Rozbíjači vlády či smetisko dejín. Odvolávanie sa nekončí: Protikorupčnosť určuje Kollár, tvrdí Kolíková

Kým prvý deň dominoval ohnivý prejav lídra Sme rodina a predsedu parlamentu Borisa Kollára, ktorý sa poriadne rozohnil a kľúčové argumenty predstavili aj líder SaS Richard Sulík a premiér Eduard Heger, druhý deň bol o niečo pokojnejší. Ráno sedelo v poslaneckých laviciach len pár poslancov, so svojím prejavom pred takmer prázdnym plénom vystúpila poslankyňa SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

V úvode skritizovala, že o niečom svedčí, keď na odvolávaní vlády chýbajú koaliční poslanci. „Aj to je gesto, ktoré vláda na úvod ukazuje k slušnému a zodpovednému vládnutiu. Zdá sa mi, že to je kľúčový začiatok,“ skonštatovala. Kolíková na začiatku ocenila, že v koalícii veľa vecí dosiahli a potom pristúpila ku kritike.

Kritizovala protiinflačný, resp. prorodinný balíček, nedostatočné financovanie reforiem rezortu spravodlivosti v čase, keď bola v jeho vedení a problémom podľa nej je aj to, že táto vláda už nie je protikorupčnou tak, ako bola na začiatku. Koalícii vyčítala aj to, že nezmenila paragraf 363 Trestného poriadku i nevydanie lídra Smeru Roberta Fica súdu na väzobné stíhanie.

„Táto vláda je protikorupčná len do takej miery, do akej jej to dovolí Boris Kollár. A to je teda veľmi málo. A, bohužiaľ, tiež do akej miery jej to dovolia nezaradení poslanci z klubu OĽANO alebo už zaradení v klube Sme rodina,“ vyhlásila Kolíková.

Pýta sa tiež, ako majú byť konštruktívnou opozíciou, keď im vláda nedáva priestor na korekciu jej zlých nápadov. Vláda podľa nej vedela o kríze v krajine a vystavila Slovensko neistote menšinovej vlády.

„Ja žasnem, že koalícia žasne. Ja dnes žasnem, že vláda aj celá koalícia žasnú, že môžu byť odvolávaní. Menšinová vláda predsa tomu môže čeliť kedykoľvek, sme v parlamentnej demokracii. Ja žasnem, že ste si vybrali menšinovú vládu a obchodovanie s extrémistami a ostatnou opozíciou, k tomu nám vyčítate, že ako opozícia s ňou podávame návrh na vyslovenie nedôvery vláde,“ povedala Kolíková a pýta sa, ako majú byť konštruktívnou opozíciou, keď im vláda nedáva žiadny priestor na korekciu ich zlých nápadov.

„Žasnem, že sa sťažujete, že je obdobie kríz, a preto máme s vami držať krok. Toto všetko ste vedeli, keď ste sa rozhodli pre menšinovú vládu, vy ste vystavili Slovensku chaosu a menšinovej neistote v čase kríz,“ uviedla. „Žasnem, že nám vyčítate potrebu predvídateľnosti ďalších krokov po páde vlády a súčasne diskutujeme o predčasnej vláde pre september 2023,“ povedala exministerka spravodlivosti.

V rozprave vystúpil aj líder Smeru Robert Fico, ktorý sa snažil byť v úvode vtipný. „Musím skonštatovať, že hlavným dôvodom, prečo sme svedkami odvolávania vlády pána Hegera je to, že som nebol vzatý do väzby, čo je smutné,“ povedal. V rozprave ďalej kritizuje vládu a to, že by ho najradšej videli vo väzení. Viacero vecí mu, ako obyčajne, nesedí. Podľa neho koalícia nevie férovo súťažiť a aj v roku 2020 oklamali verejnosť.

Foto: TASR, Martin Baumann Roman Mikulec, odvolávanie, Robert Fico, Boris Kollár, Eduard Heger, Igor Matovič, parlament Roman Mikulec čelil 15. novembra ôsmemu pokusu o odvolávanie

Kritike podrobil aj svojho niekdajšieho spojenca a terajšieho lídra Hlasu Petra Pellegriniho. Jedným dychom kritizoval SaS, no dodal, že všetkých 27 poslancov Smeru odvolávanie vlády podporí. „Pre nás je jasné a evidentné, že vláda musí padnúť,“ uviedol Fico. „My máme na stole pukance a colu a pozeráme sa na vás,“ dodal.

„Ste všetci ako prašť alebo uhoď,“ adresoval liberálom, ktorí sú podľa neho rovnakí ako ostatné koaličné strany. Dodal, že liberáli odpúšťali koalícii všetko len preto, aby sa nevrátil Smer do vlády.

Ani Romana Tabák (Sme rodina) nevníma liberálov v pozitívnom svetle. „SaS patrí na politické smetisko slovenských dejín,“ zopakovala dvakrát s tým, že SaS hrá so Slovenskom vabank. Dodala, že ak padne vláda, ľudia sa vo voľbách rozhodnú podľa výsledkov ich vlády a spokojnosti. „Nemáme sa čoho báť,“ povedala.

Aj predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš apeloval na poslancov, abysi dobre rozmysleli svoje hlasovanie. „Pamätám si ako sme desať rokov bojovali spolu bok po boku, robili protesty pred Bonaparte, robili sme tlačovky a bojovali proti rozkrádačkám Smeru,“ uviedol.

Parlamentné počty Hlasovanie poslancov podľa ich doterajších vyjadrení: PROTI odvolaniu (72) OĽaNO (47, vrátane poslancov Občiansko-demokratickej platformy)

Za ľudí (3)

Sme rodina (19)

Martin Klus (nezaradený, exSaS)

Katarína Hatráková (exOĽaNO)

Ján Mičovský (exOĽaNO) ZA odvolanie (71) SaS (20 poslancov)

Hlas (11 poslancov)

Smer (27 poslancov)

Tomáš Valášek (nezaradený)

ĽSNS (7)

Republika (5) Nerozhodní poslanci (7) Slavěna Vorobelová (nezaradená, v NR SR nahradila Mariana Kotlebu)

Martin Čepček (nezaradený, exOĽaNO)

Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa (nezaradení, Život-NS)

Miroslav Kollár (Spolu)

Martin Borguľa (Sme rodina)

Dôrazne varoval pred výhrou Smeru tak, ako to bolo po páde Radičovej vlády. „Nezískajú 44 percent, ale 55 percent,“ povedal. „Nedá mi to nepovedať, možno som tu poslednýkrát ako šéf klubu OĽaNO a koaličný poslanec. Schválili sme reformu zdravotníctva, reformu súdnej mapy a ďalšie veci, nie dokonalé, ale podarilo sa,“ uviedol.„Milí kolegovia, demokrati, bývalí koaliční poslanci. Pozorne počúvajte, čo hovorí Fico, Suja, Mazurek, Blaha… a zamyslite sa, čo môže spôsobiť vaše spoločné hlasovanie s nimi,“ dodal Šipoš.

Hlasovanie o páde vlády závisí od niekoľkých poslancov. Aktuálne sa pozornosť sústredí najmä na Martina Borguľu zo Sme rodina a nezaradeného poslanca Miroslava Kollára (Spolu). Čo sa týka Borguľu, svoj názor zrejme nezmení.

„On je na sto percent presvedčený, pracujem na ňom, ale zatiaľ bezúspešne,“ povedal Kollár s tým, že by sa nedivil tomu, keby presviedčal aj ostatných. Do úvahy by mohlo prísť štyri až päť poslancov Sme rodina, ktorí hlasovali za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca vrátane Petra Pčolinského a Adriany Pčolinskej. „Som presvedčený, že nikto od nás nezradí,“ dodal.

Borguľovou podmienkou je práve odchod ministra vnútra Mikulca. Musela by ho odvolať vláda, aby to stihli do utorka, čo je veľmi nepravdepodobné. Kollár podľa svojich slov nechce ministra vnútra dostať z jeho stoličky. „Keby som to chcel, sám podám návrh na odvolanie,“ povedal. Čo sa týka Miroslava Kollára, ten svoj postoj oznámi po sobotnom sneme strany Spolu v Senci.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Boris Kollár / Martin Borguľa / Predseda parlamentu Boris Kollár a Martin Borguľa (obaja Sme rodina) počas spoločného tlačového brífingu, 27. apríla 2022

„Všetci vidíme, čia je to vláda. Ja som bol prvý, ktorý odišiel z Matovičovej vlády. Môj názor na pôsobenie Igora Matoviča je jasný. Som presvedčený, že za 90 percentami problémov, ktorým Slovensko čelí, stojí Igor Matovič, a takto sa budem pozerať aj na to obdobie, ktoré nám ostáva do februára 2024,“ povedal ešte minulý týždeň pre Pravdu. Stále nie sú jasné ani postoje Slavěny Vorobelovej, ktorá by prípadne hlasovanie o predčasných voľbách podporila, či Martina Čepčeka.

Minister obrany Jaroslav Naď, ktorý sa vrátil z Ukrajiny, sa vo svojom prejave rozcítil. Uviedol príklad dieťaťa, ktoré ohluchlo a už nikdy nebude počuť svojich rodičov. „To sú problémy.“ Podľa neho sú problémy Slovenska iné ako Igor Matovič. „Teraz padne vláda a čo. Ja som počúval, aké sú alternatívy, tak sa bavme o tom predtým, ako padne,“ povedal a vyzval poslancov, aby spolu hovorili a riešili situáciu.

Naď je ochotný skončiť ako minister obrany, len aby sa tu udržala slušná vláda. Obrátil sa najmä na poslancov Tomáša Valáška a Juraja Krúpu, ktorý budú hlasovať za odvolanie vlády, ale aj na Miroslava Kollára, ktorý sa ešte nerozhodol. „Prosím vás, aby sme to ťahali spoločne ďalej,“ povedal a poprosil poslancov, aby nehlasovali za pád vlády.

Občiansko-demokratická platforma OĽaNO (ODP) a ďalší nezaradení poslanci Martin Klus, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská a Ján Mičovský, vyzvali, aby sa hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde preložilo na januárovú schôdzu. Argumentujú vytvorením priestoru na rokovanie o tom, ako si opozičná SaS predstavuje rozumnú a riadnu rekonštrukciu vlády Eduarda Hegera, o ktorej v pléne hovoril Sulík. Platforma s nezaradenými poslancami deklarovala podporu vláde. Minister životného prostredia Ján Budaj potvrdil, že jeho platforma teraz z klubu OĽaNO neodchádza.

Heger pripomenul Sulíkovi hlasovanie o vláde v roku 2011

Klus, ktorý nedávno odišiel z SaS, pripomenul, že aj v diskusii v pléne zazneli podnety a je o čom rokovať v súvislosti s rekonštrukciou vlády. „Sme presvedčení, že na takéto niečo treba viac času a nedá sa to za dva rokovacie dni,“ povedal. Preto vidí zmysel v preložení hlasovania. „Stojíme tu ako ľudia, ktorí odmietajú predčasné voľby, návrat Hlasu-SD a Smeru-SD, dokonca s ústavnou väčšinou,“ podotkol.

„Stojíme tu poslanci z rôznych politických strán, sme schopní dať bokom stranícke príslušnosti, pretože si uvedomujeme, že stojíme na križovatke, Slovensko dnes stojí na križovatke,“ uviedol podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Ak existuje šanca na dohodu a vyhnutie sa pádu vlády, deklaroval pripravenosť poslancov byť mediátorom a pomôcť rokovaniam. „Chceme aby sa vláda udržala a podávame pomocnú ruku. Teraz je to na SaS,“ dodal. Neverí, že liberáli sú všetci presvedčení o potrebe pádu Hegerovej vlády. Šeliga dodal, že ako spravodajca navrhne v pléne iný termín hlasovania.

Strana SaS by od platformy ODP očakávala, že vyzvú Igora Matoviča na odchod a na rekonštrukciu vlády, pretože odloženie hlasovania je odložením problému a nie jeho riešením. „Je úsmevné žiadať o odloženie hlasovania o dôvere vlády Eduarda Hegera. Opakovane počúvame o červených čiarach pána Budaja a Juraja Šeligu, avšak v realite ich viackrát popreli. Utorkové hlasovanie ukáže, kto podporuje túto vládu. „Odloženie hlasovania o nedôvere vláde, ako to navrhujú páni Budaj a Šeliga, nerieši problém. Naopak, vytvára sa tak priestor na kupovanie poslancov,“ povedal Branislav Gröhling.

SaS sa do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevráti. Zdôraznil to líder strany Richard Sulík. Reagoval tak na vyjadrenia Fica, podľa ktorého nechce Sulík predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Liberáli však hovorili o možnosti vzniku novej 76-tky, prípadne rekonštruovanej vlády. „Vidíme viaceré možnosti, ktoré sú oveľa lepšie ako dnešná vláda a zároveň zabránia skoršiemu návratu Fica k moci.

Jednou z nich je úradnícka vláda, prípadne rekonštruovaná vláda, ktorá získa novú väčšinu. My sa však do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevrátime," skonštatoval Sulík. Takáto vláda by však bez SaS vznikla len veľmi ťažko. Poslanci budú v rozprave k odvolávaniu vlády pokračovať v pondelok od deviatej, aj keď mali voľno. V rozprave má vystúpiť ešte niekoľko poslancov a k slovu sa prihlásilo aj viacero ministrov.