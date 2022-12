Lipšic obvinil SIS z brzdenia vyšetrovaní. Informačná služba to odmieta, žiada dôkazy

Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica Slovenská informačná služba rok a pol pracuje na zbrzdení trestných stíhaní vedúcich do najvyšších poschodí politiky a podnikateľského prostredia.

Lipšic to uviedol v pléne parlamentu počas diskusie o správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. SIS sa voči jeho tvrdeniam ohradila. Tajná služba vyzvala Lipšica, aby svoje tvrdenia dokázal. Hovorí o bezprecedentnom útoku predstaviteľa jedného štátneho orgánu na iný.

„SIS, bohužiaľ, to musím povedať, rok a pol pracuje na tom, dúfam, že aj na iných veciach, aby boli zbrzdené trestné stíhania vedúce do najvyšších poschodí slovenskej politiky a slovenského podnikateľského prostredia… Rok a pol sa investovali zo strany štátu neuveriteľné prostriedky a sily, aby bolo spochybnené vedenie jednotlivých vyšetrovaní,“ povedal Lipšic v parlamente.

Špeciálny prokurátor dodal, že motívom tajnej služby nebolo škodiť špeciálnej prokuratúre. „Nie, to hlavný motív nebol. Hlavný motív bol pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí boli alebo sú podozriví alebo obvinení zo závažnej trestnej činnosti. To bol hlavný motív. Nie škodiť nám. To určite nie,“ povedal.

Absolútna lož

SIS jeho tvrdenia označila za absolútnu lož. „Preto vyzývame špeciálneho prokurátora, aby takéto tvrdenia aj podložil a ukázal verejnosti, o čo opiera svoje útoky na spravodajskú službu. Takúto výzvu musíme verejne adresovať aj preto, že ide o bezprecedentný útok predstaviteľa jedného štátneho orgánu na iný štátny orgán a ako taký, žiaľ, prispieva k podkopávaniu dôvery občanov v štátne orgány, čo považujeme za neprijateľné a absolútne nezodpovedné zo strany špeciálneho prokurátora,“ zdôraznila tajná služba v stanovisku, ktoré poskytla jej hovorkyňa Simona Svítková.

Vyhlásila tiež, že SIS nenesie žiadnu vinu na stave, v akom sa nachádzajú viaceré trestné konania podliehajúce dozorovej právomoci špeciálnej prokuratúre. „A nemá žiadne zákonné možnosti tieto konania brzdiť alebo inak ovplyvňovať,“ uzavrela vyhlásenie tajná služba.