Misky váh sa naklonili v prospech Hegera. Rekonštrukcia? To je imaginárny scenár, tvrdí premiér

Jediný zástupca strany v parlamente Miroslav Kollár sa totiž v sobotu rozhodol, že podrží kabinet premiéra Eduarda Hegera. Ani po tomto rozhodnutí a dvoch dňoch rozpravy však nie je nič definitívne rozhodnuté. Koalícia odhaduje svoje šance 50 na 50.

Poslanci budú v pondelok pokračovať v rozprave a vystúpiť majú ešte niekoľkí členovia SaS aj klubu OĽaNO. Kľúčové argumenty však už aj podľa predsedu parlamentu a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára zazneli.

Poslanci podľa neho majú jasno a nič nové ich nepresvedčí. „Rozprava je už len povinnou jazdou,“ povedal v piatok. Jedným z kľúčových rozhodnutí bol práve postoj predsedu Spolu Miroslava Kollára.

Borguľa príde na hlasovanie aj s teplotami

M. Kollár po sneme povedal, že majú 363 dobrých dôvodov, prečo by táto vláda nemala pokračovať. „Tento návrh, ktorý podala strana SaS, vnímam ako nezodpovedný hazard s budúcnosťou tejto krajiny vzhľadom na to, že nie je vôbec jasné, čo sa má diať deň po prípadnom odvolaní vlády,“ povedal. Napriek tomu sa rozhodol, že Hegerovu vládu podrží.

SaS rozhodnutie M. Kollára kritizovala. „Týmto krokom Miroslav Kollár poprie všetko, čo na tejto chaotickej vláde spolu s nami kritizoval,“ reagoval šéf liberálov Richard Sulík. Kollár skritizoval SaS, že vôbec návrh podala, keď nemala 76 poslancov. Sám je zvedavý, či za nedôveru budú hlasovať všetci poslanci strany.

Keď už je jeho postoj jasný, pozornosť sa teraz sústredí práve na jedného z členov Sme rodina Martina Borguľu. Jeho podmienkou je odchod ministra vnútra Romana Mikulca, inak túto vládu nepodporí. Borguľa je však aktuálne chorý a rozpravy sa nezúčastňuje. Na hlasovanie však plánuje prísť, aj keby mal stále horúčky. Podľa lídra Hlasu Petra Pellegriniho sa však v kuloároch hovorí o tom, že Mikulec by mohol v pondelok podať demisiu.

„Len aby vyhoveli Martinovi Borguľovi, aby podržal vládu. Čiže ministra, ktorého sme osemkrát odvolávali v parlamente a vláda ho vždy podržala, tak pravdepodobne obetujú, aby sa udržali na svojich stoličkách,“ povedal Pellegrini v relácii RTVS O 5 minút 12. Vicepremiérka Veronika Remišová však poprela, že niečo také je aktuálne v hre. „Takéto scenáre zatiaľ vôbec nie sú v hre,“ povedala. Do úvahy prichádzal aj odchod ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča, to však premiér Heger odmietol.

Misky váh sa naklonili v prospech vlády

Ani to, že M. Kollár vládu podrží, stále nemusí stačiť. Ak sa však pozrieme na počty, aktuálne je situácia naklonená tomu, aby vláda nepadla. Ešte v piatok to tak nevyzeralo. Momentálne má vláda istých 73 hlasov poslancov, ktorí ju chcú podporiť. Ide o 47 poslancov OĽaNO, 19 zo Sme rodina, traja zo strany Za ľudí a istá je podpora nezaradených poslancov Miroslava Kollára (Spolu), Martina Klusa a dvoch bývalých členov klubu OĽaNO Jána Mičovského a Kataríny Hatrákovej.

Parlamentné počty PROTI odvolaniu (73) OĽaNO (47 vrátane členov ODP)

Za ľudí (3)

Sme rodina (19)

Martin Klus (nezaradený, ex SaS)

Katarína Hatráková (ex OĽaNO)

Ján Mičovský (ex OĽaNO)

Miroslav Kollár (Spolu) ZA odvolanie (71) SaS (20 poslancov)

Hlas (11 poslancov)

Smer (27 poslancov)

ĽS NS (7)

Republika (5)

Tomáš Valášek (nezaradený, PS) Nerozhodní poslanci (6) Slavěna Vorobelová (nezaradená, v NR SR nahradila Mariana Kotlebu)

Martin Čepček (nezaradený, ex OĽaNO)

Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa (nezaradení, Život-NS)

Martin Borguľa (Sme rodina)

Ak platí, že za pád vlády budú hlasovať všetci poslanci Hlasu (11), Smeru (27), SaS (20), ĽS NS (7) a Republiky (5) a aj Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko), proti vláde tak stojí 71 poslancov. S poslancom Borguľom je to 72 hlasov. Na pád vlády je potrebných 76 hlasov bez ohľadu na účasť v parlamente. Poslanci hlasujúci proti vláde tak potrebujú na svoju stranu získať minimálne päť poslancov (štyroch, ak bude za pád hlasovať aj Borguľa).

V tomto prípade teda budú rozhodovať hlasy troch tarabovcov (Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa), Slavěny Vorobelovej a Martina Čepčeka. Čo sa týka Tarabu, ten pre Pravdu povedal, že on aj Kuffovci budú hlasovať za. Štefan Kuffa má však roky blízko k Igorovi Matovičovi a opakovane ho podržal aj pri odvolávaní. Jeho syn Filip Kuffa zas nebol na viacerých dôležitých hlasovaniach. Slavěna Vorobelová, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke ĽS NS a nahradila Mariana Kotlebu, tvrdí, ešte stále nevie, ako bude hlasovať. Rozhodne sa až v deň hlasovania. Rovnako nerozhodný je aj Martin Čepček.

„Každý z vystupujúcich má v niečom pravdu. Preto sa budem ťažko rozhodovať. Za zákony obmedzujúce slobodu slova, pohybu či za rozdelenie spoločnosti by som určite túto vládu nepodržal, no za zákony pomáhajúce deťom a rodinám áno. Takže stále platí, že rozhodovať sa budem na poslednú chvíľu,“ povedal ešte v piatok pre Pravdu. V kuloároch sa však veľmi s jeho hlasom za nedôveru vláde neráta.

Čo bude ďalej?

Hlavnou úvahou poslancov vrátane premiéra Hegera a niektorých ministrov je otázka, čo bude ďalej, ak vláda padne. Kým podľa Pellegriniho by bol pád vlády pekným darčekom pod vianočný stromček, koalícia varuje pred chaosom a návratom Roberta Fica k moci. Liberáli hovoria o možnosti rekonštrukcie vlády. V takom prípade by SaS vládu podporila, no nebola by jej súčasťou.

Rekonštrukcia však neprichádza do úvahy ani podľa premiéra, ani podľa ministrov a napríklad ani podľa opozičnej strany Hlas. „Aká rekonštrukcia vlády? Aká alternatíva vlády? Akých 76 hlasov? Kto bude tých 76 hlasov? To neexistuje. Je to imaginárny scenár, ktorý neexistuje a mrzí ma, že ho SaS ponúka,“ povedal premiér v Sobotných dialógoch RTVS.

Aj Heger, aj Matovič vidia novú sedemdesiatšestku len medzi poslancami, ktorí nevydali Fica na väzbu. Medzi nimi boli strany Hlas, Smer, poslanci Sme rodina, ktorí sa pri hlasovaní zdržali, dve poslankyne – toho času už členka hnutia Sme rodina Romana Tabák a nezaradená Katarína Hatráková, a členovia strán ĽS NS a mimoparlamentnej Republiky. Opozícia je jednoznačne za predčasné voľby. Ak by vláda padla, tlačil by na nich aj Boris Kollár.

Do hry prichádza aj úradnícka vláda, ktorú však odmietajú viacerí vrátane premiéra. Podľa neho by sa museli zorientovať a zoznámiť s rezortom, čo by trvalo dlho a na to nie je čas. Poslanec Spolu Kollár vidí cestu v tzv. riadenej ceste. „Máme istotu, že Igor Matovič nebude iný, preto som povedal, poďme sa baviť o riadenej ceste k jesenným voľbám. Tie budú tak či tak, či to chceme, alebo nechceme, keďže v máji sa vláde skončí dvojročné ochranné obdobie a bude sa musieť postaviť pred parlament a žiadať o vyslovenie dôvery kvôli prekročeniu deficitu,“ povedal Kollár v diskusnej relácii TA3 V politike.

Líder SaS Richard Sulík predstavil osem hlavných bodov, pre ktoré musí byť Hegerova vláda odvolaná, premiér zas spomínal na pád vlády Ivety Radičovej, šéf Smeru Robert Fico „s kolou a pukancami“ sleduje pád, Boris Kollár hrdo kričal za Tarabu a proti SaS a extrémisti prekrúcali, čo mohli. Kritika smerovala aj na adresu protikorupčnosti tejto vlády. „Táto vláda je protikorupčná len do takej miery, do akej jej to dovolí Boris Kollár. A to je teda veľmi málo,“ vyhlásila Kolíková.

Občiansko-demokratická platforma (ODP) OĽaNO a ďalší nezaradení poslanci vyzvali na presun termínu hlasovania až na január. Chcú vytvoriť priestor na rokovania. Liberáli to odmietajú. Aj takto to zatiaľ v parlamente vyzeralo. Zatiaľ stále nie je isté, akú bude mať menšinová vláda podporu a či bude dostatočná.