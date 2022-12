Väčšina Slovákov má problém vyžiť z platu. Akú majú šancu si polepšiť?

Tridsať rokov od rozdelenia Československa je príležitosťou bilancovať a porovnávať. Zároveň máme za sebou dva ťažké roky, keď po nástupe pandémie a prišla vojna na Ukrajine, ktorej následkom je energetická kríza a zdražovanie. Ako sa to prejavilo na pracovnom trhu na Slovensku a v Česku? Väčšina ľudí má problém vyžiť zo svojho príjmu, no podiel Slovákov s ťažkosťami je oproti susedom omnoho vyšší. Najmenej tretina Slovákov je tak donútená hľadať možnosti ako si privyrobiť, alebo si hľadať lepšie platenú prácu. Praje im nadchádzajúce obdobie? V podcaste denníka Pravda analytik Tomáš Ervín Dombrovský odpovedá aj na to, ako sa na pracovnom trhu prejavuje starnutie populácie a v čom robia firmy chybu, ktorá ich dobehne neskôr.