Mikulec by mohol podľa Pellegriniho odísť, aby Borguľa podržal vládu

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mohol v pondelok (12. 12.) skončiť vo funkcii, aby poslanec parlamentu Martin Borguľa (Sme rodina) nezahlasoval za pád vlády. Tvrdí to poslanec parlamentu a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová to odmieta, tento scenár podľa nej nie je v hre. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.