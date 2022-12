Obvinený exšéf VšZP Forai je "známa firma". Viac ako reformy ho preslávili kauzy

Forai stál na čele štátnej zdravotnej poisťovne viac ako tri roky počas druhej vlády Roberta Fica. Pod palcom mal tak zdravie 2,9 milióna ľudí, teda približne dve tretiny trhu. Forai sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom poisťovne v apríli 2012 po tom, ako 19. apríla odstúpilo celé predstavenstvo VšZP vrátane vtedajšieho šéfa Mariána Faktora.

Nový šéf VšZP v poisťovni pôsobil od roku 2009. Zastával napríklad post šéfa košickej pobočky poisťovne v čase, keď bola riaditeľkou VšZP Zuzana Zvolenská. Tá ho neskôr už ako ministerka zdravotníctva vymenovala na čelo štátnej inštitúcie. Okrem toho Forai v minulosti pôsobil aj na poste šéfa krajskej pobočky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pracoval tiež v štátnej Spoločnej zdravotnej poisťovni.

Počas svojho vedenia poisťovne pôsobil relatívne nenápadne. Inicioval len málo zmien. Po nástupe do funkcie napríklad ohlásil, že chce, aby ceny za operáciu, ktoré nemocnice účtujú, boli rovnaké pre všetky zdravotné poisťovne. „Zaviedli sme filozofiu, že ak VšZP platí najviac, mali by rovnakú sumu za mernú jednotku, to je za ukončenú hospitalizáciu, za operáciu žlčníka, či pôrod platiť aj súkromné zdravotné poisťovne. Je to teraz naopak, my sme tí, ktorí robíme cenotvorbu a chceme, aby všetky zdravotné poisťovne platili rovnako za mernú jednotku aj preto, že nemocnice nám predkladajú kalkuláciu nákladov rovnakú pre všetkých,” argumentoval.

Zaviedol však napríklad bonusy za operácie, ktoré fungovali systémom, že nemocnice dostávali viac peňazí za viac odvedených operácií. Cieľom bolo zníženie čakacích dôb na operácie, pretože VšZP ich mala najdlhšie.

Paškov človek

Viac ako vlastnými iniciatívami vo vedení poisťovne sa exšéf VšZP preslávil kauzami okolo svojho majetku a konexií. Už v čase nástupu do funkcie riaditeľa sa o ňom hovorilo ako o “Paškovom človeku”.

Pavol Paška bol podpredsedom strany Smer– sociálna demokracia a bývalým predsedom parlamentu. O Paškovom vplyve a konexiách v zdravotníctve má písať napríklad aj spis Gorila. Forai povedal, že si s Paškom tyká. „Poznáme sa, sme Košičania. Stretávame sa na spoločenských akciách, kde sa pozdravíme, vieme o sebe,“ pripustil ešte v máji 2011 v rozhovore pre Sme.

Byt za 700-tisíc

Neskôr na jar 2014 vysvetľoval kúpu luxusného bytu v komplexe River Park v Bratislave.Týž­denník Plus sedem dní upozornil, že Forai kúpil pred Vianocami v River Parku apartmán na deviatom poschodí, kde „sú byty vyššej kvality, s terasami a nádherným výhľadom“.

Návrh na začatie konania voči šéfovi poisťovne podal na rokovanie výboru jeho vtedajší predseda Viliam Novotný (SDKÚ-DS). Ako povedala hovorkyňa SDKÚ-DS Jana Zvončeková, podľa medializovaných informácií na liste vlastníctva Foraiovho bytu údajne nie je uvedené záložné právo banky, čo znamená, že byt mohol Forai platiť aj v hotovosti. Denník Pravda následne informoval, že podľa zverejnených cenníkov na internete mohol 4-izbový byt vyjsť na 700-tisíc eur.

„Pán Forai si musí byť vedomý skutočnosti, že pracuje v štátnej inštitúcii, a teda je povinný preukázať pôvod svojho majetku. Inak môže vzniknúť podozrenie, či nedošlo k zneužitiu funkcie na získavanie výhod. Znepokojuje ma, že pán Forai doteraz nevysvetlil, akým spôsobom tento byt získal,“ hovoril Novotný.

Napokon sa ukázalo, že Forai si mal v roku 2012 zobrať na byt v River Parku úver, ktorý však neuviedol v majetkovom priznaní. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií mu za to udelil pokutu vo výške troch mesačných platov.

Osudná teta Anka

Na jeseň 2015 čelil Forai podozreniam z korupcie, na ktoré upozornil poslanec parlamentu Miroslav Beblavý zo Siete. Beblavý tvrdil, že šéf štátnej poisťovne Marcel Forai zneužil funkciu a porušil ústavný zákon o konflikte záujmov. Problémom malo byť 69 zmlúv, ktoré uzavrela VšZP so šiestimi spoločnosťami v hodnote 14 miliónov eur. „Všetky tieto zmluvy spája jedna vec. V spoločnostiach, ktoré VšZP takto zakontrahovala, bola buď konateľom alebo spoločníkom, v niektorých firmách aj konateľom, aj spoločníkom pánovi Foraiovi príbuzná a pravdepodobne nastrčená osoba 77-ročná Anna Sučková, rodená Foraiová,“ informoval Beblavý.