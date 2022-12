Lipšic sa zastal prokurátorov, Fico ho označil za hanbu právneho štátu

VIDEO: Lipšic aj o Ficovi: Všetci tu vieme, rešpektujúc prezumpciu neviny, že trestné stíhania nie sú účelové. Fico o Lipšicovi: Z prokuratúry raz odídete s hanbou.

Rozprava v NR SR o správe o činnosti špeciálnej prokuratúry.

„Vyvinieme všetko úsilie na pôde NR SR a rovnako vyvinieme všetky potrebné iniciatívy smerom k orgánom činným v trestnom konaní, aby ste odišli z ÚŠP s veľkou hanbou, lebo ste hanbou právneho štátu. Nemáte tam čo robiť. Nikdy ste sa nemali stať špeciálnym prokurátorom,“ povedal Fico Lipšicovi počas diskusie k správe o činnosti ÚŠP. Hovoril odsúdení Lipšica za trestný čin či podozreniach z podvodne získanej bezpečnostnej previerky.

Pýta sa Lipšica, prečo úrad nevyšetruje aj podozrenia z čias, keď on riadil rezort vnútra či podozrenia o úplatkoch pre súčasného ministra Romana Mikulca (OĽANO). „Plníte úlohu Matoviča, likvidujete opozíciu, nie ste špeciálny prokurátor, ste jeden nenávistný politik,“ vyhlásil Fico a vyčítal Lipšicovi politickú zaujatosť.

Podľa šéfa ÚŠP Fico veľmi dobre vie, že prokurátori ÚŠP sa nemôžu brániť voči jeho útokom. Tvrdí, že práve preto to robí. Vyzval lídra Smeru, aby útočil naňho a nie na prokurátorov. „Som presvedčený o tom, že politická motivácia nemôže zohrávať žiadnu úlohu v trestnom stíhaní,“ povedal Lipšic. Tvrdí, že sa pri rozhodnutiach nepozerá na to, o koho ide. „Ak chcete Trestný zákon zmeniť, to je vaša kompetencia, nie moja,“ povedal s tým, že prokurátori nie sú zákonodarcovia, ale sú viazaní platným zákonom. „Bez ohľadu na moje preferencie, čo by v trestnom zákone malo alebo nemalo byť,“ dodal v reakcii na vystúpenia opozície.

Šéf ÚŠP sa poďakoval kolegom z úradu, ktorí napriek enormnému nápadu vecí a tlaku vytrvali a robia svoju prácu v zmysle zákona. Poukázal na zámer, aby nikto na Slovensku nestál nad zákonom. Skonštatoval, že rok 2021 bol pre úrad hektický. „Nápad vecí je enormný. Sú to mnohé zložité veci, nielen tie medializované, práve naopak, 90 percent je nemedializovaných,“ povedal. Podotkol, že aktuálne sa zintenzívnili snahy o novelu Trestného zákona, ktoré tu 17 rokov neboli. Vidí za tým vyšetrovania a pojednávania s vplyvnými osobami z verejného života. Hovorí o varovných signáloch.

Nezaradený poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga kritizoval opozíciu za útoky na ÚŠP a slová o mafii rozkladajúcej právny štát. Skonštatoval, že niektorí odsúdení používajú svojich priateľov v politike ako buldozér, menoval pritom Fica. „Je tu obrovské riziko a obrovská snaha zrušiť ÚŠP, lebo stúpa ľuďom na otlaky. Stále sa ho nepodarilo ovládnuť a podriadiť Generálnej prokuratúre, hoc tie snahy sú enormné,“ tvrdí Šeliga.