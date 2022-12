Kollár: Borguľa je už rozhodnutý. OĽaNO a nezaradení žiadajú odklad hlasovania, SaS to odmieta

Podľa lídra Sme rodina už nezáleží na tom, čo sa povie v pléne. „Navrhovatelia sú pevne rozhodnutí. Nie je to o tom, že dáme dobrú reč a presvedčíme poslancov. Je to už len povinná jazda, ktorá sa musí odohrať,“ povedal. V pléne zatiaľ nevystúpil minister financií Igor Matovič, ktorý to mal pôvodne v pláne.

Bol by som radšej, keby Matovič nevystúpil

Kollár by bol radšej, keby nevystúpil. „Nemyslím to v zlom, ale emócie sú tak vybičované, že možno by to mohlo uškodiť. Povedal by pravdu, čo si myslí a spravil by to od podlahy,“ uviedol. Priznal, že včera vybuchol a teda zastúpil aj jeho.

Hlasovanie o páde vlády závisí od niekoľkých poslancov. Aktuálne sa pozornosť sústredí najmä na Martina Borguľu zo Sme rodina a nezaradeného poslanca Miroslava Kollára (Spolu). Čo sa týka Borguľu, svoj názor zrejme nezmení.

Borguľa je na sto percent presvedčený

„On je na sto percent presvedčený, pracujem na ňom, ale zatiaľ bezúspešne,“ povedal Kollár s tým, že by sa nedivil tomu, keby presviedčal aj ostatných. Do úvahy by mohlo prísť štyri až päť poslancov Sme rodina, ktorí hlasovali za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca vrátane Petra Pčolinského a Adriany Pčolinskej. „Som presvedčený, že nikto od nás nezradí,“ dodal.

Foto: TASR, Jakub Kotian Martin Borguľa Martin Borguľa

Borguľovou podmienkou je práve odchod ministra vnútra Mikulca. Musela by ho odvolať vláda, aby to stihli do utorka, čo je veľmi nepravdepodobné. Kollár podľa svojich slov nechce ministra vnútra dostať z jeho stoličky. „Keby som to chcel, sám podám návrh na odvolanie,“ povedal. Čo sa týka Miroslava Kollára, ten svoj postoj oznámi po sobotnom sneme strany Spolu v Senci.

„Všetci vidíme, čia je to vláda. Ja som bol prvý, ktorý odišiel z Matovičovej vlády. Môj názor na pôsobenie Igora Matoviča je jasný. Som presvedčený, že za 90 percentami problémov, ktorým Slovensko čelí, stojí Igor Matovič, a takto sa budem pozerať aj na to obdobie, ktoré nám ostáva do februára 2024,“ povedal ešte minulý týždeň pre Pravdu.

Hlasovanie by mohlo prebehnúť inak

Kollár zároveň povedal, že chce navrhnúť, aby sa nehlasovalo cez hlasovacia zariadenia, ktoré bývajú poruchové. Hovorí, že by to mohlo byť štýlom, že sa každý poslanec postaví a nahlas povie, či je za, proti alebo sa chce zdržať. „V tomto prípade sa bude jednať o každý jeden hlas a môže na tom padnúť vláda,“ povedal s tým, že v minulosti sa stalo, že hlasovacie zariadenia zlyhali.

Zároveň priznal, že v kuloároch kolujú pre poslancov rôzne ponuky napríklad na kandidátkach strán. Ak by vláda padla, Kollár preruší schôdzu a okamžite zvolá grémium, kde sa dohodnú na ďalšom postupe a pôjde za prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Termín stretnutia s hlavou štátu si chce pre istotu dohodnúť už dnes alebo cez víkend.

Poslanci OĽaNO a nezaradení žiadajú odklad hlasovania

Demokratická platforma OĽaNO a ďalší nezaradení poslanci Martin Klus, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská a Ján Mičovský, vyzvali, aby sa hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde preložilo na januárovú schôdzu. Argumentujú vytvorením priestoru na rokovanie o tom, ako si opozičná SaS predstavuje rozumnú a riadnu rekonštrukciu vlády Eduarda Hegera, o ktorej v pléne hovoril Sulík. Platforma s nezaradenými poslancami deklarovala podporu vláde. Minister životného prostredia Ján Budaj potvrdil, že jeho platforma teraz z klubu OĽaNO neodchádza.

Foto: Pravda, Ivan Majerský György Gyimesi, Pčolinský, Rozprava k odvolávaniu vlády premiéra Eduarda Hegera vo štvrtok 8. decembra 2022.

Klus, ktorý nedávno odišiel z SaS, pripomenul, že aj v diskusii v pléne zazneli podnety a je o čom rokovať v súvislosti s rekonštrukciou vlády. „Sme presvedčení, že na takéto niečo treba viac času a nedá sa to za dva rokovacie dni,“ povedal. Preto vidí zmysel v preložení hlasovania. „Stojíme tu ako ľudia, ktorí odmietajú predčasné voľby, návrat Hlasu-SD a Smeru-SD, dokonca s ústavnou väčšinou,“ podotkol.

„Stojíme tu poslanci z rôznych politických strán, sme schopní dať bokom stranícke príslušnosti, pretože si uvedomujeme, že stojíme na križovatke, Slovensko dnes stojí na križovatke,“ uviedol podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Ak existuje šanca na dohodu a vyhnutie sa pádu vlády, deklaroval pripravenosť poslancov byť mediátorom a pomôcť rokovaniam. „Chceme aby sa vláda udržala a podávame pomocnú ruku. Teraz je to na SaS,“ dodal. Neverí, že liberáli sú všetci presvedčení o potrebe pádu Hegerovej vlády. Šeliga dodal, že ako spravodajca navrhne v pléne iný termín hlasovania. Jana Žitňanská (nezaradená) zároveň vyzvala politických lídrov, aby boli v rokovaniach aktívnejší.

SaS odsun odmieta

Strana SaS by od platformy ODP očakávala, že vyzvú Igora Matoviča na odchod a na rekonštrukciu vlády, pretože odloženie hlasovania je odložením problému a nie jeho riešením. „Je úsmevné žiadať o odloženie hlasovania o dôvere vlády Eduarda Hegera. Opakovane počúvame o červených čiarach pána Budaja a Juraja Šeligu, avšak v realite ich viackrát popreli. Utorkové hlasovanie ukáže, kto podporuje túto vládu.

Priestor na rokovanie bol od 6. júla, avšak doteraz nebol nikto z občianskode­mokratickej platformy schopný pomenovať, čo je najväčší problém tejto vlády. Odmietame preto ďalej traumatizovať spoločnosť,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík. „Odloženie hlasovania o nedôvere vláde, ako to navrhujú páni Budaj a Šeliga, nerieši problém. Naopak, vytvára sa tak priestor na kupovanie poslancov,“ povedal Branislav Gröhling.