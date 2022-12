Koaliční poslanci: My neobchodujeme, to Sulík sa spojil so Žigom. Rozhodne pár hlasov, Taraba bude za

Liberáli rozvírili vody a koaličníkov to poriadne rozčúlilo. Na predsedu SaS Richarda Sulíka má ťažké srdce nielen Igor Matovič, ale aj Boris Kollár či Veronika Remišová, ktorá mu červeným výkričníkom pripomenula, s kým sa spriahol. V boji o to, či táto vláda získa dôveru, alebo nie, bude rozhodovať každý jeden hlas. A aj ten koaličný.

Rozhodne napríklad aj hlas Martina Borguľu zo Sme rodina či hlasy nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu a jeho dvoch spojencov. Koaličných poslancov vytočil návrh liberálov na odvolanie vlády. Na Sulíkovi nenechali ani nitku suchú a reakcie sa postupne pridávali.

VIDEO Koaliční poslanci sú z návrhu SaS na vyslovenie nedôvery vláde rozhorčení a nesúhlasia s ním

Žigu vytiahol na svetlo jeho nový kamarát Sulík

Najnovšie sa svojou reakciou pridala aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová. „Richard Sulík chce vládu odvolávať za „zlyhanie v boji s korupciou“. Viete s kým? S pánom Petrom Žigom, ľudovo nazývaným „lykožrút“, ktorý roky figuroval v kšeftárskych schémach Smeru a dnes je obvinený z korupcie,“ napísala rozhorčená Remišová.

Čítajte viac Sulík zavelil, vláda je na spadnutie. Začína sa boj o hlasy poslancov: OĽaNO hovorí o zmluve s diablom

„Žigu ešte aj Peter Pellegrini tri roky skrýva, aby ho teraz vytiahol na svetlo nový kamarát Sulík a strana SaS. Nie je to len absurdné, je to facka všetkým slušným ľuďom a hlavne voličom SaS. Neuveriteľné,“ dodala. Sulíkovcom nerozumie ani ďalší člen najmenšej koaličnej strany Za ľudí, ktorá má aktuálne v parlamente tri hlasy a je oficiálne bez klubu. „Je mi ľúto, že sa Richard Sulík nepoučil z pádu Radičovej vlády,“ skonštatoval pre Pravdu Juraj Šeliga.

VIDEO Rozhorčené OĽaNO si podalo Sulíka za kroky pre pád vlády

Podľa neho je obrovský tlak na predčasné voľby zo strany opozície, ale aj zo strany obvinených. „Opakuje tú istú chybu. Teraz sa začala vyšetrovať kauza Gorila, ktorá sa nemohla vyšetrovať, lebo Richard Sulík povalil Radičovej vládu. Príbeh sa opakuje,“ povedal. Šeliga už predtým v statuse uviedol, že sa na parlamentných chodbách „šušká“, že SaS chce povaliť vládu.

Podľa poslanca Za ľudí môže nastať riziko, že všetky procesy budú zastavené. „A to len preto, že Richard Sulík nemá rád ministra financií. Veď nech si to vybavia oni dvaja niekde, ale miesto konštruktívnej opozície je to teraz štýl, že čím horšie pre vládu a pre ľudí, tým lepšie pre SaS-ku,“ dodal.

Rozhodujúce hlasy

K rozhodujúcim hlasom aktuálne patria štyria poslanci – nezaradení Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa a poslanec koaličného hnutia Sme rodina Martin Borguľa. Čo sa poslancov okolo Tarabu týka, v kuloároch sa prakticky od vzniku menšinovej vlády hovorí o ich tichej podpore koalícii. Návrh SaS považujú síce za falošný, no odvolaniu Hegera plánujú dať zelenú. „Chcú úradnícku vládu alebo návrat do vlády, nechcú to, čo my – teda predčasné voľby,“ skonštatoval na adresu liberálov Taraba pre Pravdu. Hlasovať za budú aj Kuffovci.

„Ak by došlo k hlasovaniu o Hegerovi, my ten návrh podporíme, ale s tým, že budem od Borisa Kollára žiadať, aby nechal v parlamente svoj zákon o predčasných voľbách alebo budeme žiadať od SaS-ky, aby podporila zmenu ústavy,“ povedal Taraba.

Otázny zatiaľ ostáva aj postoj Borguľu, aj keď sa už predtým vyjadril na sociálnej sieti a situáciu evidentne predvídal ešte pred hlasovaním o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca. V statuse totiž ohlásil svoje podmienky hlasovania aj v prípade vyslovenia nedôvery Hegerovej vláde.

zväčšiť Foto: TASR, Jakub Kotian Martin Borguľa, Boris Kollár Martin Borguľa a Boris Kollár (vpredu)

„Ak sa pán minister nezbalí sám, alebo ak nebude odvolaný, alebo ak premiér Heger nenájde v sebe toľko sebareflexie, že ho stiahne z obehu ako starú stokorunáčku a následne príde návrh na vyslovenie nedôvery samotnému premiérovi, tak budem (pravdepodobnosť hraničiaca s istotou) hlasovať za odvolanie samotného Hegera!“ napísal na sociálnej sieti.

VIDEO SaS chce odvolávať vládu, Sulík vidí tri scenáre

Na jeho slová reagoval aj Kollár, ktorý sa chce s poslancom rozprávať. Spýtať sa ho chce na jeho postoj a či je možné ho ešte zmeniť. Borguľa však pre Pravdu presne nepovedal, čo by ho presvedčilo a či zmení názor. Niekoľkokrát zopakoval, že všetko povedal v statuse na sociálnej sieti. „Ak sa toto udeje, tak sa tak a tak zachovám. Nie je k tomu čo dodať. Napísal som to pred hlasovaním o Mikulcovi úplne jasne. Sám som netušil, že tá situácia nastane už tak skoro,“ povedal.

„Vláda síce funguje chaoticky, často neprofesionálne, slabo, ale to nie je dôvod, prečo budem hlasovať za pád Hegerovej vlády. Svoj dôvod som jasne uviedol vo svojom statuse na Facebooku,“ skonštatoval. Kollárovi už zrejme nemá čo vysvetľovať. „Rád sa rozprávam so svojím predsedom, ale všetko je napísané v mojom statuse,“ dodal.

Obchody síce odmietajú, no boj o hlasy sa už začal

Aj keď takmer všetci odmietajú akékoľvek obchody, je jasné, že v parlamente bude prebiehať boj o každý jeden hlas, a to najmä v prípade koaličných poslancov. „Viete čo, mňa urážajú názory o ,zobchodovaní’. Ak chce niekto podporiť naše zákony, nech ich podporí, lebo sú dobré a sú pre ľudí, to je môj odkaz do koalície,“ skonštatoval Taraba. Už predtým sme však boli v parlamente svedkami toho, keď Taraba a Kuffovci podporili koalíciu a následne prešli niektoré z ich zákonov.

zväčšiť Foto: TASR, Martin Baumann Igor Matovič, parlament, OĽaNO Igor Matovič a poslanci OĽaNO

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš naznačil, že hlasy by si mohla kupovať SaS, ktorá podpísala zmluvu s diablom. „Človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Sú tu rôzne scenáre. Richard Sulík urobil prvý krok, aby povalil tretiu vládu,“ povedal v diskusnej relácii TV Joj Na hrane. „Je otázka, či na to nahovorí aj ďalších poslancov, či niektorých možno aj kúpia. Uvidíme, ako dokonajú toto dielo spolu s opozíciou či už Robertom Ficom, alebo Petrom Pellegrinim,“ uviedol.

„Pozorne sledujte, ako sa budú posledné dni správať, ako budú ovplyvňovať koaličných poslancov, ako to hlasovanie nakoniec dopadne. Dnes sa začal tvrdý boj proti tejto protikorupčnej vláde,“ povedal Šipoš ešte vo štvrtok. OĽaNO takisto odmieta akékoľvek obchody, no jedným dychom dodáva, že urobia všetko pre to, aby návrh nebol úspešný. Potvrdil to aj šéf ústavnoprávneho výboru a člen OĽaNO Milan Vetrák. „Urobíme všetko preto, aby tento návrh neprešiel. To by nebol len pád vlády, ale aj koniec pomoci ľuďom v energetickej kríze,“ uviedol.

Sulík obchody odmieta

Obchody odmietli aj SaS-kári. „Nebudeme rokovať s nikým. Uvidíme, kto sa ako vyfarbí,“ povedal Sulík. „Dobre poznáme tie obohrané reči o podpore návratu mafie. No nik nespravil pre návrat Smeru viac ako OĽaNO. Sklamali státisíce voličov, ktorí im verili, a oni vzkriesili Smer,“ napísal na sociálnej sieti. Mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začne vo štvrtok (8. 12.) o 14.00 h. Hlasovať by sa o tom mohlo v utorok 13. decembra o 11.00 h, teda v rovnaký deň, ako sa bude hlasovať o zákone roka – štátnom rozpočte.

zväčšiť Foto: Pravda, Robert Hüttner Richard Sulík, Anna Zemanová, Branislav Gröhling, SaS, podateľňa, vyslovenie nedôvery vláde, Mária Kolíková Strana SaS podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.

Premiér Eduard Heger i líder OĽaNO Igor Matovič odmietajú, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter. Matovič za tým vidí aj Sulíkovu snahu o pomstu. Sulík už avizoval, že 20 poslancov z jeho klubu bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Návrh podporia aj poslanci okolo Pellegriniho. Smer-SD avizoval, že bude „vždy hlasovať za odvolanie, či už ide o individuálneho člena vlády alebo celú vládu“.

Podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča nie je veľmi pravdepodobné, že vláde bude vyslovená nedôvera. „A to navzdory rôznym kritickým hlasom a deklaratívnym vyjadreniam,“ povedal pre Pravdu. Rozhodovať však bude každý jeden hlas a boj o koaličných poslancov bude tvrdý. „Je možné, že niektorý z poslancov, ktorí sú nateraz nezaradení, sa zaradí na stranu opozície, na druhej strane sa môže stať, že niektorý poslanec opozície – SaS – na potvoru ochorie alebo netrafí do budovy parlamentu. Pád vlády je priamo úmerne reálny tomu, koľko „bláznov“ je v parlamente, resp. koľko ochotných meniť či nemeniť názor bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde,“ dodal Lenč.