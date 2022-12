Káčer po rokovaní so Szijjártóom: Zaobišli by sme sa bez ruskej ropy, ale nie sme egoisti

Slovensko by mohlo fungovať za určitých okolností už relatívne skoro bez akejkoľvek ropy prepravovanej z Ruska, ale musí myslieť aj na hospodárske záujmy svojich spojencov. Povedal to šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer.

Minister zahraničia Rastislav Káčer počas tlačovej konferencii so svojim maďarským náprotivkom Péterom Szijjártóom v pondelok 5. decembra 2022 v Bratislave.

Minister poznamenal, že snahou Slovenska je zbaviť sa úplne energetickej závislosti na ruských energonosičoch, pretože nechce, aby Moskva mohla z príjmov z ich predaja financovať svoju agresiu proti Ukrajine. „Minister hospodárstva Karel Hirman ma informoval, že by sme vedeli prežiť bez ruskej ropy. Keby sme boli egoistickí, tak by sme to urobili, ale takí však určite nie sme. Ropa z Ruska spracovávaná v Slovnafte totiž slúži aj iným štátom v našom regióne. Produkty z ruskej ropy nakupujú z tejto rafinérie i naši spojenci," objasnil Káčer.

O energetickej bezpečnosti a záujmoch Slovenska sa zmienil počas tlačovej konferencie v Bratislave, kde sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Hosťa z Budapešti oslovoval krstným menom, čo napovedá, že ich debata za zatvorenými dverami nebola konfliktná.

Upresnili zmysel nákupov v Košiciach

Ministri sa dotkli aj citlivej témy v dvojstranných medzištátnych vzťahoch. Slovensko už dlhší čas dáva najavo, že považuje za zvláštne nakupovanie nehnuteľností na svojom území maďarskou stranou. „Budapešť nám minulý týždeň upresnila zmysel nákupu budov v Košiciach s tým, že majú Maďarsku slúžiť na diplomatické účely," povedal Káčer, ktorý túto informáciu ocenil. Dodal, že Slovensko bude v daných veciach postupovať v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Je to medzinárodná zmluva, ktorá vymedzuje rámec diplomatických vzťahov medzi nezávislými štátmi.

Maďarský minister označil oba štáty za spoľahlivých členov NATO a aj za krajiny, ktorým maximálne záleží na ochrane vonkajších hraníc EÚ. „Ďakujem Slovensku, že nám poskytlo viac policajtov na stráženie maďarsko-srbských hraníc. Spolu s našimi bezpečnostnými zložkami pomáhajú chrániť hranice pred ilegálnymi migrantmi a ich prevádzačmi," zdôraznil Szijjártó.

Nové mosty cez Ipeľ

Šéf maďarskej diplomacie ocenil rozvoj cezhraničnej spolupráce: „V budúcom roku postavíme tri nové mosty ponad rieku Ipeľ." Dodal, že slovensko-maďarský projekt získal výraznú podporu od Európskej komisie: ide o investície v objeme 135 miliónov eur v rámci sedemročného finančného rámca.

Szijjártó pokračoval, že ho potešilo, že sa zhmotnili investície do energetickej infraštruktúry medzi Slovenskom a Maďarskom. Ide o prepojenie plynových potrubí a o elektrické siete, cez ktoré sa objem prenosu energie zdvojnásobil.

Káčer pripomenul, že jeho predchodca vo funkcii Ivan Korčok sa so Szijjártóm dohodol na pravidelných stretnutiach šéfov diplomacie Maďarska a Slovenska v intervale 6 mesiacov. Korčok navštívil Budapešť v júni tohto roku, preto Káčer považoval za logické, že teraz pozval Szijjártóa do Bratislavy.