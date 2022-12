Chýbajú zdravotnícke pomôcky. Od Nového roka budú, ale za príplatok

Výrobky radšej exportujú do zahraničia, kde za rovnaký tovar dostanú viac peňazí, prípadne aspoň toľko, aby nemuseli produkovať so stratou.

Suma, ktorú hradia zdravotné poisťovne, totiž nereflektuje infláciu a zdražovanie materiálov. Ministerstvo zdravotníctva prišlo s riešením a pacientom na budúci rok sľubuje zlepšenie dostupnosti pomôcok. Nebude to však zadarmo. Pri všetkých položkách si budú musieť doplácať z vlastného vrecka.

„V súčasnosti je akútny nedostatok zdravotníckych pomôcok. Chýbajú chodúľky, toaletné vozíky a stoličky, sprchovacie stoličky – v podstate celý toaletný program, niektoré typy invalidných vozíkov alebo elektrické postele,“ konštatuje Ján Šlahor, konateľ spoločnosti Reha-Care, ktorá sa zameriava na výrobu, predaj a distribúciu zdravotníckych a ortopedicko-protetických pomôcok. „So zdravotnými pomôckami pracujem už 28 rokov, takáto beznádejná situácia pre slovenského pacienta, ale aj pre nás distribútorov a výrobcov pomôcok tu ešte nebola,“ opisuje Zlatica Balážová zo distribučnej spoločnosti Balatrade.

Výpadky v zdravotníckych pomôckach, ktoré spôsobili vyššie výrobné ceny, sa podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne netýkajú len vozíkov, bariel či postelí, ale aj inkontinenčných pomôcok. Preto bude v roku 2023 podľa Juraja Čiefa, hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre ortopedickú techniku, musieť dôjsť k navýšeniu prostriedkov pre tento segment. Priznal obavu, že ak k nemu nedôjde, poskytovatelia nebudú môcť pod vplyvom vysokých vstupov materiálov, energií či iných komodít adekvátne poskytovať zdravotnú starostlivosť.

„Čo sa týka sériových zdravotníckych pomôcok, zachytili sme informáciu, že ich je nedostatok a nie sú distribuované do výdajní zdravotníckych pomôcok v dôsledku nerentabilnosti,“ priblížil Čief pre denník Pravda. Zdôraznil však, že v prípade individuálnych zdravotníckych pomôcok sa problém nedostatku nevyskytuje.

Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov síce sú k dispozícii barly, ale len také, ktoré nemajú protišmykovú koncovú časť. Problém s nedostupnosťou zdravotníckych pomôcok však nespočíva ani tak v ich nedostatku, ale v ich nákupnej cene, ktorá prevyšuje cenu stanovenú v kategorizačnom zozname. Teda konkrétny produkt je drahší, ako zaň môžu zdravotné poisťovne zo zákona zaplatiť. Preto sa výrobcovia zameriavajú na export do zahraničia, kde výrobky môžu predať drahšie.

„Dôvodom je, že sa nezmestíme do cien za úhradu na Slovensku, a tak nie sme schopní naše pomôcky za nízke ceny distribuovať,“ hovorí Michaela Pilch Vlková z rodinnej firmy Igor Vlk.

Ceny sa zmenia, doplatí si pacient

Problém sa však podľa Pilch Vlkovej vyskytuje len pri pomôckach, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou. „Skutočné ceny prevyšujú výšku úhrady od poisťovne,“ dodala Pilch Vlková. Zmena by mohla nastať od 1. januára 2023, keď by sa mali ceny zdravotníckych pomôcok po rokoch navýšiť. „Takže by mali byť opäť dostupné aj na Slovensku. Lenže zdravotné poisťovne nechcú uhrádzať viac a pri všetkých položkách tak vznikne doplatok pre pacienta. Obávam sa, že vznikne nový problém, keď pomôcky síce budú, len pacient si ich vzhľadom na vyšší doplatok nebude môcť dovoliť,“ doplnila Pilch Vlková.

„Zastupujem najväčšieho výrobcu palíc pre nevidiacich v EÚ. Do júna 2022 vyrábal pre slovenský trh, ale hliník išiel hore o 80 percent. Od júna vieme vydávať na úhradu cez zdravotnú poisťovňu jedinú palicu. Ostatný nákup palíc prevyšuje úradne určenú cenu na Slovensku,“ opisuje Balážová zo spoločnosti Balatrade.

Ceny pomôcok stanovuje rezort zdravotníctva, ktorý stanovuje aj výšku úhrady zdravotnej poisťovne za danú pomôcku. Zdravotné poisťovne sú tak viazané legislatívou hradiť ju podľa stanovených podmienok. Podľa zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1. januára 2023 budú navýšené ceny pomôcok, ako sú napríklad matrace, chodúľky či vozíky. Zároveň však návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 pripravený zo strany ministerstva financií navrhuje pokles výdavkov na zdravotné pomôcky o dve percentá (zhruba tri milióny eur, pozn. red.). To podľa zdravotnej poisťovne Union môže dostupnosť pomôcok ešte zhoršiť.

Rozhodnutím rezortu zdravotníctva sa však úhrada zdravotnou poisťovňou vo väčšine prípadov nebude meniť. „To znamená, že sa zdvihne výška doplatku poistenca – zlegalizuje sa výber doplatkov od poistencov,“ priblížila Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Na výpadky sa nedá pripraviť

No nedostatok sa týka nielen pomôcok, ale aj niektorých liekov. „Produkt je vypredaný a ešte nepoznáme presný termín jeho naskladnenia,“ svieti nápis pri lieku Wobenzym. Sezónne je nedostupný napríklad Erdomed, niektoré formy Nurofenu a Paralenu. Napríklad taký Hylak už nedostať od leta. Nedostupné sú podľa Lucie Šimonovej z internetovej lekárne pilulka aj lieky s obsahom penicilínu pre dospelých.

Podľa Ondreja Sukeľa, šéfa Slovenskej lekárnickej komory, sa nedostatok primárne týka imobilných pacientov. „V zdravotnej poisťovni Union sme zaznamenali sťažnosti poistencov a poisteniek na dostupnosť a dlhšie čakacie lehoty pre dodanie zdravotníckych pomôcok, išlo najmä o chodúľky, invalidné vozíky a dýchacie prístroje,“ priblížila hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. Poistenci a poistenky podľa jej slov čakajú rôzne dlho. Raz sú to dni, inokedy týždne, niekedy sa stáva, že počas platnosti poukazu teda mesiac od predpisu, pomôcku výdajňa v uvedenom čase nedokáže zabezpečiť a poistenci musia opätovne kontaktovať lekára kvôli predpisu," ozrejmila Baluchová.

Téma výpadkov liekov je v lekárenskom segmente podľa Petra Sedláčka, hovorcu siete Dr. Max, bežná, no pravdou podľa neho je, že „aktuálna situácia je neštandardná“.

„V rámci voľnopredajných liekov je nedostatok napríklad v kategórii pastiliek na hrdlo či detských ibuprofénových sirupov,“ ozrejmil Sedláček. Pripomína však, že hoci lekárne zažívajú problémy s dostupnosťou produktov od niektorého výrobcu, existuje väčšinou adekvátna alternatíva s rovnakými alebo podobnými účinkami v rámci voľnopredajného sortimentu.

Riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA Milan Vrúbel podotkol, že ak ide o krátkodobé výpadky, väčšinou pomôže, ak lekáreň pacientovi liek objedná z distribučnej spoločnosti a do niekoľkých hodín má pacient liek vo svojej lekárni.

„Keď však ide o dlhodobejšie výpadky na strane výrobcov liekov, väčšinou sa rýchlo minú zásoby aj v distribučnej spoločnosti a my ako distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok to, bohužiaľ, nevieme ovplyvniť. Riešením pri niektorých druhoch liekov je generická substitúcia,“ ozrejmil. Priznal však, že momentálne je celkový dodávateľský reťazec z viacerých dôvodov nestabilnejší, ako býval zvyknutý. „Rovnako ako pri inom tovare aj lieky a ich výroba sú závislé od rôznych surovín. Či už ide o suroviny na prípravu samotného lieku, alebo rovnako dôležitých prepravných a obalových materiálov na to, aby sa liek mohol uvádzať na trh,“ zdôraznil.