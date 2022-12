Burda o obvinení Fica: Ak ho chceme vidieť vo väzení, môže s ním sedieť polovica politikov

V apríli po vznesení obvinenia ste po naštudovaní uznesenia vyhodnotili toto obvinenie ako prehnané. Považujete zrušenie obvinenia Generálnou prokuratúrou SR za potvrdenie vášho vtedajšieho hodnotenia?

Samotné uznesenie o vznesení obvinenia vrátane vymedzenia skutku v danej veci bolo od začiatku mizerné, preto je úplne namieste, že ho zrušili. Tých pochybení a nepresvedčivých konštrukcií, z ktorých sa právny text jednoducho skladať nemôže, tam na prvý pohľad bolo evidentne veľa.

Presvedčili vás argumenty, ktoré na utorňajšom vyhlásení Generálnej prokuratúry prezentoval jej prvý námestník Jozef Kandera? Našli ste tam prípadne nejakú nezrovnalosť alebo skutočnosť, na ktorú máte iný právny názor?

Stotožňujem sa s vyjadreniami pána námestníka Kanderu. Veď v mojej analýze pre denník Pravda z jari tohto roku som uviedol, že v danom prípade nenachádzam ani znaky trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ani trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Jediné, čo by mohlo byť na danom skutku dôvodné, je podozrenie z trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, ale nie v treťom odseku, ktorý je zločinom, ale len v prvom odseku, ktorý je prečinom, teda menej závažným trestným činom a aj pri takejto možnej kvalifikácii treba ešte zvažovať ďalšie okolnosti. A to v podstate vyplynulo aj z vyjadrení pána námestníka.

Najsilnejšie v celom obvinení pôsobil skutok založenia zločineckej skupiny. Podľa Kanderu bol ale opis tohto skutku príliš vágny a neudržateľný, pretože lojálnych ľudí do štátnych funkcií dosadzuje pravidelne každá nová vládna garnitúra. Absentujú tiež vraj informácie o tom, kedy, kde a ako mala táto zločinecká skupina vzniknúť a pôsobiť. Tiež vraj táto skupina nespĺňala zákonný znak štruktúrovania, pretože jej chýbal nevyhnutný „výkonný článok“ skupiny. Nie je takýto pohľad na zločineckú skupinu zastaraný, teda že mohol byť funkčný pri starších tzv. hrubokrkých mafiánoch, ale pri modernej mafii „bielych golierov“ je definícia zločineckej skupiny príliš úzka a v konečnom dôsledku aj bezzubá?

Ten problém je paradoxne presne opačný. V trestnom zákone máme definíciu tzv. organizovanej skupiny a tzv. zločineckej skupiny. V oboch prípadoch ide o spoluprácu aspoň troch osôb pri páchaní trestného činu, pričom práve vďaka tejto spolupráci sa trestný čin stáva nebezpečnejším. Pritom pojem organizovaná skupina je pojem širší, zločinecká skupina pojem užší, teda každá zločinecká skupina je zároveň aj organizovanou skupinou, ale nie naopak. Ak niekto spácha trestný čin v organizovanej skupine, zvyšuje sa mu trestná sadzba, ak niekto spácha trestný čin v zločineckej skupine, trestná sadzba sa mu zvyšuje ešte viac. A ešte okrem toho stačí aspoň všeobecná príprava na nejaký zločin a už ide o trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. A ešte taká maličkosť, zakladá sa tým vecná pôsobnosť špeciálnej prokuratúry, NAKA a špecializovaného trestného súdu. Samozrejme, zvýšenie trestnej sadzby v prípade páchania trestného činu nejakou skupinou je úplne namieste, boj proti organizovanému zločinu vyžadujú aj medzinárodné dokumenty. Akurát je v našom právnom poriadku zbytočné osobitne definovať organizovanú skupinu a osobitne zločineckú skupinu.

Prečo?

Tá definícia zločineckej skupiny je totiž natoľko slabá, že v praxi mnohé prípady odlišuje naozaj len to, či tá skupina bola nejakým spôsobom štruktúrovaná alebo nie. A žiaľ, v praxi občas zvykne absentovať bližšie zdôvodnenie tohto znaku v jednotlivých prípadoch, čo je, samozrejme, neprípustné a nemalo by sa to stávať. Aj preto, že len od tohto znaku často záleží pomerne brutálne zvýšenie trestnej sadzby a napokon aj trestu. A v tomto prípade bol popis zločineckej skupiny vrátane vyrovnania sa so znakom štruktúrovanosti ešte omnoho slabší než v iných prípadoch, kde o oprávnenosti takejto kvalifikácie môžeme mať pochybnosti. Najvhodnejšie riešenie do budúcnosti by bolo zjednotiť pojmy organizovaná skupina a zločinecká skupina do jedného pojmu, ktorý by bol z hľadiska trestnosti na úrovni zločineckej skupiny, ale bol by prehľadnejší. Tiež by som odporúčal postaviť príslušnosť špeciálnej prokuratúry radšej na iných, jasnejšie vymedzených kritériách (aj v dnešnej právnej úprave také existujú), než na tom, či si pri vyšetrovaní nejakého činu vie odôvodniť štruktúrovanosť skupiny alebo nie.

Neznamená to, že zločinecké skupiny, ktoré nezarábajú na drogách a nechodia ozbrojené, ale napríklad sa venujú IT zákazkám, nemôžu byť v súčasnosti trestne stíhané?