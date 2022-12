Minister Budaj: Vydesení stojíme pred faktom, že rozkradneme štát a už to nikto nenapraví

Ak sa SaS v parlamente podarí povaliť už druhú demokratickú vládu, nedá sa to nazvať inak ako, že táto generácia politikov zlyhala, hovorí šéf rezortu životného prostredia za OľaNO Ján Budaj. Ministerstvo pod jeho vedením pokračuje v reforme národných parkov, po ktorej by sa, ako on sám hovorí, mali konečne stať chránenými územiami. Nielen na papieri ako tomu bolo doteraz. V parlamente je však návrh opozičných poslancov okolo Tomáša Tarabu, ktorý v parkoch umožní naďalej rúbať, poľovať a pestovať hospodárske plodiny, ktoré vytláčajú pôvodné druhy. Snahu ministerstva tak úplne sabotuje. Okrem škôd v budúcnosti v podobe zhoršovania sa klímy a problémov so suchom by Slovensku hrozili aj miliónové pokuty od Európskej komisie.