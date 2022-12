Vláda padne, rozpočet prejde a voľby budú už v septembri. Prečo je to najreálnejší vývoj?

Odvolávanie vlády bude dráma do poslednej chvíle, hovoria poslanci s tým, že rozhodnutie bude tesné. Na druhej strane sa mnohí stále viac obávajú, že vláda Eduarda Hegera, či skôr Igora Matoviča a Borisa Kollára, to má zrátané. Viacerí, vrátane prezidentky, hovoria o obavách z ďalšieho vývoja a o tom, že demokracia bude v ohrození. No mnohí sa obávajú viac toho, že v ohrození je ich "teplé miesto", moc a pekný príjem a politická kariéra. Omnoho viac ako hodnoty a postoj ku kvalite tejto vlády teda zrejme zavážia zákulisné dohody a nájdenie spôsobu ako z tejto šlamastiky von, aby bol vlk najedený, aj koza celá. V podcastovom politickom prehľade týždňa s komentátorom Mariánom Repom si vypočujte, prečo je podľa neho najreálnejšia možnosť, že vláda padne, následne prejde rozpočet a Kollárov zákon o možnosti skrátenia volebného obdobia a voľby budú už v septembri budúceho roka.