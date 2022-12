Prokuratúra vyšetruje nákup vakcín. Šéf Pfizeru sa už dvakrát vyvliekol z vypočutia

K podvodu pri nákupe malo dôjsť počas vrcholu pandémie koncom roka 2020. Covid paralyzoval spoločenský aj ekonomický život. Celý svet tak netrpezlivo čakal na nové očkovacie látky a snažil sa ich čo najrýchlejšie získať pre svojich občanov. Mimoriadna situácia si vyžadovala aj mimoriadne riešenia, ktoré sa často tvorili „za pochodu“, keďže precedens neexistoval. Ani samotná Európska komisia (EK) podľa informácií denníka Pravda ešte nikdy v histórii takýmto spôsobom lieky nekupovala.

Prokuratúra sídliaca v Luxemburgu bližšie detaily vyšetrovania poskytnúť odmieta. Odvoláva sa na verejný záujem. Vyšetrovanie by však podľa Európskeho parlamentu (EP) malo súvisieť s nákupom vakcín od farmakorporácie, spoločnosti Pfizer. Práve tých, ktoré boli ako prvé nasadené aj na Slovensku v decembri 2020.

Na otázky, aký dosah má vyšetrovanie na očkovanie na Slovensku, ministerstvo zdravotníctva aj napriek urgenciám odmietlo odpovedať. Len v tomto roku americký gigant Pfizer doručil na slovenský trh 5,5 milióna dávok, kým druhý najsilnejší, Moderna, len 600-tisíc. A ďalšie milióny sú na ceste. Hoci sa v posledných mesiacoch očkuje len minimum ľudí, do konca roku 2023 má Slovensko od Pfizeru objednaných 4,5 milióna dávok.

Foto: Pravda vakciny

Koľko vakcín na Slovensko v roku 2022 prišlo? Pfizer 4,5 milióna dávok Moderna 600 tisíc dávok Novavax 400 tisíc dávok Spolu 5,5 milióna dávok Populácia Slovenska 5,46 milióna ľudí Zaočkovanosť 45 percent ZDROJ: MZ SR

Biochemik Jaromír Pastorek, bývalý riaditeľ Virologického ústavu SAV, zdôraznil, že účinky vakcíny týmto vyšetrovaním spochybnené nie sú. Prízvukuje, že koncom roku 2020 neboli iné vakcíny dostupné a nakoniec ich nákup poslúžil svojmu účelu. „No aj veľké farmaceutické firmy razia svoju politiku,“ spresnil. Spoločnosť Pfizer tento rok očakáva, že jej tržby by mohli prekročiť sto miliárd dolárov. To je viac ako dvojnásobok oproti obdobiu pred pandémiou. K nárastu tržieb prispievajú najmä predaje vakcíny a lieku paxlovid proti covidu.

„Je potrebné striktne oddeliť nákup vakcín a dôveru v očkovanie. Vakcínu od Pfizeru – jej bezpečnosť a účinnosť – schválila Európska lieková agentúra. Je kľúčové, aby európska prokuratúra pracovala a vyšetrovala bez politických vplyvov,“ priznal europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu).

Aké podvody vyšetruje Európska prokuratúra? Cezhraničné podvody s DPH zahŕňajúce celkovú škodu vo výške najmenej 10 miliónov eur.

Iné druhy podvodov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.

Korupciu, ktorá poškodzuje alebo pravdepodobne poškodí finančné záujmy EÚ.

Spreneveru prostriedkov alebo majetku EÚ verejným činiteľom.

Pranie špinavých peňazí a organizovaný zločin, ako aj iné trestné činy neoddeliteľne spojené s niektorou z predchádzajúcich kategórií.

Úrad vznikol v roku 2021. ZDROJ: (EPPO)

Tajné zmluvy, tajné správy

Hoci nikto z odborníkov účinnosť vakcíny ani jej prínosnú úlohu v boji proti pandémii nespochybňuje, otázniky sa dvíhajú nad obchodnými praktikami v pozadí. EP sa odkazuje na nezodpovedané otázky z auditu stratégie Európskej únie (EÚ) v oblasti obstarávania vakcín. Tie sa týkajú konkrétne komunikácie medzi generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom a predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou, ktorá predchádzala uzavretiu zmluvy na 1,8 miliardy dávok vakcíny v hodnote zhruba 36 miliárd eur. Európska komisia v septembri odmietla zverejniť akékoľvek podrobnosti o osobnej úlohe von der Leyenovej pri rokovaniach o zmluve so spoločnosťou Pfizer.

Šéfka EK sa v apríli 2021 pre New York Times vyjadrila, že si s generálnym riaditeľom Pfizeru mesiac vymieňala textové správy. Malo sa to stať v období, keď sa schyľovalo k podpisu zmluvy medzi EÚ a farmaceutickým gigantom z USA.

Podľa portálu Politico sa von der Leyenová tak stala terčom špekulácií, podľa ktorých počas rokovaní konala na vlastnú päsť a obišla štandardné spôsoby komunikácie, ktoré sa v rámci týchto postupov využívajú. Následne novinári EK požiadali o sprístupnenie týchto správ, no exekutíva EÚ im oznámila, že žiadne takéto správy neeviduje.

Ombudsmanka EÚ Emily O’Reillyová však neskôr prezradila, že komisia nikdy oficiálne von der Leyenovej tím o dohľadanie správ nepožiadala, pretože podľa inštitúcie nespadajú do kategórie „dokumentov“ hodných uchovávania. Vo svojej správe ombudsmanka označila tento prístup za „nesprávny úradný postup“. V pondelok mal k veci vypovedať generálny riaditeľ Pfizeru Bourla pred Osobitným výborom Európskeho parlamentu pre pandémiu covid. Bourla však ani na druhý pokus neprišiel. „Nemáme žiadne nové informácie, ktoré by sme s výborom mohli zdieľať,“ napísal v písomnej odpovedi. Bourlovi sa ešte v októbri z jedného takéhoto vypočúvania podarilo vyvliecť. Vtedy mal čeliť otázkam o tom, ako došlo k uzavretiu tajných zmlúv na vakcíny.

Ešte v marci Gabriela Vlčanová, riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov a záležitostí s EÚ pre denník Pravda priblížila, že všetky rokovania prebiehali pod prísnym režimom utajenia a samotná zmluva, teda plné znenie zmluvy, nie je zverejniteľné.

Cenzúrovaná verzia zmluvy medzi EK a Pfizerom

No časom sa ukázalo, že zmluva nie je pre jednotlivé členské štáty výhodná a Slovensko sa v máji snažilo zmeniť niektoré podmienky. Dôvodom bol nadbytok vakcín a nezáujem populácie o očkovanie. „Ministerstvo zdravotníctva robí všetko pre to, aby napriek platnosti kontraktov boli dodávky vakcín pozastavené, prípadne rozložené v dlhšom časovom horizonte, a tým sa minimalizovali straty. Snahou rezortu je v maximálnej možnej miere nevyužité vakcíny darovať iným krajinám,“ priznal rezort zdravotníctva. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) priznal, že ani s darovaním nadbytočných vakcín to nie je také jednoduché. Chudobnejšie štáty nemajú dostatočnú infraštruktúru na to, aby dokázali očkovacie látky bezpečne skladovať.

Politika farmaceutických firiem

Spoločnosť Pfizer podľa biochemika Pastoreka konkurenciu predbehla vďaka tomu, že sa jej podarilo získať spoločnosť BioNtech a situáciu vedela „dobre zmanažovať a aj dobre na tom zarobiť“.

„Americký Pfizer situáciu manažérsky využil. Kúpil nemeckú firmu BioNtech a s jej pomocou vyrobil vakcínu, ktorú vedel dobre predať. Nikto doteraz nedokázal, že má podstatne lepšiu, účinnejšiu či bezpečnejšiu vakcínu – z tejto strany to bolo v poriadku. No to, ako to spackali európski politici, tak to je druhá vec. Ten nákup nebol transparentný,“ zdôraznil Pastorek. Dodal, že podľa neho EK pri podpise zmluvy nehájila záujmy európskych firiem. „EK sa tvári, že je transparentná a nediskriminačná, tak je otázne, prečo nedali podobný priestor aj iným firmám,“ ozrejmil.

Priznáva, že pred dvoma rokmi to bola to výnimočná situácia no zdôraznil, že takýto nákup musí byť transparentný, pretože išlo o zdravie stámiliónov ľudí. „Takéto obchody sa takto pokútne nedojednávajú cez SMS správy. Je šéfkou EK, má na takéto rozhodnutia poverených ľudí,“ dodal.

Verejný záujem

Európska prokuratúra 14. októbra potvrdila, že úniové nákupy koronavírusových vakcín vyšetruje, no neprezradila, koho a akých zmlúv sa toto vyšetrovanie týka.

„Ministerstvo spravodlivosti nie je orgánom činným v trestnom konaní s prístupom do ‚živých‘ spisov Európskej prokuratúry,“ ozrejmil Timotej Lauko z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti. No bližšie detailty odmieta poskytnúť aj samotná Európska prokuratúra. „Žiadne ďalšie informácie zatiaľ nebudeme zverejňovať. Poskytneme ich až vo chvíli, keď vyšetrovanie dospeje do fázy, keď to bude bezpečné,“ vyhlásila Lidija Globokar, hovorkyňa Európskej prokuratúry.

Európska prokuratúra je nezávislá verejná prokuratúra Európskej únie. Zodpovedá za vyšetrovanie, stíhanie zločinov proti finančným záujmom EÚ. Patria sem viaceré druhy podvodov, podvody s DPH so škodou nad desať miliónov eur, pranie špinavých peňazí, korupcia atď. Úlohou úradu je tak dohľad nad všetkými príjmami, výdavkami a aktívami, ktoré sú kryté rozpočtom Európskej únie.

V konflikte záujmov sa kvôli vakcínam ocitol aj Heiko von der Leyen, 67-ročný lekár a manžel predsedníčky EK. Firma Orgenesis, v ktorej pôsobí ako lekársky riaditeľ, totiž poberá dotácie z fondu EÚ, pričom Heiko von der Leyen bol jedným z členov nadačnej komisie.