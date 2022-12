Politológovia hodnotia štyri možné scenáre. Nová či úradnícka vláda? Nezmysel, liberáli chcú predčasné voľby

Vznik novej 76-tky, teda parlamentnej väčšiny alebo úradnícka vládam, to sú podľa politológov nepravdepodobné scenáre. Najpravdepodob­nejšou možnosťou sú podľa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Michala Cirnera z Prešovskej univerzity predčasné voľby.

VIDEO: Kollár sa rozkričal na poslancov.

Predčasné voľby

Michal Cirner: Je to tak pol na pol s možnosťou, že vláda nepadne. Predčasné voľby podporuje takmer celá opozícia a problém by s tým nemalo ani hnutie Sme rodina.

Radoslav Štefančík: Na predčasných voľbách sa musí dohodnúť ústavná väčšina poslancov v parlamente. To znamená, že musí zahlasovať komplet opozícia, plus aj niektorí vládni poslanci. Túto alternatívu nemožno vylúčiť, ale otázny je termín predčasných volieb. Hovoriť o septembri 2023, t.j . prakticky niekoľko týždňov pred riadnym termínom volieb, sa mi javí ako zbytočné.

Čítajte viac Ohnivé odvolávanie. Heger pripomenul Radičovú, Sulík vláde vyčíta chaos

Nová 76-tka (parlamentná väčšina)

Michal Cirner: Myslím si, že k tejto možnosti nedôjde. Ak bude vyjadrená nedôvera vláde, som si skoro istý, že sa parlamentné strany dohodnú na predčasných voľbách a dovládne kabinet Eduarda Hegera v demisii.

Radoslav Štefančík: Hegera bude musieť prezidentka poveriť vykonávaním funkcie tak či tak, lebo s pádom vlády poverí odvolaného premiéra do vymenovania novej vlády. A to môže trvať niekoľko týždňov, dokonca mesiacov. Nová vláda bude potrebovať 76 hlasov v parlamente, takže je možné, že by sme sa nikam neposunuli.

VIDEO: Podľa Sulíka už táto vláda nemá dôveru.

Úradnícka vláda

Michal Cirner: Nemá u nás tradíciu a prezidentka nezamýšľa takúto vládu vymenovať, čo aj verejne deklarovala.

Radoslav Štefančík: Výraz úradnícka vláda slovenská ústava nepozná. Prezidentka môže vymenovať vládu na čele s úradníkom, ale aj tá bude na presadzovanie návrhov zákonov potrebovať v parlamente väčšinu. Bol by to zbytočný krok, ak by sa takáto väčšina nenašla. Navyše, úradnícky premiér by pre existujúce strany mohol znamenať nebezpečenstvo, keďže by sa časom mohol stať natoľko populárny, že by sa rozhodol vstúpiť do politiky a vo voľbách 2024 poriadne zamiešať kartami.

VIDEO: Heger pripomenul Sulíkovi hlasovanie o vláde v roku 2011.

Vláda nepadne

Michal Cirner: Nevsadil by som si na to, ale možno tomu dávam 51% oproti 49%, že vláda padne. Situácia sa totiž môže meniť z hodiny na hodinu a v zásade sú sformované dva pomerne rovnako veľké tábory za pád vlády a proti jej pádu. Bude rozhodovať naozaj iba zopár hlasov, niekoľko poslancov, preto to bude napínavé sledovať do poslednej chvíle.

Radoslav Štefančík: V ideálnych podmienkach by sa poslanci bez šance na znovuzvolenie v ďalších voľbách snažili zostať vo svojich funkciách čo najdlhšie. To znamená, tých pár poslancov, zvolených na kandidátke krajnej pravice, by trebárs zmeškali električku, alebo by ich lapil covidový vírus. Lenže nemožno vylúčiť, že sú z jednej aj druhej strane silno „motivovaní“ a podľa výšky „motivácie“ sa pri hlasovaní zariadia. Takže, ak preváži ponuka z prostredia opozície a tzv. nezávislí budú zabezpečení až do dôchodku s otvorenou letenkou na Belize, pokojne zahlasujú aj za pád vlády.

VIDEO: Padne vláda? Parlament začal debatu o jej odvolaní.