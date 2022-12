Samosprávy idú zvyšovať miestne dane. Nútia ich k tomu vládne opatrenia

Dôvodom ich nespokojnosti je navrhovaný balíček pre rodiny a zavedenie daňového bonusu. Tieto opatrenia sú síce populárne pre občanov, ale všetky peniaze, ktoré z neho rodiny dostanú, zobral štát samosprávam. Tie sa ich aspoň sčasti budú snažiť cez zvyšovanie miestnych daní vybrať od občanov späť.

Ak prejde zvýšený daňový bonus, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) predpokladá výpadok v príjmoch samospráv vo výške 784 miliónov eur. Základné služby pre obyvateľov na celom Slovensku sú tak v ohrození. ZMOS upozorňuje, že sa zhorší dostupnosť dôležitých služieb, na ktoré sú vo svojich každodenných životoch občania zvyknutí.

„Rodiny síce zaplatia o niečo menej na dani z príjmu, zároveň ale zaplatia viac na iných poplatkoch. Navýšenie daňového bonusu na úkor financovania samospráv tak v konečnom dôsledku ekonomickú situáciu rodín nemusí zlepšiť. Každý obyvateľ Slovenska je totiž zároveň obyvateľom mesta, obce, kraja a mnohé služby nezabezpečuje vláda, ale práve samosprávy,“ uvádza sa vo výzve samospráv poslancom Národnej rady.

Kompenzácie nebudú stačiť

Samosprávy bude od roku 2024 navyše paralyzovať dlhová brzda štátu. Podľa ZMOS-u štátny dlh dosiahne 57,8 percenta HDP v roku 2023, a tak samosprávy nebudú môcť podľa ústavného zákona zostaviť schodkový rozpočet.

Mestá a obce zrejme dostanú ďalšie kompenzácie. Tie však ich náklady nepokryjú, keďže má ísť celkovo o 300 miliónov eur. Povedali to poslanci z OĽaNO okolo Kristiána Čekovského a ružinovský starosta Martin Chren. Sumu minulý týždeň v piatok potvrdil aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „Samosprávam zvýšime príjmy o 100 miliónov eur z daní z príjmov od firiem. Ďalších 200 miliónov bude slúžiť na kompenzácie vysokých cien energií nad rámec cenových stropov stanovených vládou,“ povedal.

Pre jednotlivé mestá a obce to však nestačí. Viaceré sa už rozhodli, že zvýšia miestne dane a poplatky. Vo väčšine sa bude o tom hlasovať v priebehu decembra tohto roku.

Viac zaplatia v Prešove

Mesto Prešov pripravilo návrh nového mestského nariadenia o daniach a poplatkoch. Daň z nehnuteľnosti by mala v meste pre občanov vzrásť o 6,9 percenta. Druhý návrh sa týka zvýšenia poplatku za odpad za rok 2023. Podľa nového primátora Františka Oľhu (Šanca) ľudia v meste tvoria odpadu toľko, že na jeho prevoz a likvidáciu dopláca mesto z iných peňazí, čo zákon zakazuje.

„Bývalé vedenie mesta to nerešpektovalo, a preto chýbajú prostriedky na údržbu ciest a chodníkov, kosenie, kultúru a športovú infraštruktúru. Návrh mesačného poplatku je 5,40 na osobu,“ uviedol primátor. Pôvodná suma 29,49 € za osobu na jeden kalendárny rok by sa po schválení návrhu mala zvýšiť na 64,86 € za osobu a rok. Mesto chce v budúcnosti poskytnúť obyvateľom množstevný zber, aby tí, ktorí produkujú menej odpadu, aj menej platili.

Problémy hlásia aj Žilina či Piešťany

Zvyšovať miestne dane a poplatky plánuje aj banskobystrická samospráva. „ V našom prípade prídeme o 4,7 mil. eur, ktoré nám budú v rozpočte chýbať. Od začiatku sme upozorňovali vládu SR na to, že tieto financie od ľudí vyberieme naspäť, pretože nám neostáva nič iné, len navýšiť miestne dane, poplatky za komunálny odpad či škôlky. Musíme robiť opatrenia, aby sme dokázali prežiť,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko (nezávislý). Mesto bude musieť pristúpiť k úprave miestnych daní a rôznych druhov poplatkov.

Aj piešťanská samospráva sa chystá zvýšiť sadzbu poplatku za komunálne odpady a daň z nehnuteľností. Zvýšia sa aj niektoré ďalšie miestne dane. Mestský poslanec Tomáš Hudcovič uviedol, že poplatok za komunálne odpady sa zvýši z 39 eur na 59 eur na osobu a rok. Daň zo stavieb na bývanie, vrátane dane z bytov, navrhuje vedenie mesta zvýšiť z 0,34 eura na 0,75 eura za štvorcový meter a rok. V prípade ďalších nehnuteľností je nárast dane miernejší.

Pred podobný problém je postavená aj žilinská samospráva. „Dnešná situácia nie je výsledkom zlého predchádzajúceho hospodárenia za štyri roky, je to výsledok súčasnej ekonomicko-energetickej krízy a sociálnych opatrení vlády, kde na jednej strane občanom pomáhajú a dávajú a na druhej strane to robia z peňazí samosprávy, ktoré jej potom chýbajú,“ skonštatoval primátor Peter Fiabáne (nezávislý). Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva preto poslanci budú schvaľovať návrhy na zvýšenie ročného poplatku za vývoz a uloženie komunálneho odpadu, ktorý by mal stúpnuť takmer o 9 eur, na 36,50 eura. Mesto počíta aj so zvýšením daňových sadzieb všetkých druhov nehnuteľností. Pri rodinných domoch a bytoch môže daňová sadzba stúpnuť z 50 centov na 90 centov na štvorcový meter. Zvýšia sa aj dane za chaty a garáže.

Čítajte aj Mihál ukázal, koľko peňazí dostanú rodičia z daňového bonusu. Budú to stovky eur, no nie pre každého

Priplatiť si budú musieť aj obyvatelia Skalice, kde sa výška daní neupravovala desať rokov. „Mesto potrebuje schváliť rozpočet, aby sme sa nedostali do rozpočtového provizória a neohrozili rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V provizóriu by dostali len jednu dvanástinu rozpočtu a ohrozilo by to ich fungovanie,“ uviedla pre TA3 primátorka Oľga Luptáková (nezávislá). Zvýšiť by sa okrem daní mal aj poplatok za komunálny odpad. Podľa návrhu by sa sadzba mala pre fyzické osoby zvýšiť z 0,097 eura na 0,137 eura za osobu a kalendárny deň.

Bežné daňové príjmy z miestnych daní a poplatkov mesta Medzev sú rozpočtované na rok 2023 v rovnakej sume ako v roku 2022, daňové sadzby miestnych daní a poplatkov sa v Medzeve nemenili už 4 roky. Aj tu hovoria, že by ich mohli zvýšiť aspoň o mieru inflácie, napríklad o 15 percent.

Výpadky príjmov samosprávy ovplyvní novela zákona o dani z príjmov, o ktorej budú poslanci Národnej rady rokovať 13. decembra. Hovorí o tom, že rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, si ho bude môcť pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. V rámci tejto novely sa zároveň navrhuje zvýšenie daňového bonusu na 140 eur a kompenzácie pre samosprávy prostredníctvom dane z príjmov.