Matovič: Sulík má zabezpečený ranč v Austrálii. Z padajúcich preferencií vtiahol SaS do samovražednej misie

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík ide pomôcť mafii povaliť protikorupčnú vládu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a vznikne tak niekým vytúžená progresívna vláda riadená z prezidentského paláca. Napísal to líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti.

„Sulík v hanbe a zúfalstve z padajúcich preferencií vtiahol SaS do samovražednej misie, bez ohľadu na škody, ktoré tým SaS a Slovensku spôsobí," tvrdí Matovič, ktorý celú situáciu nazval „Rišova atómofka". Líder OĽaNO je presvedčený, že Sulík sa rozhodol zničiť demokratické Slovensko, keďže už má zabezpečený ranč v Austrálii.

Šéf OĽaNO si zároveň myslí, že progresívna vláda riadená z prezidentského paláca bude vládou bábkovou, Národnú radu SR sa prezidentke SR Zuzane Čaputovej ovládnuť pučom nepodarí. „Keďže už nebude platiť koaličná zmluva, vznikne nových 76 poslancov z tých, ktorí predsedu Smeru – sociálna demokracia (Smer) Roberta Fica nevydali súdu. To, čo potom nastane, si radšej ani nechcime predstaviť," uviedol Matovič.

Doplnil, že zmena Trestného zákona, Trestného poriadku či volebného zákona ešte pred voľbami budú len začiatkom. „Naposledy kvôli Sulíkovej ješitnosti, keď povalil vládu Ivety Radičovej, prišla na osem rokov vláda mafie, no tentokrát to môže byť už mafia naveky. Všetci zrazu zistíme, že už nie je riziko, že nasledujúce voľby budú posledné demokratické, ale že posledné demokratické voľby už boli. Verím, že si to múdri ľudia uvedomia," uzavrel Igor Matovič.