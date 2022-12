Prieskum: Voľby by v decembri vyhral Hlas, Republika predbehla SaS

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhral Hlas-SD so ziskom 19,9 percenta hlasov. Nasledovali by Smer-SD (15,8 percenta) a Progresívne Slovensko (10,3 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Štvrtá v poradí by skončila Republika so ziskom 7,9 percenta, za ňou by nasledovala SaS (7,7 percenta). Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina so 7,3 percenta a OĽANO so ziskom siedmich percent. KDH by získalo šesť percent a Aliancia 5,1 percenta.

Pred bránami parlamentu by ostala SNS (3,7 percenta), ĽSNS (3 percentá) a strana Za ľudí (2,7 percenta). Potrebných päť percent by nezískalo ani Maďarské fórum (1,6 percenta), Dobrá voľba a Umiernení (1,1 percenta) a Spolu (0,7 percenta).

Prieskum sa konal od 30. novembra do 7. decembra na vzorke 1007 respondentov.