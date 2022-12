ONLINE: Tretí deň odvolávania. Drsné slová Bittó Cigánikovej: Heger robí to, čo mu povie Matovič, ten zas to, čo Kollár

poslanci mali rozpravu skončiť už v piatok, no vystúpiť sa rozhodlo viacero ministrov, čo ju predĺžilo

do rozpravy je prihlásených ešte niekoľko poslancov písomne, po nich sa budú môcť zákonodarcovia hlásiť aj ústne, hlasovať by sa malo v utorok o jedenástej

premiér Eduard Heger rokoval aj s liberálmi, priestor na novú zrekonštruovanú vládu nevidí

líder Spolu Miroslav Kollár sa rozhodol, že vládu podporí

9:36 V rozprave teraz vystúpi predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. „Vláda Slovenskej republiky stratila dôvod na svoju existenciu,“ zopakovala Zemanová s tým, že na odvolanie vlády majú jasné dôvody.

9:14 Fáma o Mikulcovi

Líder Hlasu Peter Pellegrini včera vytiahol historku o tom, že minister vnútra Roman Mikulec by dnes mohol odstúpiť. Dôvodom je to, aby Martin Borguľa (Sme rodina) Hegerovu vládu podporil. „Čiže ministra, ktorého sme osemkrát odvolávali v parlamente a vláda ho vždy podržala, tak pravdepodobne obetujú, aby sa udržali na svojich stoličkách,“ povedal. Vicepremiérka Veronika Remišová však poprela, že niečo také je aktuálne v hre. „Takéto scenáre zatiaľ vôbec nie sú v hre,“ uviedla. Podobne sa k tomu postavil aj minister obrany Jaroslav Naď.

zväčšiť Foto: SITA, Diana Černáková Roman Mikulec, Igor Matovič, Eduard Heger, parlament, odvolávanie, ôsmy pokus Minister vnútra Roman Mikulec prežil aj ôsmy pokus na jeho odvolanie.

Ten garantoval, že koalícia nebude obchodovať s Borguľom (Sme rodina). Saková potvrdila, že počula historku o odchode Mikulca výmenou za Borguľovo podržanie vlády. „Určite nebudeme obchodovať s poslancom Borguľom alebo s kýmkoľvek iným za to, že budeme tlačiť niekoho, aby odstúpil,“ poznamenal Naď. Pád vlády bez schváleného rozpočtu považuje za veľké riziko. Minister nemá informácie ani o tom, že by mal šéf rezortu financií Igor Matovič odísť. „Ak urobí Matovič také rozhodnutie sám, tak ho urobí. Ja v tomto momente nemám takúto informáciu,“ poznamenal.

9:07 Do rozpravy je prihlásených ešte päť rečníkov. Bittó Cigániková kritizuje štýl vlády a zneužívanie paragrafu 363. „Edo Heger robí len to, čo mu povie Igor Matovič, Igor Matovič robí to, čo mu povie Boris Kollár a všetko to vedie k tomu, že Robert Fico rastie,“ povedala s tým, že spolu s Hlasom majú vyše 30 percent a každý deň rastú aj extrémisti. „Taraba by nebol taký dôležitý jazýček na váhach, keby ste s ním nespolupracovali,“ povedala.

9:03 Tretí rokovací deň sa začína. Navrhovatelia sú prítomní, v rozprave vystúpi Jana Bittó Cigániková. Sála je takmer prázdna, sedí tu do desať poslancov.

9:00 Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár zvažuje tzv. aklamatívne hlasovanie. Každý poslanec by sa tak postavil a povedal, ako hlasuje. Dôvodom je najmä poruchovosť zariadení. Premiér Eduard Heger by to uvítal.

8:55 Poslanci Občiansko-demokratickej platformy spolu s niekoľkými nezaradenými poslancami ako Martin Klus či Juraj Šeliga žiadajú odklad hlasovania na január. SaS to odmieta.

8:45 Poslanec parlamentu a líder opozičného Smeru Robert Fico obvinil kabinet z politickej korupcie a zastrašovania v súvislosti s hlasovaním o nedôvere vláde. Na nedeľňajšej tlačovej konferencii zopakoval, že všetci poslanci Smeru zahlasujú za jej pád. Súhlasili by tiež s možnosťou aklamačného hlasovania.

Poslanci debatujú o odvolaní vlády tretí deň

V diskusii doteraz vystúpili členovia vlády i premiér Eduard Heger (OĽaNO), vyjadril sa aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Návrh predniesol líder SaS Richard Sulík. Ten si vie predstaviť, že by po páde vlády nastala jej riadna a zmysluplná rekonštrukcia. V takom prípade by ju SaS podporila, no nebola by jej súčasťou. Premiér Heger tu nevidí priestor na vytvorenie novej 76-tky.

Občiansko-demokratická platforma OĽANO a ďalší nezaradení poslanci vyzvali na presun termínu hlasovania až na január. Chcú vytvoriť priestor na rokovania. Liberáli to odmietajú. SaS, Smer-SD aj nezaradení poslanci z Hlasu-SD už avizovali podporu vysloveniu nedôvery vláde, urobil tak aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

Hlasovanie o osude vlády je naplánované zatiaľ na utorok 13. decembra, rovnako by sa malo hlasovať aj o návrhu štátneho rozpočtu. Predseda parlamentu už avizoval, že ak by vláda padla, o zákone roka by sa nehlasovalo a rokovanie by prerušil. Ak by k pádu vlády nedošlo, poslanci by mali hlasovať aj o ďalších prerokovaných bodoch z programu 78. schôdze, napríklad o zákone o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov či o novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Na riadnej 78. schôdzi čaká zákonodarcov aj niekoľko ďalších neprerokovaných bodov. Napríklad novela Exekučného poriadku či Obchodného zákonníka. Venovať by sa mali aj novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy či návrhu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Do programu pribudol aj návrh na uvoľnenie peňazí zo štátnych finančných aktív na oddlžovanie nemocníc.