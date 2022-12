ONLINE: Začalo sa odvolávanie vlády. Budúcnosť je v rukách demokratov, tvrdí Heger

Poslancov parlamentu dnes čaká mimoriadna schôdze. Poobede sa začne rozprava k tomu, či má menšinová vláda Eduarda Hegera pokračovať, alebo má Návrh na vyslovenie nedôvery podala strana SaS. Cieľom je podľa lídra Richarda Sulíka to, aby každý vyložil karty na stôl a Slovensko videlo, kto s kým vládne. Premiéra Eduarda Hegera to prekvapilo a sám pripúšťa, že tu je možnosť, že vláda padne. Osud jeho kabinetu visí na niekoľkých poslancoch.

osud Hegerovej vlády aktuálne závisí na hlasoch siedmich poslancov vrátane troch poslancov okolo Tomáša Tarabu, v hre sú štyri scenáre

odvolávanie sa začína o 14:00, s prejavom vystúpi Eduard Heger

hlasovať by sa predbežne malo v utorok 13. decembra

Peter Pčolinský (Sme rodina) mal na koaličnej rade predložiť návrh na predčasné voľby, ktoré by sa konali v septembri

Naživo z parlamentu

14:54 Heger pripomína kauzy ako teta Anka či kauza maséra Kostku alebo nákup CT prístroja, ktoré sa udialo počas vlád Roberta Fica.

14:52 „Bol to október 2011. Na tomto mieste sa udialo zlomové hlasovanie a práve tak, ako tu dnes sedíte, takisto tu sedel v opozičných laviciach Robert Fico a Peter Pellegrini a čakali na pád vlády Ivety Radičovej. Čakajú tak aj dnes. Čakajú na pád našej vlády, aby sa mohli vrátiť k moci tak, ako to čakali vtedy,“ povedal v úvode Heger a poslancov SaS označil za svojich priateľov. „To hlasovanie v roku 2011 umožnilo, že sa k moci vrátili. Demokrati im odovzdali moc. Našu krajinu napadla rakovina zla,“ uviedol.

14:49 Do rozpravy sa prihlásilo 16 poslancov, teraz vystúpi s príhovorom premiér Eduard Heger.

14:44 Sulík tvrdí, že sa o predčasných voľbách s nikým nebavil. „Keby boli voľby koncom septembra, čo by sme tým získali?“ pýta sa Sulík. Poslanec Pročko pravidelne komentuje Sulíkove vystúpenie, vykrikuje a prerušuje ho, Kollár ho už viackrát napomenul. „Poslanci SaS budú spoločne a jednotne hlasovať v utorok za vyslovenie nedôvery tejto vláde,“ uviedol. Sulíkov prejav trval takmer 40 minút. „Cítim spoluzodpovednosť za to, ako sa to v krajine vyvíja a dúfam, že sa nám to podarí napraviť,

14:41 Podľa Sulíka je aj možnosť úradníckej vlády lepšia, ako táto vláda. „Môže sa v parlamente nájsť nová 76-tka, ktorá získa dôveru,“ povedal Sulík s tým, že rozhodne nevznikne vláda fašistov rôznych druhov, Smeru, Sme rodina a exposlankýň OĽaNO. „My sa do vlády určite nevrátime,“ povedal Sulík.

zväčšiť Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, odvolávanie Hegera, Rozprava k odvolávaniu vlády premiéra Eduarda Hegera vo štvrtok 8. decembra 2022.

14:40 „Toto všetko sa deje preto, lebo Matovič a Kollár nemajú riadne vzdelanie a nemajú politickú kultúru,“ povedal Sulík. Okrem rozpočtu kritizoval aj daňový bonus a to, že Matovič podľa neho zneužíva funkciu ministra financií. Veľkej kritizke podrobil aj paragraf 363. Na jeho zmenu nie je v koalícii vôľa. „Teraz? Teraz zahlasujete za správu Maroša Žilinku, keď viete, čo sa deje?“ „Je to len tri mesiace dozadu, čo sme z vlády odišli a chceli sme, a myslím, že aj sme, konštruktívnou opozíciou. Podporili sme desiatky vládnych návrhov,“ hovorí Sulík.

14:23 „Je to len tri mesiace dozadu, čo sme z vlády odišli a chceli sme, a myslím, že aj sme, konštruktívnou opozíciou. Podporili sme desiatky vládnych návrhov,“ hovorí Sulík. Za najväčší problém považuje štátny rozpočet. Rozpravu niekoľkokrát prerušil poslanec OĽaNO Jozef Pročko. Boris Kollár ešte v úvode schôdze ocenil, že Sulík si na túto príležitosť dal aj kravatu. Sulík kritizuje aj navýšenie daňového bonusu na deti, na ktorý doplatia samosprávy.

14:17 „Po ani nie roku vládnutia, vyvolal Matovič toľko problémov a vyvolal toľko konfliktov, že musel odstúpiť,“ zhodnotil Sulík, ktorý dúfal, že s Matovičom dovládnu. „Náš vzťah som sa snažil urovnať.“ Liberálov sklamal aj premiér Heger svojím nekonaním. „Nezasiahol, nechal dospieť krajinu do situácie, kedy jeho vláda čelí vysloveniu nedôvery,“ uviedol.

14:12 Sulík začal hodnotením vlády od parlamentných volieb 2020. „Vo februári sme si mysleli, že bude dobre,“ povedal. „Smer prišiel o hlas a ľudia si zvolili protikorupčnú vládu,“ povedal s tým, že sa tešil spolu s Matovičom. „Naše stretnutie skončilo objatím,“ na čo sa všetci poslanci začali smiať a Matovič spoza Sulíka kýval, že to tak nebolo. „Bolo to tak,“ povedal Sulík.

zväčšiť Foto: Ivan Majerský, Pravda heger Rozprava k odvolávaniu vlády premiéra Eduarda Hegera vo štvrtok 8. decembra 2022.

14:10 Boris Kollár otvoril schôdzu. Návrh nakoniec uvedie líder SaS Richard Sulík.

14:02 Podľa viacerých sa očakáva, že bod o odvolávaní vlády stihnú prerokovať do zajtra a hlasovať by sa malo v utorok. Ak by to však nestihli, parlament bude v rokovaní pokračovať aj v pondelok.

14:01 O malú chvíľu sa začne odvolávanie vlády. Poslanci sa pomaly zbiehajú v sále. Za SaS by mala predložiť návrh Mária Kolíková. Vystúpi aj premiér Eduard Heger, líder SaS Richard Sulík a k slovu by sa mal dostať aj Igor Matovič. V pléne sú aj niekoľkí ministri.

13:55 „Demokrati majú opäť v rukách budúcnosť krajiny,“ napísal premiér ešte ráno na sociálnej sieti.

13:40 Pri rozhodovaní o osude vlády bude kľúčové aj hlasovanie o štátnom rozpočte a zrejme aj hlasovanie o zákonoch na skrátenie volebného obdobia a trestných novelách Tomáša Tarabu. S rozpočtom má problém aj strana Za ľudí. Aby sa podľa Veroniky Remišovej vylúčili akékoľvek podozrenie z obchodovania s hlasmi, ešte pred rozpočtom by mali poslanci hlasovať o Tarabových novelách Trestného zákona a poriadku a odmietnuť ich.

Parlamentné počty Hlasovanie poslancov podľa ich doterajších vyjadrení: PROTI odvolaniu (72) OĽaNO (47, vrátane poslancov Občiansko-demokratickej platformy)

Za ľudí (3)

Sme rodina (19)

Martin Klus (nezaradený, exSaS)

Katarína Hatráková (exOĽaNO)

Ján Mičovský (exOĽaNO) ZA odvolanie (71) SaS (20 poslancov)

Hlas (11 poslancov)

Smer (27 poslancov)

Tomáš Valášek (nezaradený)

ĽSNS (7)

Republika (5) Nerozhodní poslanci (7) Slavěna Vorobelová (nezaradená, v NR SR nahradila Mariana Kotlebu)

Martin Čepček (nezaradený, exOĽaNO)

Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa (nezaradení, Život-NS)

Miroslav Kollár (Spolu)

Martin Borguľa (Sme rodina)

13:30 Schváli si koalícia predčasné voľby?

Dvojka Borisa Kollára a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) mal na koaličnej rade prísť s návrhom na predčasné voľby, ktoré by sa konali v septembri. Práve dohoda na predčasných voľbách by mohla rozhodnúť aj o tom, či vláda padne, alebo nie. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba totiž podmieňuje dohodou na termíne svoju podporu Hegerovej vláde.

Pčolinský pritom ešte začiatkom týždňa odmietol pristúpiť na takúto dohodu. „Pán Taraba povedal, že nezahlasuje za pád vlády, keď sa schvália predčasné voľby. Hádam si nebudeme sami schvaľovať predčasné voľby. Vláda ešte nepadla a už máme urobiť predčasné voľby? To veľmi logiku nedáva,“ povedal v parlamente. Návrh na dohodu o predčasných volieb nie je po chuti hnutiu OĽaNO a strane Za ľudí. „Ktokoľvek sa zahráva s ideou predčasných volieb, pokúša osud,“ uviedol líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že veto v prípade hlasovania o zákone, ktorý by umožnil skrátenie volebného, stále platí. „Veto platí na samotné hlasovanie,“ dodal.

Kľúčové sú hlasy siedmich poslancov, Borguľa má nesplniteľnú podmienku

O budúcnosti vlády zrejme rozhodne sedem poslancov – Miroslav Kollár (Spolu), Martin Čepček (exOĽaNO) a Slavěna Vorobelová (nezaradená), ktorí sa ešte nerozhodli a Martin Borguľa (Sme rodina). Sedmičku nerozhodných dopĺňa Tomáš Taraba a jeho dvaja poslanci – Štefan a Filip Kuffovci.

zväčšiť Foto: TASR, Pravda, archív M.Č. Tomáš Taraba, Filip Kuffa, Štefan Kuffa, Čepček, Vorobelová, Borguľa, Miroslav Kollár Kľúčový bude postoj siedmich poslancov.

Čepček si plánuje vypočuť rozpravu a potom sa rozhodne. Podľa neho nie je vylúčené, že liberáli zmenia postoj, keďže s nimi prebiehajú rokovania. Pre liberálov by to však bolo obrovské fiasko, keby nepodporili návrh, ktorý sami predložili. Pre Vorobelovú je zatiaľ všetko otvorené.

Borguľa sa už vyjadril v statuse. Vláda je síce podľa neho chaotická, ale to nie je dôvod na odvolanie. Jeho podmienkou na to, aby nehlasoval za odvolanie vlády, je odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. V tejto chvíli je táto podmienka nesplniteľná, a preto zrejme svojím hlasom „s pravdepodob¬nos­ťou hraničiacou s istotou“ prispeje k pádu vlády. Nie je vylúčené, že po politických hrách hnutia Sme rodina svoj postoj zmení.

Odvolávanie vlády

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná SaS, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. SaS tvrdí, že vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Premiér i minister financií to odmietli. Heger vyzval SaS, aby sa vrátila späť z kratšej cesty, Matovič za návrhom vidí aj snahu o pomstu. Hlasovať by sa malo v utorok 13. decembra.