Čo ukazuje minulosť o dôsledkoch pádu vlády. Pôjde Heger cestou Radičovej, Dzurindu a Mačiara?

Táto vláda nie je schopná usporiadaného vládnutia. „Ono je to vláda Eduarda Hegera na papieri, ale v skutočnosti je to vláda Igora Matoviča a Borisa Kollára. Chaos, ktorý je posledné mesiace úplne zrejmý, všetci to vidíme, je obrovský,“ povedal.

Nemohúcnosť hnutia OĽaNO odfiltrovať zlé a veľmi zlé nápady Igora Matoviča. „Predtým sme to robili my na vláde. Teraz sa to po našom odchode presunulo do parlamentu,“ povedal Sulík. Miesto slova odchod povedal najprv obchod, na čo sa ozval veľký potlesk z radov OĽaNO. „To bolo dobré Riško,“ kričal Pročko.