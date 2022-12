Dzurinda aj Heger prišli na snem strany Spolu. Chcú spájať demokratické sily

Od štvrtku sa rokuje o odvolaní vlády. Je jasné, že prakticky celá opozícia bude hlasovať za pád kabinetu Eduarda Hegera, no stále nie je úplne isté, že vláda padne. V hre sú viaceré scenáre, ale v každom rozhodujú nezadrení poslanci. Jedným z nich je aj predseda strany Spolu, Miroslav Kollár. Práve strana Spolu má dnes snem, na ktorom sa má rozhodnúť ako bude poslanec hlasovať.

Z bežného snemu strany sa tak stala politická udalosť. Nasvedčujú tomu aj hostia. Medzi nimi je napríklad bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda, či premiér Eduard Heger.

Kollár priznal, že keď plánovali snem Spolu ešte nevedel, že sa bude konať pred hlasovaním o nedôvere vláde. Zo snemu sa tak stala politická udalosť. Okrem Dzurindu je na sneme aj premiér Eduard Heger. Na snem prišli aj poslanci Ondrej Dostál, Jana Žitňanská, Juraj Šeliga a Martin Klus.

„Keď pozerám na záujem médií tak som prišiel na snem nie bezvýznamnej strany,“ prihovoril sa účastníkom Dzurinda.

„V posledných rokoch sme na Slovensku svedkami trieštenia a štiepenia demokratických politických síl, čím dochádza k ohrozeniu demokracie ako takej," vyhlásil v tomto kontexte šéf strany Kollár. Na sneme majú rozhodnúť aj o tom, ako bude nezaradený Kollár hlasovať pri vyslovení o nedôvere vlády. Svoje rozhodnutie chce oznámiť o 17. hodine.

Dzurinda znova spomenul svoju víziu nového politického „projektu“. „Strana Spolu má v tomto projekte miesto,“ zdôraznil. Hovoril o potrebe „zbaviť občanov úzkosti z toho, že sú odsúdení či odkázaní na to že vládu bude tvoriť Smer, Smer dva a fašisti“. „Nie sme odsúdení ani odkázaní na takú temnú predstavu,“ vyhlásil. Dodal, že v 90-tich rokoch sa Slovenku „vďaka odvahe, obeti a odolnosti podarilo vymaniť z čiernej diery a integrovať sa do vyspelého sveta“.

Kollár zatiaľ nevie povedať ako bude hlasovať. „Všetci vidíme, čia je to vláda. Ja som bol prvý, ktorý odišiel z Matovičovej vlády. Môj názor na pôsobenie Igora Matoviča je jasný. Som presvedčený, že za 90 percentami problémov, ktorým Slovensko čelí, stojí Igor Matovič, a takto sa budem pozerať aj na to obdobie, ktoré nám ostáva do februára 2024,“ vyhlásil počas týždňa.