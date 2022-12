Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje dohodnúť nechce, cíti sa byť nevinný

„Nechcem uzavrieť dohodu o vine a treste, cítim sa byť nevinný,“ povedal Pavol Rusko pred senátom. Jeho obhajca Marek Para uviedol, že považujú obžalobu za nedôvodnú.

Ako niekdajší riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje mal Pavol Rusko podľa obžaloby v roku 2015 použiť účelovo viazané finančné prostriedky na sociálnu pomoc vo výške 101-tisíc eur na iný účel, a to financovanie muzikálu Rómeo a Júlia.

V rámci výsluchu odmietol, že by Maják nádeje použil peniaze z poskytnutých dotácií. „Je to lož a nezmysel,“ tvrdí. Malo ísť podľa jeho slov napríklad o príspevky klientok za ubytovanie. Podotkol, že všetky finančné prostriedky použité ako zálohové platby na muzikál, sa vrátili do organizácie so ziskom 5000 eur.

Peniaze získané z muzikálu mali byť podľa obžalovaného použité na rekonštrukciu priestorov azylového centra. „Nie je mi jasné, ako môže niekto hovoriť, že som mal použiť finančné prostriedky z dotačných peňazí, keď Maják nádeje disponoval vlastnými prostriedkami vo výške viac ako 100-tisíc eur,“ dodal.

Obhajoba sa k prípadu komplexnejšie vyjadrí až po výsluchu svedkov a znalkyne. V prípravnom konaní boli podľa Paru viaceré pochybenia. „Niektoré z nich budeme opätovne namietať pred súdom. Predpokladáme spravodlivé rozhodnutie,“ doplnil advokát.

Po skončení výsluchu obžalovaného bolo pojednávanie odročené na 26. a 27. apríla 2023. Výsluch by mali absolvovať viacerí svedkovia a znalkyňa.

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla v roku 2002 ako spoločný projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Azylové centrum sídlilo v budove na Karpatskej ulici v Bratislave. V polovici roka 2015 prevzal jej vedenie Pavol Rusko, ktorý bol riaditeľom a štatutárom organizácie. Tá je od leta 2016 zrušená.

Exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko bol už skôr právoplatne odsúdený v kauze falšovania televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Čelí aj obžalobe v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej.