Remišová obvinila SaS. Snažia sa zlomiť poslancov, aby hlasovali za pád vlády: Podľa Viskupiča opäť klame

Liberálov a najmä ich šéfa Richarda Sulíka už predtým kritizovala, že sa pri zbere podpisov na mimoriadnu schôdzu o vyslovení nedôvery vláde spojil s Hlasom. Menovite s Petrom Žigom, ktorý je po obvinení viac-menej v ústraní.

VIDEO Remišová opäť nehovorí pravdu. Za nikým nechodíme, nikoho nelámeme, reagoval na kritiku Viskupič.

„Keď im ani vlastná mať nerozumie, o čo im v konečnom dôsledku ide?“ pýta sa v statuse Remišová. „Strana SAS chce odvolávať vládu, aby mohla zložiť novú vládu, prípadne postaviť úradnícku vládu s prezidentkou s cieľom lepšie bojovať proti korupcii a presadiť paragraf 363,“ uviedla a opäť vytiahla fakt, že k SaS sa pri zbere podpisov spojila s Hlasom a svoj hlas pridal aj Peter Žiga, ktorý je obvinený z korupcie.

Tŕňom v oku je pre Remišovú aj pod jej slov „nový priateľ SaS“ Peter Pellegrini a pýta sa, s kým sa chcú ešte liberáli spojiť. „Nebodaj s Ficom, ktorý sa vyhráža vyšetrovateľom a prvé čo urobí, zruší špeciálnu prokuratúru aj Špecializovaný trestný súd? Či s kým chce toto všetko SAS robiť? S fašistami?“ napísala rozhorčená vicepremiérka.