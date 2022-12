Kollár sa stretol s Dzurindom. Hlas demokratického voliča nesmie prepadnúť, Matovič môže za 90 percent problémov

Dôvera v aktuálne koaličné strany od parlamentných volieb rapídne klesla. Odkedy sa líder Hlasu Peter Pellegrini a jeho jedenástka poslancov oddelili od Smeru, v prieskumoch si udržiavajú prvú priečku. Snaha o predčasné voľby a pád vlády sú tu prakticky od jej vzniku. Vrchol prišiel paradoxne po návrhu bývalého partnera koalície, strany SaS. Už o pár dní sa dozvieme, aký bude ďalší osud vlády premiéra Eduarda Hegera a celého Slovenska. Do boja o demokratického voliča preto vstupuje aj Miroslav Kollár, líder strany Spolu.

Niektorí mimovládni politici sa rozhodli, že je potrebné sformovať jasný subjekt, za ktorý by mohli v prípadných ďalších voľbách hlasovať. Mobilizovať sa začalo najmä stredopravé spektrum. Vzniknúť môžu potenciálne hneď dva politické subjekty. Za jedným stojí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá spolupracuje s Jozefom Mihálom a Pavlom Mackom zo strany Občianski demokrati Slovenska (ODS). Na druhej strane stojí zatiaľ záhadný projekt exlídra SDKÚ Mikuláša Dzurindu.

Kollár debatoval s Dzurindom

Práve tu do hry vstúpil aj nezaradený poslanec, bývalý člen Za ľudí Miroslav Kollár, ktorý opustil súčasnú koalíciu pre nesúhlas s programovým vyhlásením vlády ako prvý. S Dzurindom, ktorý vystúpi aj na sneme Spolu, opakovane komunikoval posledných šesť mesiacov. Jeho projekt je ideovo pripravený a podľa Kollára sa črtá programová aj politická alternatíva, ktorá by mohla zaujať stredopravého liberálneho aj liberálno-konzervatívneho voliča.

Prvé stretnutie bolo vo všeobecnej rovine. „Bavili sme sa v princípe o tom, ako zabezpečiť, aby neprepadol žiadny hlas stredopravého voliča. Tie voľby, nech už budú kedykoľvek, budú rozhodovať o tom, či Slovensko zostane v západnom demokratickom okruhu, alebo sa poberie na východ,“ povedal Kollár pre Pravdu.

Ďalšie stretnutie už bolo o niečo detailnejšie a rozprávali sa aj o kontúrach Dzurindovho projektu. Kollár však zatiaľ nie je jeho súčasťou. „To, čo všetkých zaujíma, je spoločný postup do parlamentných volieb, ktorý zabezpečí, že neprepadne ani jeden hlas demokratického voliča. Všetci hľadáme cestu, ako ísť do volieb tak, aby neprepadol ani jeden hlas,“ uviedol.

Matovič môže za 90 percent problémov Slovenska

Kollár sa stretol aj s Ďuriš Nicholsonovou, a to na sneme strany ODS. „Čaká nás ďalšie stretnutie. Myslím si, že všetci príčetní stredopraví politici sa budú musieť rozprávať a hľadať cestu, ako nenechať ani jeden hlas pred parlamentom, lebo to môžu byť veľmi tesné voľby,“ myslí si Kollár.

S Ďuriš Nicholsonovou rokuje aj šéf ODS Macko, europoslankyňa pritom zo svojho okruhu vylúčila spoluprácu s odídencami zo Za ľudí, ktorí sú aktuálne v poslaneckom klube SaS. Vladimíra Marcinková pred časom pre Pravdu uviedla, že sa spolupráca nečrtá. Ďuriš Nicholsonová oslovila aj Ivana Korčoka, a to najmä preto, že je podľa nej potrebný silný líder. „Naposledy v lete sme si vymenili zopár správ. Nič, čo by viedlo ku konkrétnej spolupráci. Evidentne do politiky nechce ísť,“ povedala.

Aj Kollár je jedným z nezaradených poslancov, ktorého hlas môže byť pri hlasovaní o vyslovení dôvery Hegerovej vláde kľúčový. Strana Spolu má počas týždňa predsedníctvo a v sobotu v Senci snem, na ktorom si plánuje vyjasniť postoj k odvolaniu vlády, štátnemu rozpočtu i predčasným voľbám. „Úplne ideálne by bolo, keby existovala politická dohoda, ktorá vyrieši všetky tri veci príčetným spôsobom,“ povedal zástupca Spolu v parlamente.

„Všetci vidíme, čia je to vláda. Ja som bol prvý, ktorý odišiel z Matovičovej vlády. Môj názor na pôsobenie Igora Matoviča je jasný. Som presvedčený, že za 90 percentami problémov, ktorým Slovensko čelí, stojí Igor Matovič, a takto sa budem pozerať aj na to obdobie, ktoré nám ostáva do februára 2024,“ dodal.