam k dispozícii a Hlas je pre nich evidentne to najmenšie zlo. Navyše, Hlas má zatiaľ podľa prognóz našliapnuté na dobrý volebný výsledok a myslím si, že bude mať vysoký koaličný potenciál. Ak si bude môcť SaS vybrať medzi vládou s Hlasom alebo OĽaNO s Matovičom, myslím, že by uprednostnili Hlas. Nie je to problém, je to možná budúca politická realita.

Je Sulík rozbíjač vlády alebo je ich požiadavka na vyslovenie dôvery, resp. nedôvery vláde legitímna?

Majú na to podpisy, tak je to všetko podľa pravidiel nášho parlamentarizmu. Veď rozbíjačom vlády by mohla byť nazvaná akákoľvek opozičná politická strana. Opozícia vždy chce vládu odstrániť a rozbiť, aby dostala šancu vládnuť namiesto nej. Je to klasický boj o moc. Stav je taký, že všetko je vratké. Vláde nedôveruje rekordné množstvo občanov, tak prečo to neskúsiť?

VIDEO Sulík chce povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu, povedal premiér Eduard Heger

Má to ešte v tomto období zmysel? Štandardné voľby budú o niečo vyše roka a cesta k predčasným je tiež dosť tŕnistá.

Pre opozíciu to má vždy zmysel. Pre opozíciu je snaha dostať sa k moci alfou a omegou, kto to nechápe, nech nejde do politiky.

SaS deklarovala, že všetkých 20 poslancov bude za vyslovenie nedôvery. Do akej miery je reálny pád vlády?

Keďže situácia je neprehľadná a v parlamente vznikajú ad hoc väčšiny, všetko je možné, ale predsa len vláda má viac možností nakloniť si niektorých poslancov za protislužby. Napríklad podporiť ich požiadavky a hlasovať za ich návrhy. Z tohto pohľadu je bližšia košeľa ako kabát a mali by sa nájsť poslanci z opozície, ktorí by vládu priamo alebo nepriamo podporili.

OĽaNO aj SaS deklarujú, že nebudú s nikým vyjednávať alebo kupovať si hlasy. No bude tam pár kľúčových hlasov, tarabovci alebo poslanec Sme rodina Martin Borguľa, ktorého chce jeho stranícky šéf Boris Kollár ešte presviedčať. V hre je štátny rozpočet, novely Trestného zákona a poriadku, posilnenie právomocí advokátov po razii u Vladimíra Pčolinského alebo ostatné zákony TomášaTarabu. Bude to tvrdý „boj o koaličných poslancov“? Dá sa v takejto situácii „neobchodovať“?

Bude to veľká politická hra a vyjednávanie, ale nezabúdajme ani na liberálnu platformu v OĽaNO a zvyšky Za ľudí. Bude rozhodovať každý hlas, a preto to naozaj bude zásadný politický boj.

Využil Sulík šancu, že teraz je pád vlády dosť reálny?

Je to reálne a aj keď sa to nestane, môže to v koalícii spôsobiť ďalší otras, ktorý ju ešte viac oslabí a ďalšie dýky do chrbta od opozície už nemusí koalícia prežiť.