Pre Gyimesiho je odvolávanie vlády absurdné, Kamenický sa pýta na plán B

Ide o najabsurdnejšie odôvodnenie odvolávania vlády, komentoval predložený návrh na vyslovenie nedôvery vláde koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO). Poslanec Marián Viskupič z SaS, ktorá odvolávanie iniciovala, na dôvodoch trvá. Poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) avizoval podporu odvolaniu, liberálov sa však pýta na plán B. Ako upozornil, na predčasné voľby treba zmenu Ústavy SR. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Gyimesi komentuje odvolávanie ako pokus o dúhovú revolúciu v réžii SaS, Hlasu-SD a Prezidentského paláca. „Chcú nastoliť progresívnu vládu tých, ktorí nikdy neboli zvolení,“ uviedol. Odmieta, že by koalícia rezignovala na boj proti korupcii a mafiánskemu štátu. Nerozumie ani argumentu o nedohode vlády s lekármi.

V prípade úspešného odvolávania sú podľa Viskupiča tri možnosti, napríklad nová parlamentná väčšina či predčasné voľby. Odmieta, že by SaS bola dohodnutá s prezidentkou na úradníckej vláde. SaS je podľa neho pripravená zahlasovať za ústavný zákon, ktorým by sa umožnilo skrátiť volebné obdobie. V predloženom návrhu im však prekáža možnosť schváliť volebné obdobie referendom. Kamenický považuje referendum za najväčšiu formu demokracie, o ktorú chce SaS ľudí pripraviť. Ako zdôraznil, ak sa nezmení Ústava SR, žiadne predčasné voľby nebudú. Šéf SaS Richard Sulík by mal podľa neho jasne povedať, o čo mu ide.

V súvislosti s rozpočtom na rok 2023 Gyimesi ubezpečil, že problém s výdavkovými limitmi bude vyriešený, o riešení má informovať premiér Eduard Heger (OĽANO). Neprekážalo by mu, ak by rozpočet prešiel vďaka nezaradeným poslancom okolo Tomáša Tarabu alebo Štefana Kuffu. Odmieta existenciu dohôd s tarabovcami.

SaS podľa Viskupiča s rozpočtom nesúhlasí, hodnotí ho ako nafúknutý, populistický, predvolebný. Poukázal na extrémne vysoký deficit. Pripustil však, že výdavkové limity by mohli rozpočet skvalitniť. Kamenický potvrdil, že Smer-SD by rozpočet mohol podporiť iba v prípade garancie predčasných volieb. V návrhu mu prekáža vysoký dlh, neefektívne vynakladanie peňazí i neriešenie zákona o dlhovej brzde.

Oddlženie nemocníc podľa Viskupiča SaS pravdepodobne podporí. Podotkol však, že nejde o systémové riešenie. Kamenický skonštatoval, že Smer-SD aj v minulosti oddlženie nemocníc podporil. Poukázal však na podozrenia pri čerpaní prostriedkov na oddlženie z minulosti.

K odchodu Martina Klusa z SaS Viskupič povedal, že sa rozišli korektne a Klus smeruje mimo slovenskej politiky.