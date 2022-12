Taraba už vydiera Hegera: Buď predčasné voľby, alebo zahlasujeme za pád vlády

Pokiaľ sa koalícia dohodne s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu na termíne predčasných volieb, trojica poslancov nebude hlasovať za pád vlády. Súčasťou dohody by mohla byť aj podpora štátneho rozpočtu. Pre TASR to uviedol Taraba.

„Ak sa s nami strany vládnej koalície nedohodnú na termíne predčasných volieb, súčasťou čoho by mohla byť dohoda na schválení rozpočtu, potom budeme hlasovať za pád vlády," povedal Taraba pre TASR. Okrem Tarabu by takto mali postupovať aj jeho kolegovia Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Taraba zároveň dodal, že ak sa dohodnú na termíne predčasných volieb, podporia rozpočet.

Podľa Tarabu zatiaľ prebiehajú rokovania. Predsedovi Sme rodina a NR SR Borisovi Kollárovi podľa svojich slov povedal, že najlepšie riešenie vidí v dohode na termíne predčasných volieb. „V tom prípade nech dovládnu. Vyhli by sme sa nejasnostiam po páde vlády,“ dodal s tým, že odmieta úradnícku vládu. Súčasná vláda by tak podľa neho mohla dovládnuť do dohodnutého termínu. „Toto riešenie sa nám zdá najjasnejšie. Ak sa s nami na ničom nedohodnú, budeme hlasovať za pád vlády, potom je ten scenár nepredvídateľný,“ myslí si Taraba.

Čítajte viac Hra o moc sa začala. Hegerova vláda stojí na nášľapných mínach, jej osud je v rukách niekoľkých poslancov

Pokiaľ by sa s koalíciou dohodli na termíne predčasných volieb, technické riešenie vidí napríklad v prijatí ústavného zákona, ktorý by umožňoval skrátenie volebného obdobia. Zároveň Taraba potvrdil, že zahlasuje za novelu Ústavy SR z dielne Sme rodina, ktorá je v programe aktuálnej schôdze.

Valášek bude za pád vlády

Za vyslovenie nedôvery vláde bude hlasovať nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Tvrdí, že jej pokračovanie začína ohrozovať demokraciu na Slovensku. Povedal to pre TASR. Ak sa vláde vysloví nedôvera, mali by podľa neho nasledovať predčasné voľby. Dodal, že úradnícka vláda či hľadanie novej väčšiny bez volieb by pre krajinu neboli dobré. Podporí aj novelu Ústavy SR, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia.

Čítajte viac Čaputová: Neprahnem po úradníckej vláde. Potrebujeme vecné, racionálne a pokojné vedenie štátu

„Zahlasujem za vyslovenie nedôvery vláde. Už pred mesiacmi, keď začala spolupracovať s odídencami z ĽSNS, som jasne povedal, že jej pokračovanie začína ohrozovať demokraciu na Slovensku. Riziko príchodu Roberta Fica s fašistami k moci časom neklesá, naopak," skonštatoval pre TASR Valášek. Pripomenul aj kritické slová prezidentky Zuzany Čaputovej o možnej kríze demokracie.

Ak bude vláde vyslovená nedôvera, malo by podľa Valáška dôjsť k predčasným voľbám. „Preto v parlamente podporím takú zmenu ústavného zákona, ktorý umožní členom parlamentu skrátiť volebné obdobie ústavnou väčšinou,“ povedal. Úradnícka vláda či nová väčšina poslancov bez volieb by podľa neho viedla k mesiacom neistoty a nakoniec by to aj tak vyústilo v predčasné voľby.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali poslanci SaS spolu s nezaradenými poslancami okolo Petra Pellegriniho. O návrhu sa má začať rokovať vo štvrtok (8. 12.).