Sme rodina navrhuje predčasné voľby na september. Matovič: Nič som si nevšimol

Krajniak to potvrdil po rokovaní vlády. Líder hnutia Igor Matovič si však nevšimol, že by sa predčasné voľby riešili. „Môj kolega Peter Pčolinský prišiel s návrhom, že by predčasné voľby mohli byť v septembri. Je to v rovine úvah a uvidíme, k čomu tieto úvahy dospejú,“ povedal Krajniak.

Do utorka času dosť

Skonštatoval, že o tomto návrhu sa ešte budú rozprávať. „Do utorka, kedy sa bude hlasovať, je dostatok času prebrať všetky alternatívne návrhy,“ uviedol minister práce. Krajniak zopakoval, že všetko závisí od situácie, ktorá v utorok nastane a od toho sa budú zároveň odvíjať aj ďalšie hlasovania o zákonoch, ktoré riešia predčasné voľby. „V tejto chvíli viem, ako to vyzerá,“ povedal, no viac neprezradil. To, či vláda padne, alebo nie, bude závisieť od niekoľkých hlasov.

„Myslím si, že bez ohľadu na hlasovanie o dôvere vláde máme dve ďalšie hlasovania, ktoré budú v ten deň dôležité – štátny rozpočet a prípadná možnosť skrátiť volebné obdobie bez určenia termínu a myslím si, že sa budeme baviť o všetkých kombináciách, ako môžu tieto hlasovania dopadnúť,“ uviedol.

Sme rodina sa pripravuje na všetko

Podľa Krajniaka Sme rodina neotvára možnosť predčasných volieb. „My iba reagujeme na to, že je možnosť, že hlasovanie o dôvere vláde bude aj úspešné. Všetci vieme, že to môže byť o jeden dva hlasy. Je logické, že máme byť pripravení na všetky scenáre, ktoré môžu nasledovať. Myslím, že aj ja, kolega Pčolinský aj predseda Kollár sme jasne povedali, že ak by bola vláde vyslovená nedôvera, je najférovejším spôsobom ako situáciu vyriešiť, dohoda na predčasných voľbách, nie progresívna úradnícka vláda pani prezidentky,“ zopakoval svoj postoj.

Matovič diskusie o predčasných voľbách neregistruje

Líder OĽaNO Igor Matovič neregistruje žiadne debaty o predčasných voľbách. Na koaličnej rade však malo byť hnutie OĽaNO aj strana Za ľudí proti takémuto riešeniu. „Vnímam to asi tak, že na koaličnej rade bolo asi 20 ďalších bodov a ja som túto tému v podstate ani nepostrehol, takže to asi nebola vážna debata, kde by sme o predčasných voľbách uvažovali,“ povedal po rokovaní vlády.

Predčasné voľby sa však podporovať nechystá. „Ktokoľvek sa zahráva s ideou predčasných volieb, pokúša osud,“ uviedol s tým, že veto OĽaNO v prípade hlasovania o zákone, ktorý by umožnil skrátenie volebného, stále platí. „Veto platí na samotné hlasovanie,“ uviedol.

„Keď sa Sulíkovi s mafiou z opozície podarí povaliť vládu, automaticky rozbije koalíciu, Boris Kollár a Sme rodina sú úplne slobodní. Keď sa rozhodnú urobiť väčšinu z tej 76-tky, ktorá podržala Fica, a budú nám tu vládnuť, to nech si zoberie na svedomie pán Sulík s kolegami,“ dodal. Pri hlasovaní o vydaní poslanca Roberta Fica však hlasovala strana SaS za a hnutie Sme rodina Borisa Kollára sa zdržalo.

Zákonodarcov čaká počas týždňa mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Začať sa má vo štvrtok o 14.00 h. Schôdzu iniciovala opozičná SaS, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. SaS tvrdí, že vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Premiér i minister financií to odmietli. Heger vyzval SaS, aby sa vrátila späť z kratšej cesty, Matovič za návrhom vidí aj snahu o pomstu. Hlasovať by sa malo v utorok 13. decembra.