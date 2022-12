Čaputová: Neprahnem po úradníckej vláde. Potrebujeme vecné, racionálne a pokojné vedenie štátu

Ak by došlo v parlamente k vysloveniu nedôvery vláde, prezidentka Zuzana Čaputová by bola povinná ju odvolať a poveriť nejakú vládu vedením krajiny. To, čo by nasledovalo, by podľa nej záviselo od vyjednávania s konkrétnymi politickými hráčmi v parlamente. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zdôraznila, že po úradníckej vláde neprahne.

„Môžem dočasne poveriť aj vládu Eduarda Hegera (OĽANO), kým zostaví novú vládu, aby viedla krajinu. Potom nastupuje možnosť buď zostavenia vlády na profile aktuálneho parlamentu, ak sa tam nájde príslušná väčšina, alebo tzv. úradníckej vlády,“ uviedla k možnostiam, ak by došlo k pádu vlády.

Zdôraznila, že nie je snom ani túžbou žiadneho racionálne uvažujúceho prezidenta zostavovať úradnícku vládu. „Okrem vlastnej zodpovednosti nesiete zodpovednosť aj za exekutívu, takže môžem upokojiť všetkých, čo sa tohto modelu boja z toho hľadiska, že ja po ňom prahnem, naozaj to tak nie je,“ priblížila. Návrh SaS na odvolanie vlády ju, v kontexte dlhodobého vývoja, neprekvapil.

Podľa Čaputovej potrebujeme vecné, racionálne a pokojné vedenie štátu, avšak čelíme pravému opaku.

Menšinová vláda by podľa prezidentky mala deklarovať, s kým vládne. Myslí si, že by to zvýšilo jej predvídateľnosť. Nepopiera, že takýto model vládnutia je možný, avšak máme neisté fungovanie parlamentu a, ako to nazvala v správe o stave republiky, z kríz sa robia drámy.

Téma referenda o predčasných voľbách je podľa Čaputovej témou jednej politickej strany, uviedla ďalej v relácii. Komunikáciu o ňom považuje za nešťastnú. Dodala, že Ústavný súd SR dvakrát potvrdil, že vypísanie referenda v takom znení, v akom ho dostala, by bolo v rozpore s ústavou. Zároveň je presvedčená, že bez ohľadu na to, aký termín by vybrala, určitá politická strana by na ňu aj tak útočila. Podľa svojich slov však nebude ľudí odrádzať od účasti.